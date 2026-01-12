LA NACION

Fuera de escena

LA NACIONDiana Fernández Irusta
Mahesh Kumar A. - AP

Ya son doce las ediciones del Veedhi Viruthu Vizha, un festival que se realiza en la ciudad india de Chennai, antiguamente conocida como Madrás. La fiesta se hace en homenaje a las tradicionales formas de arte popular en la región. En la foto, vemos algo así como un fugaz fuera de escena: antes de las presentaciones, un artista carga los accesorios que pronto serán parte de su actuación. Brazos (en este caso), rostros y cuerpos de antiguos dioses junto a instrumentos musicales, pasos de danza, vestimentas que rivalizan entre sí por el color y por los brillos: este año, la convocatoria llegó a unos 5000 artistas, algunos ya conocidos y otros que tuvieron su primera experiencia de contacto con el público. India es un país, pero podría pensárselo como continente: por extensión, diversidad, complejidad y una intensidad vital tan desbordante como, por lo general, poco conocida.

Por Diana Fernández Irusta
