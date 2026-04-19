Fernando Noy y un “tridente de concreciones”: su poesía reunida, una ópera queer y un documental sobre sus mil vidas

“De un modo casi milagroso / cualquier pesadilla se esfuma / al escribirla”, invoca uno de los poemas de Fernando Noy (San Antonio Oeste, 1951) en el que bien se podría agregar: “y al actuarla, cantarla y dibujarla”. Polifacético, Noy protagoniza en simultáneo Andén alucinado, un “engrudo lírico musical” que mixtura en escena el recital poético con la ópera queer, y el documental Lo Noy, de Mario Varela, que se estrena en el Bafici este lunes, a la vez que el sello Evaristo publica A oscuras. Poesía reunida 1985-2025 ($ 45.000), con prólogo de Rafael Cippolini, posfacio de Beatriz Vignoli, contratapa de Selva Almada, fotos de Aneta Belena y dibujos del mismo Noy. Los ejemplares estarán en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand de la distribuidora Big Sur, en el Pabellón Amarillo de La Rural.

Portada de la poesía reunida de Fernando Noy que publica el sello Evaristo

“Actualmente, un tridente de concreciones me posee y sacude por completo -dice Noy a LA NACION-. A saber, Andén alucinado, puesta en escena de un espectáculo musical-multimedia inspirado en poemas de Alejandra Pizarnik, Marosa di Giorgio y míos, seleccionados por su director Guillermo Vega Fisher que además compone la música para la tan singular Orquesta Lírica de Señoritas con las que intercambio diversas escenas dentro de una escenografía ultrasurrealista realizada por Pablo Archetti. También cuento ciertos recuerdos agazapados en la memoria que disfruto transmitir como ficción en verdad documental. Durante el saludo final se proyecta una imagen del libro Poesía reunida, editado por Roxana Artal y auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes, y reparto folletos del documental Lo Noy, dirigido por Mario Varela, sobre algunas vivencias evocadas de mis casi 75 años de vida y militancia poética que estrena en el Bafici”.

Fernando Noy en "Andén alucinado", espectáculo poético-musical dirigido por Guillermo Vega Fisher

“Si alguien merece que lleve su nombre una estrella, es Fernando Noy -escribe Vignoli-. Yo le haría ese homenaje en vida, solo para verlo bailar, contento. Y escucharlo cantar. Para celebrar con champagne dulce y poder gozar con nuestros amigos de su sentido de la distinción, que es pura generosidad y pura fiesta. Un dandismo, pero un dandismo transparente”. Para Cippolini, Noy “pertenece a una especie por demás inusual y también incómoda: la de quienes convirtieron su propia vida en una cámara de resonancia de la poesía”.

Noy también es dibujante

Del Parakultural al elenco de películas de María Luisa Bemberg y Luis Ortega, y del tropicalismo bahiano (durante la dictadura militar argentina) al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Noy es un artista total que supo conservar viva la llama de la contracultura under, manteniéndose a una cauta distancia del establishment (lo que no impidió que fuera declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña, entre otros reconocimientos).

Icono de la contracultura y el under, Fernando Noy protagoniza "Andén alucinado"

Para su “autobiografía lírico-plural”, con puesta en escena y música de Vega Fischer, en la que flashes de la vida cultural se suceden como estaciones de un viaje acompasado por un coro de cantantes y músicas (las sopranos Carolina Béjar, Sofía Drever y Silvina Suárez, la mezzo soprano María Lilia Laguna, con la flautista Ana Ligia Mastruzzo y la pianista Amparo Blanco Fernández), Noy seleccionó poemas de la uruguaya Marosa di Giorgio, su amiga Alejandra Pizarnik y propios.

Escena de "Lo Noy. Carnaval de las almas", documental de Mario Varela sobre el autor de "Sofoco" Gentileza

“Soy el poeta de los subtes, las salas de espera, esos aeropuertos casi abandonados”, declama cual médium profética (vestuario de Uriel Cistaro) rodeada de muñecas, túnicas, collares e imágenes de “recuerdos proyectados” en videos de Juan Pablo Sánchez, en un ritual lisérgico y místico, con producción e iluminación de Jorge Thefs. Quedan dos funciones: la de este domingo y el próximo, a las 19, en el Galpón de Guevara (Guevara 326, $ 25.000).

Fernando Noy en "Lo Noy", biografía y retrato de una vida bohemia que ya no existe en la ciudad de Buenos Aires Gentileza

Y este lunes 20, a las 22:50, en calidad de premiere mundial, se estrena en el Bafici, en Cinépolis Recoleta, Lo Noy. Carnaval de las almas, documental del editor y escritor Mario Varela sobre las vidas del artista que hace quince años reside en el barrio porteño del Abasto. Si bien las entradas para esa función y la del sábado 25 ya están agotadas, a partir del 15 mayo tiene tres funciones aseguradas en el Cine Gaumont. Lo Noy es el primer documental que se hizo con la modalidad de concursos del INCAA en la gestión actual de Carlos Pirovano. También contó con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Buenos aires.

Fernnado Noy, "diva 24/7", según el editor y director Mario Varela Gentileza

“Cuenta las mil vidas del poeta y artista en primera persona -dice Varela a LA NACION-. Acompañamos a Noy en sus salidas mientras narra una parte de la historia de la cultura argentina, donde el hippismo, la dictadura, Alejandra Pizarnik, Cemento, Batato Barea, Pedro Lemebel y muchos más son traídos al presente por su memoria infalible. Es un documental intimista: busqué llegar a un Noy más allá de lo que se sabe y entrar en su vida cotidiana, que es un delirio por la cantidad de gente que se cruza y los lugares a los que va; es una diva 24/7 y un buen compañero de aventuras”.

Entre otros títulos, Noy es autor de Peregrinaciones profanas, su autobiografía; del libro de cuentos Sofoco y de los poemarios Postales alucinadas, Hebra incompleta, Dentellada y El poder de nombrar. Es dramaturgo, poeta, performer, actor, cantante, letrista de canciones interpretadas por Fabiana Cantilo y Egle Martin, dibujante y representante de artistas. Su obra fue traducida a varios idiomas y aparece en antologías poéticas junto a grandes poetas de todas las latitudes.

Un poema de Fernando Noy

Arribo

Soy el poeta de los subtes

las salas de espera

esos aeropuertos casi abandonados

que se abanica en pleno invierno

sobre imprevistos tronos de piedra

recién descubiertos

por las calles.

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Muchas gracias

por todo

e incluso

nada

es solo apariencia la inmovilidad

sobre este banco

en no sé qué plaza

felizmente

aturdida

por

los

pájaros.