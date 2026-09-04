¡FAH! Isol, Chanti, Decur y otras grandes figuras en el festival dedicado al género preferido de los chicos

El Festival Argentino de Historieta arrancó hoy, en el Día Nacional de la Historieta Argentina. La fecha celebra la publicación del primer número de El Eternauta en la revista Hora cero, en 1957. Con entrada libre, la tercera edición del encuentro dedicado al género favorito de los chicos se realiza en el Centro Cultural Rojas hasta el domingo.

Atención adultos también fanáticos de los comics: hay talleres exclusivos para chicos y chicas con la participación de figuras como Isol y Chanti.

En su charla, Isol (esta tarde a las 17, en la Sala Batato Barea) habla sobre su personaje Petit y cómo saltó “del libro a la serie, ida y vuelta”.

Este sábado, a las 15, tendrá lugar el taller Mundo Chanti – Charla dibujada: una actividad que combina conversación y dibujo en vivo con el historietista mendocino, creador de Mayor y Menor, entre otras tiras.

Festival Argentino de Historieta. Mariano Sanjiao

El domingo, a las 15, Fer Calvi dará el taller “Monstruos, robots y princesas”, un espacio de creación dedicado al diseño de personajes. Y a la misma hora, en la Sosa Pujato, habrá un taller de manga con Celeste Mandacini centrado en el lenguaje y los códigos del cómic japonés que tanto atrapa a chicos, medianos y grandes.

Diez joyas del cómic para chicos

En el espacio de las editoriales se pueden conseguir variedad de historietas de sellos independientes. A continuación, les presentamos una guía con diez títulos para chicos que son verdaderos tesoros. Cuestan entre 14 mil pesos y no llegan a los 30 mil. Pasen, lean y disfruten.

Pequeñas grandes bestias, de Chanti

Pequeñas grandes bestias, de Chanti (Libros del Zorzal; $19.900). Viñetas de humor protagonizadas por animales, como el cuadrito en el que un pequeño conejo le pide a un perro enorme y con pocas pulgas si puede leerle un cartel que dice: “Cuidado con el perro”. Así, con ese humor entre tierno y sutil, irónico y reflexivo, el historietista mendocino ofrece escenas de la vida animal con “pequeñas grandes bestias” como personajes centrales.

Puntapié, una antología futbolera

Puntapié (Comiks Debris; $14.900). Las viñetas de Chanti también se encuentran en esta antología de historietas de fútbol que reúne una amplia galería de personajes y autores. Es una edición especial con historias creadas especialmente por el mejor seleccionado de la historieta infantil: Chanti, Marko Torres, Diego Greco, Calvi y otros autores.

Dr. Paradox. Un cuentacuentos había una vez, por Quique Alcatena

Dr. Paradox. Un cuentacuentos había una vez, por Quique Alcatena (Comiks Debris; $15.900) Séptimo volumen del superhéroe creado por Alcatena para la web de historietas de superhèroes Croma Comics En esta oportunidad, el ¿superhéroe? deberá enfrentarse al terrible Cuentero y evitar ser desenmascarado por los chismosos Mirones.

Cuando levantas la mirada, por Decur

Cuando levantas la mirada, por Decur (Hotel de las ideas; $28.000). Una historia narrada e ilustrada por un historietista favorito de esta sección. Está protagonizada por Lorenzo, que se acaba de mudar con su madre a una casa nueva, en una zona alejada. La casa, vieja y polvorienta, tiene un escritorio antiguo, lleno de cajoncitos. En uno de ellos, Lorenzo encuentra un cuaderno. ¿Qué contiene? ¿Historias, sueños, recuerdos? La lectura del extraño cuaderno es la puerta que lleva a Lorenzo a develar algunos misterios. Imperdible para compartir entre chicos y grandes.

Paloma Hacker, de Camila Torre Notari

Paloma Hacker, de Camila Torre Notari (Editorial Común; $22.000) Amistad, misterio, música, tecnología e imaginación se combinan a la perfección en esta novela gráfica especial para preadolescentes.

Más allá del jardín, de Dani Ruggeri

Más allá del jardín, de Dani Ruggeri (Maten al mensajero; $23.000). En esta historia en cuadritos también hay misterio, pero combinado con ciencia ficción. La trama está ambientada en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde un grupo de amigos se encuentra con personajes tan extraños como el mismísimo diablo, elfos, gigantes y hasta dinosaurios.

Vecinos, de Dani Ruggeri

Vecinos, de Dani Ruggeri (Maten al mensajero; $19.500). De la serie Grandes historietitas, un libro para leer e intervenir con actividades, juegos y desafíos.

Animales sueltos de risa, de Leo Arias (Primavera Revólver; $14.000). Una nueva entrega de la colección Chiquirietas de historietas, pensada para los más chiquitos de la casa. El autor del clásico El perro de la esquina creó un libro de humor gráfico infantil para pequeños lectores.

Animales sueltos de risa y Alfabestia

Alfabestia, de Podeti (Primavera Revólver; $16.900). Descubrí a este autor en la Feria de Editores en 2023 con el genial El libro para que los niños aprendan todo mal (publicado por la editorial uruguaya Topito Ediciones). Ahora vuelvo a encontrarme con una creación súper original: un libro de utilidades múltiples que incluye chistes sobre animales, un abecedario especial, curiosidades zoológicas de animales extrañísimos y aprender palabras únicas y originales para ganar en el Tutti Frutti.

E.Pi.I.C.

E.P.I.C. Hazañas de un héroe de renombre, de Tony Ganem (Loco Rabia; $14.500). Una serie de aventuras llenas de humor y acción para todas las edades. En este libro, los “héroes de renombre” deberán cumplir misiones desopilantes a través de un mapa poblado de monstruos simpáticos, desafíos absurdos y mucha diversión.