Gabriela Cabezón Cámara, invitada especial de Raizal, el primer festival literario en la naturaleza

Pocos días antes de participar de la inauguración de la edición aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la nueva modalidad de charla entre tres autoras, la premiada escritora Gabriela Cabezón Cámara será la gran protagonista del festival Raizal. Organizado por Fundación Filba, la primera edición de este encuentro que reunirá literatura, arte y naturaleza en una chacra en Exaltación de la Cruz ofrece pasar un día a puro campo, entre charlas de escritores, talleres creativos y botánicos, plantaciones de árboles, muestras de fotografía y arte, performances en vivo, música, caminatas y observación de aves y del cielo. Con entrada gratuita, el sábado 18 de 10 a 21, habrá cerca de 25 actividades para todo público, incluidas propuestas para la infancia.

La chacra Las Delicias está ubicada en el Paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz Redes

Ubicada en el paraje Echegoyen, en Exaltación de la Cruz, la Chacra Las Delicias recibirá también a Alejandra Kamiya (dará un taller de escritura de haikus), Iosi Havilio y Damián Huergo, entre otros autores, y a artistas invitados que ofrecerán talleres y muestras. El cierre musical estará a cargo de Loli Molina.

“Un día para caminar y pensar la naturaleza de la mano de botánicas, biólogos, escritoras, escritores, músicos y artistas. Un día para plantar árboles, escribir, mirar el cielo, leer, aprender sobre pájaros, construir juguetes, hacer herbarios, crear, escuchar la música del paisaje y reflexionar sobre las urgencias que la naturaleza nos plantea hoy. Una invitación a leer la naturaleza como texto y a enraizar con otras y otros en una experiencia colectiva", proponen los organizadores.

Consultada por LA NACION sobre la elección del “cruce” entre naturaleza y arte, Amalia Sanz, Directora de Filba, explicó: “Una de las constantes de la Fundación Filba, desde su creación, ha sido la búsqueda por poner a la literatura en el centro de la escena y, en buena medida, sacarla de sus espacios habituales. En este caso, con el festival Raizal vamos a la naturaleza desde las artes en un intento no solo de asir el paisaje, sino de cambiar el modo en que nos vinculamos con él. La naturaleza, en este cruce, no es un telón de fondo sino un elemento central y activo que propone pensar y crear desde otra escala y con otros tiempos. Invita a desacelerar, a registrar, a compartir y habilitar vínculos que no siempre son posibles en la lógica urbana. La fuerza de la naturaleza, en su carácter impredecible, en su potencia cambiante, obliga a deponer el control, impulso que comparte las artes, en todas sus expresiones. Aunque se trabaje con formas, lenguajes o estructuras, siempre hay en ellas un resto que no se domestica: una energía que irrumpe, que desarma lo previsto, que desplaza sentidos, que es justamente aquello que llamamos ‘arte’ y ‘literatura’. En ese punto, el encuentro entre naturaleza y creación es profundamente afín. Ambas operan como fuerzas que pueden alterar la percepción, interrumpir la inercia y abrir interrogantes".

Decidido el tema de la “exploración” (“que surgió, desde el primer minuto, en colaboración con la Chacra Las Delicias y de una inquietud casi militante de Pablo Braun, presidente de Fundación Filba”, aclaró Sanz), el proyecto tomó forma. Para la organización se formó un consejo asesor integrado por especialistas: Martín Rodríguez Morcelle, Marcos Reche, Paz Ochoteco, Ignacio Del Carril e Francisco González Táboas.

Alejandra Kamiya dará un taller de escritura de haikus

Raizal invita a los participantes a plantar árboles y plantas nativas. “Habrá tres momentos de plantación a lo largo de la jornada. Se pondrán en tierra 150 nativas: 17 especies de árboles, entre ellos, talas, ceibos, sombra de toro, molles, ombúes, pezuñas de vaca y coronillos; y 38 especies de arbustos, herbáceas y enredaderas: cortaderitas, carquejas, barbas de chivo, malvas, salvias, saucos, verbenas y pitangas, entre otras”, detallan.

Entre plantaciones, intercambios de semillas, charlas botánicas y caminatas, a las 16, Cabezón Cámara será entrevistada por Damián Huergo. Ambientalista y defensora de los humedales, la autora de Las niñas del naranjel, libro por el que ganó en 2025 el National Book Award en la categoría de literatura, será la protagonista del diálogo “En primera persona”, que tendrá como ejes la naturaleza, la escritura y la militancia.

Atención: habrá puestos de comida a precios populares, pero no se venderán gaseosas ni agua embotellada, por lo que se aclara a los visitantes que lleven su propia botella, además de calzado cómodo para encarar las caminatas y abrigo para cuando caiga el sol.

Entre las muestras para visitar durante todo el día figuran la instalación artística El sol es un ojo, de Francisco Vázquez Murillo, que consiste en una pieza con once esculturas realizadas en varillas de hierro construidas a partir de una figura que remite al ojo y a la hoja como órganos de percepción y crecimiento. Las piezas, de entre 1,50 y 3,30 metros de altura, se pierden en el paisaje verde de la chacra.

También se exhibirán imágenes de la muestra fotográfica La mosca no entiende el vidrio, en diferentes espacios de la casa y habrá proyección de videos en loop. Y, a partir de las 10, el público se podrá sumar a una creación en vivo. Con el título Formar un ánfora era entender la vida, la artista Desirée De Ridder propone crear una tinaja de arcilla en gran formato. La actividad tiene un carácter performático ya que se llevará a cabo a lo largo de la jornada, desde el inicio hasta que oscurezca.

Para las familias con chicos habrá espacios de lectura y creación, una biblioteca “natural” y talleres. A las 17, largará una búsqueda del tesoro, titulada “Exploradores de la naturaleza”.

En medio del ruido urbano y las urgencias del día a día, el festival Raizal propone una pausa en medio de la naturaleza. El programa en su conjunto ofrece un delicado equilibrio entre la acción y la contemplación. Una invitación a poner el freno, bajar un cambio y sumarse a una experiencia creativa colectiva.

El programa completo se puede consultar en este enlace. En la misma página web se detallan los talleres gratuitos (de herbarios, construcción de objetos de madera, de escucha y de escritura, entre otros). Los interesados en participar deben apurarse, ya que hay varios con cupo agotados.