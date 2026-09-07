Saltar al contenido principal
LA NACION

Fiesta latina en EE.UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
Eric Gay - AP

Aunque el Mes de la Herencia Hispana se celebra a partir del 15 de septiembre, la Compañía de Danza Guadalupe ya comenzó a festejar. La imagen se tomó en San Antonio, Texas, y es el preludio de las actividades que pronto tendrán a la comunidad latinoamericana en el centro. A fines de los años sesenta, en medio del activismo social de la época, nació la idea de reivindicar la presencia latina en el país; luego, en 1988, el presidente Ronald Reagan firmaría la ley que extendió las celebraciones (festivales gastronómicos, muestras de arte, recitales, desfiles) a un mes entero. Se eligió septiembre porque en fechas que oscilan entre el 15 y el 18 de este mes conmemoran su independencia Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile. La gran pregunta, este año, es cómo se conciliarán los multitudinarios festejos con las políticas del ICE.

Por Diana Fernández Irusta
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
Más leídas de Cultura
  1. Murió la escritora y “activista cultural” Lilia Lardone
    1

    A los 84 años, murió la escritora y “activista cultural” Lilia Lardone

  2. Isol, Chanti, Decur y otras grandes figuras en el festival dedicado al género preferido de los chicos
    2

    ¡FAH! Isol, Chanti, Decur y otras grandes figuras en el festival dedicado al género preferido de los chicos

  3. La familia Blaquier aclaró que no exportó ni venderá obras de arte argentino de su colección
    3

    La familia Blaquier aclaró que no exportó ni venderá obras de arte argentino de su colección

  4. Intelectuales y artistas argentinos y franceses piden que se declare a Javier Milei “persona non grata” en París
    4

    Intelectuales y artistas argentinos y franceses piden que se declare a Javier Milei “persona non grata” en París