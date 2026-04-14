A los 82 años, murió el británico Ian Watson, “gran maestro” de la ciencia ficción

Pocos días antes de cumplir 83 años, murió ayer el escritor británico de ciencia ficción Ian Watson en la ciudad española de Gijón, donde residía desde 2011, informaron su esposa, la traductora y autora española Cristina Macía, e hijas. En la esquela, por pedido expreso del escritor, se solicitó que para el acto de despedida no se compraran flores sino libros. Publicó más de treinta novelas de ciencia ficción, terror y fantasía, quince libros de cuentos y un poemario. Se jactaba de haber sido un pionero del “afrofuturismo” y, en 2024, fue nombrado Gran Maestro de la Sociedad Europea de Ciencia Ficción. Escritores, editores y lectores expresaron su pesar tras conocerse la noticia.

Con Stanley Kubrick, colaboró en el guion de la película A. I. Inteligencia artificial, de Steven Spielberg. “Debo decir que no existe tal cosa como la IA, en el sentido de inteligencia artificial, en este mundo, y podría ser imposible que pueda llegar a existir en el futuro –declaró en una entrevista con la Universitat Politècnica de Catalunya, en 2025–. Lo que tenemos es un gigantesco robo de material que es extraído y después alimentado en programas que consumen cantidades obscenas de energía. Y el resultado final no es necesariamente muy útil, porque ahora la IA está empezando a sufrir alucinaciones y está alimentando a internet con tonterías, lo que la destruirá”. Acotó que el modo correcto de referirse a la crisis climática era “catástrofe climática”.

Novelas de Ian Watson

Había nacido en St. Albans, al norte de Londres, el 20 de abril de 1943, y creció en la ciudad de North Shields. Estudió Literatura Inglesa en el Balliol College, Oxford, y cursó un posgrado en investigación en literatura inglesa y francesa del siglo XIX. Trabajó como profesor en universidades de Tanzania, Japón e Inglaterra, y a partir del éxito de su primera novela, Incrustados (que en la Argentina publicó el sello La Compañía), de 1973, se dedicó a la literatura. Esa novela protagonizada por un lingüista influido por las teorías de Noam Chomsky, un antropólogo que investiga una droga alucinógena en el Amazonas, que permite el acceso a un “lenguaje sagrado”, y una raza alienígena interesada en lenguajes humanos fue galardonada con el John W. Campbell Memorial Award y el Prix Apollo. Watson ganó el British Science Fiction Association Award y el premio Orbit por El modelo Jonás, su segunda novela.

Por motivos de censura, pudo publicar la primera novela que había escrito, Orgasmatón, años después. “En la actualidad la literatura de ciencia ficción es la única relevante, porque es la única que trata de la realidad de este entorno tan cambiante, mientras que gran parte de la ficción predominante trata de las aventuras morales de una persona, y en términos sociales eso es algo muy restrictivo”, sostuvo en una entrevista con la revista Jot Down.

Lamentamos muchísimo informar del fallecimiento de nuestro querido Ian Watson, extraordinario escritor y pieza clave del festival. La familia agradece las muestras de apoyo y ruega privacidad en estos momentos. Que la tierra le sea leve https://t.co/YnILJjea7I — Celsius 232 (@festivalcelsius) April 13, 2026

“Ian Watson era uno de los más sofisticados narradores de la ciencia ficción -dice el escritor Pablo De Santis a LA NACION-. Los lectores argentinos lo conocimos con la novela Empotrados [luego retitulada Incrustados] que apareció a mediados de los años ochenta en una colección de ciencia ficción de Hyspamérica que se vendía en los quioscos. Lo que obsesionaba a Watson de la ciencia ficción no eran las máquinas ni los viajes espaciales, sino el lenguaje. En esa, su novela más famosa, los problemas lingüísticos están en el centro de la trama. Estoy seguro que esta novela sirvió de inspiración para La historia de tu vida, de Ted Chiang, la nouvelle que dio origen a la película La llegada, donde también el lenguaje se convierte en la obsesión que domina la trama. En otra de sus novelas, El modelo de Jonás, volvió a la relación entre el lenguaje y realidad: relación todavía más complicada cuando los mensajes llegan desde otros mundos. Como nuestro César Aira, Ian Watson estaba fascinado por la obra del excéntrico escritor francés Raymond Roussel, en especial por su poema Nuevas impresiones de África, cuyas invenciones lingüísticas le sirvieron para hablar de la comunicación con extraterrestres”.

Os cuento un poco de qué va:

Cuando Frankenstein crea a su monstruo, consigue las diferentes... piezas de varias morgues y mataderos. Con lo que sabemos que el monstruo de Frankenstein está hecho de partes humanas y partes de animales de buen tamaño, como caballos y bueyes. pic.twitter.com/0UZrWtnW4V — Cristina Macía (@CristinaMacia) February 14, 2024

Novelas como El hijo del caos, El cerebro del más allá (subtitulada Una opereta espaciotemporal), El inca de Marte (donde un virus del planeta rojo se expande por el altiplano boliviano), El jardín de las delicias (donde una nave espacial humana llega a un planeta que reproduce hasta el último detalle del célebre cuadro de Hyeronimus Bosch), El viaje de Chéjov y Embajada alienígena, protagonizada por una joven africana del siglo XXII, figuraron como finalistas de los premios Nebula y Hugo. En 2021, publicó la novela corta El monstruo, la sirena y el doctor Mengele (en la que se reversionan la historia de Frankenstein y la del genocida nazi); en 2023, el libro de cuentos La máquina del tiempo china, y en 2024, la novela Nuevas aventuras de una máquina del tiempo china. Con Macía, creó en 2014 la editorial electrónica Palabaristas Press.