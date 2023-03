Fotos sintéticas

escuchar

Este no es el primer período en la historia humana en el que se producen cambios que desconciertan no ya a un individuo, a un grupo o a toda una nación, sino que nos sacan del eje a todos. Pero sí es cierto que se trata de uno de esos dos o tres momentos bisagra que han revolucionado la breve vida de esta especie.

Sobre la revolución digital (que bajó el precio del cómputo a centavos) y de internet (que bajó el costo del broadcasting a nada) se viene a sumar ahora el revuelo de la inteligencia artificial (IA), que en rigor ya existía desde hace mucho, pero que con ChatGPT llegó al resto de nosotros, como pasó con la PC en 1981. A partir de aquí, prepárense para comentarios por completo desquiciados y, a la vez, ciertos. El otro día, por ejemplo, alguien decía que debido a la IA pronto no sabremos si una foto es real o no. Muchacho, las fotos nunca fueron reales. Siempre fueron una mirada, un símbolo, un recorte, un ángulo y, sobre todo, una realidad por sí. Tanto nos hemos alejado de la realidad (quiero decir, la realidad real) en los últimos 70 años, que confundimos una imagen del mundo con el mundo. Y ese extravío poco tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero hay vuelta de tuerca: el comentario es a la vez cierto; ya no podemos confiar en las fotos.

Temas Catalejo