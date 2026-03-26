Feria del Libro: los Nobel Mo Yan y J. M. Coetzee, en el centro de la programación 50° aniversario, que comienza en un mes

Esta mañana, en DAIN Usina Cultural, autoridades de la Fundación El Libro (FEL) dieron detalles de la quincuagésima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrirá sus puertas al público el 23 de abril y se extenderá hasta el 11 de mayo, en La Rural. El presidente de la FEL, Christian Rainone, informó que el acto inaugural tendrá lugar en la pista central del predio ferial, donde el presidente Javier Milei había querido presentar, en 2024, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica y que finalmente hizo, a todo rock, en el Luna Park.

Este año, Rainone intentó convencer al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de que la inauguración de la Feria se hiciera en el Teatro Colón. “Que no nos prestaran el Colón nos costó trescientos millones de pesos para acondicionar la pista”, dijo a LA NACION. Como no hay mal que por bien no venga, la pista central, cubierta por una enorme carpa, se usará durante el evento para espectáculos musicales, transmisiones en vivo de medios y plataformas y la programación de la Secretaría de Cultura de la Nación. “La venta de los espacios fue un éxito e hicimos un esfuerzo para que todos los sectores estuvieran representados”, dijo el presidente de la FEL; en total, habrá 450 expositores. LA NACION pudo saber que alquilar un stand “pelado” de doce metros cuadrados en el Pabellón Verde cuesta catorce millones de pesos.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, y el director de la Feria del Libro, Ezequiel Martínez Santiago Oróz

Se prevé que en esta ocasión asistan 1500 invitados al acto de apertura, el jueves 23 de abril al atardecer; en el Salón Central cabían ochocientos (sentados). Las escritoras Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Selva Almada conversarán con la periodista María O’Donnell, en un nuevo “formato” de apertura. Tanto el presidente Milei y el jefe de gobierno porteño como el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, fueron invitados.

Cifelli ya confirmó a este diario su presencia; la Secretaría de Cultura, que no tendrá un stand propio, participará con actividades en los espacios verdes del predio y en la pista principal. Rainone comentó que se podría invitar a expresidentes de la nación, como Alberto Fernández y Mauricio Macri; a la vicepresidenta Victoria Villarruel, gobernadores, diputados, senadores e integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien aún no está decidida la presencia del Banco Nación en la Feria (“Nos vendría bien”, dijo Rainone), la Biblioteca Nacional, que depende del Ministerio de Capital Humano, tendrá otra vez un stand propio. Más de mil bibliotecas populares asociadas a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares podrán comprar ejemplares al 50% del valor comercial, del 8 al 10 de mayo.

Gracias a las gestiones de Alejandro Vaccaro en China, el Nobel de Literatura Mo Yan estará en la Feria del Libro; a la derecha, el embajador del Perú en la Argentina, Carlos Chocano Burga Santiago Oróz

De lunes a jueves, la entrada general costará $ 8000; de viernes a domingo (y el feriado del 1° de mayo), $ 12.000. Por un acuerdo con el Ministerio de Cultura porteño, de lunes a jueves, de 20 a 22 se podrá ingresar gratis las dos primeras semanas del evento y, tal vez, también la tercera, con el objetivo de incrementar la concurrencia y las ventas de libros.

En sus “bodas de oro” con la cultura, la Feria del Libro porteña recibirá a dos Nobel de Literatura: por tercera vez, el sudafricano J. M. Coetzee, que recibió el premio en 2003, y por primera vez, el chino Mo Yan, que obtuvo el reconocimiento en 2012. El expresidente de la FEL, Alejandro Vaccaro, fue quien, en una visita a China, se “tiró el lance” al invitar al autor de Sorgo rojo que, inesperadamente, aceptó. China tendrá “una fuerte presencia”, dijo Vaccaro, con delegaciones de escritores nacionales y de Shanghái. Coetzee, que reside en Adelaida, Australia, participará de dos actividades: el martes 5 de mayo conversará sobre el libro en coautoría con Mariana Dimópulos, Don de lenguas, y el miércoles 6 a las 19 presentará Un mal salvaje, libro en coautoría con Fabián Martínez Siccardi en la apertura del ciclo La Palabra Indígena. También recorrerá una muestra fotográfica del español Kim Manresa que, junto con el periodista Xavi Ayén, recorrió el mundo para pasar un día con treinta premios Nobel de Literatura (Coetzee fue uno de ellos).

El Perú es el primer país invitado de la Feria del Libro porteña, que comienza un nuevo ciclo Santiago Oróz

El “Kafka chino”, que viajará desde Beijing, conversará con Vaccaro y Ezequiel Martínez el sábado 9 a la tarde. “No sabemos mucho más de Mo Yan que lo que dice Wikipedia, porque se publicaron pocos libros suyos en la Argentina, así que será una gran oportunidad para saber más de él”, dijo Vaccaro. Autoridades de la FEL planean un encuentro privado entre los Nobel que, de manera excepcional, coincidirán en la ciudad de Buenos Aires.

Otros autores internacionales que recalarán en Buenos Aires son el cubano Leonardo Padura, que apoyó la candidatura de la Feria al Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades; el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, los españoles Arturo Pérez-Reverte y Fernando Aramburu; la india Kiran Desai, ganadora del Premio Booker en 2006; la colombiana Pilar Quintana, la chilena Nona Fernández, el dominicano Frank Báez, los ecuatorianos Edwin Madrid y María Fernanda Ampuero, el escocés Bill Herbert, los franceses Anne Gauthey y Bênoit Coquil, la uruguaya Silvia Guerra y el mexicano Daniel Saldaña París. La cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto pondrá voz y música al cierre del Festival de Poesía, el 26 de abril.

También visitarán la Feria directoras eventos como las ferias del libro de Frankfurt, Guadalajara, Monterrey y Nueva York, del Hay Festival, Centroamérica Cuenta y Bogotá 39.

El Perú, primer país invitado en la historia del encuentro literario (antes eran ciudades), llegará con una delegación de sesenta invitados, entre escritores, editores, ilustradores y académicos. El embajador peruano en la Argentina, Carlos Chocano Burga, informó que el stand tendrá quinientos metros cuadrados. “Los cambios que ustedes conocen no han afectado en nada la voluntad del gobierno peruano de estar en la Feria -dijo en referencia a los avatares políticos de su país-. Nuestro pabellón será un lugar de encuentro, de debate y diálogo, con más de cuatro mil ejemplares de 650 títulos”, resumió. Los visitantes recibirán un “pasaporte peruano-argentino”, con reflexiones de escritores de ambos países. Si bien el día de la inauguración habrá música y danzas peruanas, prometió que no harían mucha bulla durante las tres semanas que dura la Feria, en velada alusión al stand de Riad en 2025. Habrá una instalación inmersiva y digital dedicada al Nobel Mario Vargas Llosa, y homenajes a Blanca Varela y Alfredo Bryce Echenique.

Algunos de los autores de la delegación peruana son Katya Adaui, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Karina Pacheco y Gustavo Rodríguez. La lista, en la que no aparecen los nombres de Carmen Ollé, Fernando Ampuero y Mario Montalbetti, ocasionó debates en el Perú.

En los 2750 metros cuadrados del Pabellón 8 de La Rural, que en ediciones anteriores se utilizó como “firmódromo”, habrá muestras; entre otras, una selección de viñetas de Roberto Fontanarrosa sobre la Feria del Libro, al cuidado de Judtih Gociol (a cargo también de una exposición sobre libros y autores prohibidos durante la última dictadura militar); una exposición de cincuenta ilustradores sobre Pinocho, por el 200° aniversario del nacimiento de su creador, el italiano Carlo Collodi, y, con curaduría del Malba, dos videoinstalaciones del artista Jorge Macchi. En el Pabellón Ocre se hará un tributo a Jorge Luis Borges, en el 40° aniversario de su fallecimiento, con piezas de la colección Vaccaro-Roemmers, un laberinto ideado por Random House, una muestra con portadas de diarios y revistas dedicadas al autor de Ficciones y otra con sus libros traducidos a veintiséis idiomas. En el Ocre, para ir “precalentando” antes del inicio del Mundial de Fútbol, la señal deportiva DSports montará un Espacio del Hincha.

El director de la Feria, Ezequiel Martínez, anticipó que la maratón de lectura, el 28 de abril de 19 a 21, en la que participarán Mauricio Kartun, Ingrid Pelicori, las hermanas Marull, Virignia Innocenti, Julia Coria, Raquel Robles y Osqui Guzmán, entre otros, estará dedicada a los libros de autores nacionales prohibidos por la última dictadura militar, “que no se pudieron leer en el primer trecho de la Feria”, entre ellos, Reina Roffé, Manuel Puig, Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano, Griselda Gambaro y Luis Gusmán (que se leerá a sí mismo). El ciclo “50 años de lecturas y escrituras”, coordinado por Verónica Abdala, contará con la presencia de reconocidos escritores como Juan Sasturain, Santiago Kovadloff, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Clara Obligado, María Negroni, Fernanda García Lao, María Rosa Lojo y Martín Kohan, entre otros. En el cierre, el viernes 1° de mayo a las 20.30, el agente literario Guillermo Schavelzon dará una conferencia magistral (en forma de entrevista). Por compromisos asumidos previamente, ni Mariana Enriquez ni Samanta Schweblin estarán en la Feria.

El Festival de Poesía, que coordina Jorge Fondebrider, se hará del 24 al 26 de abril, y estará dedicado a Jorge Aulicino y Daniel Samoilovich. La apertura del Diálogo de Escritoras y Escritores de la Argentina, coordinado por Fabiana Scherer, estará a cargo de Dolores Reyes. Y el Diálogo Latinoamericano, coordinado por Jorgelina Núñez, se hará del 3 al 6 de mayo.

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