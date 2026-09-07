Fiesta latina en EE.UU.

Aunque el Mes de la Herencia Hispana se celebra a partir del 15 de septiembre, la Compañía de Danza Guadalupe ya comenzó a festejar. La imagen se tomó en San Antonio, Texas, y es el preludio de las actividades que pronto tendrán a la comunidad latinoamericana en el centro. A fines de los años sesenta, en medio del activismo social de la época, nació la idea de reivindicar la presencia latina en el país; luego, en 1988, el presidente Ronald Reagan firmaría la ley que extendió las celebraciones (festivales gastronómicos, muestras de arte, recitales, desfiles) a un mes entero. Se eligió septiembre porque en fechas que oscilan entre el 15 y el 18 de este mes conmemoran su independencia Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile. La gran pregunta, este año, es cómo se conciliarán los multitudinarios festejos con las políticas del ICE.