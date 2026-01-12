Fuera de escena
Ya son doce las ediciones del Veedhi Viruthu Vizha, un festival que se realiza en la ciudad india de Chennai, antiguamente conocida como Madrás. La fiesta se hace en homenaje a las tradicionales formas de arte popular en la región. En la foto, vemos algo así como un fugaz fuera de escena: antes de las presentaciones, un artista carga los accesorios que pronto serán parte de su actuación. Brazos (en este caso), rostros y cuerpos de antiguos dioses junto a instrumentos musicales, pasos de danza, vestimentas que rivalizan entre sí por el color y por los brillos: este año, la convocatoria llegó a unos 5000 artistas, algunos ya conocidos y otros que tuvieron su primera experiencia de contacto con el público. India es un país, pero podría pensárselo como continente: por extensión, diversidad, complejidad y una intensidad vital tan desbordante como, por lo general, poco conocida.
