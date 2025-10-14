García Montero: “Ya habrá tiempo de hablar del sucesor del director de la RAE” y Muñoz Machado, replica, “Ni idea”

AREQUIPA.- La rueda de prensa de presentación del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, del 14 al 17 de octubre, ha mostrado con crudeza el enfrentamiento entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. Preguntados por los motivos de su choque la semana pasada, primero con unas declaraciones de García Montero sobre Muñoz Machado y después con un duro comunicado de respuesta de la RAE, ha sucedido lo siguiente: “Las diferencias que haya las podremos conversar una vez acabado el congreso, en España, incluida la preparación de la sucesión del director de la RAE”, ha afirmado García Montero. A lo que el citado, lacónico, ha apuntado: “Ni idea”.

Muñoz Machado, también presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, lleva dos mandatos. Empezó el primero en 2018 y fue reelegido en 2022, por lo que la siguiente reelección sería en 2026. ¿Se presentará? ¿Será cierto, como ha deslizado su contrario, que hay un tapado? Habrá que esperar unos meses o quizás menos para saberlo.

Polémicas aparte, el director del Cervantes ha añadido que en lo que está interesado estos días “es en colaborar con las instituciones de Arequipa y de Perú” (no mencionó a la RAE). “Estamos comprometidos con que el congreso salga bien”.

Sin embargo, casi al final, han vuelto a demostrar lo profundo de su desencuentro. Muñoz Machado ha recomendado algunos de los paneles que se celebrarán estos días, donde se tratarán las cuestiones centrales del congreso: mestizaje, lenguaje claro e inteligencia artificial. “Lo harán expertos que saben mucho más de estas materias que nosotros”. En cambio, García Montero ha saltado segundos después: “Quiero decir que yo soy filólogo y soy experto en esos temas”. Nuevo murmullo en la sala y cierta sensación de bochorno entre los españoles presentes en la sala como punto final de la comparecencia.

La rueda de prensa de presentación del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, donde estuvieron Luis García Montero y Santiago Muñoz Machado Prensa CILE Arequipa

Casi cada pregunta se convertía en un motivo de encontronazo. “Los programas del congreso los fijan las academias y posteriormente interviene el Cervantes hasta el límite de lo que considera necesario”, apuntó el director de la RAE. El programa de los CILE los establece la RAE con el consenso supuestamente del Cervantes, algo que ya provocó roces en la anterior cita, celebrada en Cádiz en 2023.

Todo empezó el jueves pasado, cuando en un desayuno informativo en Madrid, García Montero dijo: “La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho [de abogados] para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias”. Un dardo que tuvo su respuesta horas después en un duro comunicado de la RAE. Su pleno acordó “por unanimidad manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas”. El texto agregaba: “Ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua [las 23 que hay en el mundo] la agresión a su director y presidente”.

Un abarrotado salón de plenos del Ayuntamiento de Arequipa ha acogido lo que normalmente habría sido un acto de cortesía, que se ha convertido en un nuevo capítulo que agudiza la crisis en las relaciones entre la RAE y el Cervantes. Y eso que minutos antes, Muñoz Machado había dicho que venía a Arequipa “a celebrar” y que la polémica surgida eran “accidentes periféricos”.

Por si faltaba algo, el sábado el escritor Álvaro Pombo, último premio Cervantes —el galardón más prestigioso de las letras españolas— y académico de la RAE echó más leña al fuego en un artículo en el periódico Abc en el que cargaba muy duramente contra García Montero: “Tiene vocación de burócrata, como la mayor parte de comunistas que yo conozco”. Y añadía: “Es un poeta menor, agradablemente menor, pero faltón; chiquito, pero faltón”.

Inspirados por Vargas Llosa

De vuelta a lo que serán los debates y ponencias académicas, el responsable de la RAE destacó que “el mestizaje es un argumento tan antiguo como la colonización española”. “Los españoles descubrieron las comunidades originarias y hablaron de sus costumbres y cosmogonía”, aseguró.

Del lenguaje claro, precisó que se empezó a tratar hace un par de años. “Si el lenguaje de los poderes públicos es oscuro, los ciudadanos no podrán entenderlo. Es un derecho de los ciudadanos”. Y sobre la inteligencia artificial, añadió que “es una revolución tecnológica que es vano que intentemos parar”. Y siguió: “Ha multiplicado sus efectos de un modo invasivo en nuestra vida. Tenemos que intentar que las máquinas hablen un buen castellano porque el que tienen se lo imponen sus dueños. Así que teníamos que acercarnos a los fabricantes de máquinas parlantes. El objetivo final es que la IA hable igual con nosotros”. Asimismo, subrayó que supone “una oportunidad para preparar nuestros trabajos académicos, estar mejor informados de los neologismos”.

Por su parte, García Montero recordó en su intervención que Mario Vargas Llosa fue quien le comentó en el congreso de Córdoba (Argentina), en 2019, antes de la clausura, si podía proponer Arequipa como sede de un próximo CILE. García Montero le contestó: “Si tú lo propones no habrá vuelta atrás”. Ahora, continua: “Así que en Arequipa nos reúne el mestizaje y nos reúne Mario Vargas Llosa, aunque en el mundo de hoy, en el que los imperativos económicos sustituyen la cultura del diálogo y la convivencia, hay que llamar a entenderse”.

Acompañaron a ambos directores en la mesa, aunque quedaron opacados, Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín, quien destacó que “Arequipa pasa a ser por unos días la capital en el mundo de la lengua española”; Carlos Chávez-Taffur, presidente de la Comisión Organizadora y del Grupo de Trabajo del X CILE, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; y Víctor Hugo Rivera Chávez, alcalde de Arequipa, quien reconoció: “Hace dos años sufrimos una pesadilla [cuando la crisis política de un autogolpe de Estado del presidente Pedro Castillo impidió la cita en Arequipa]”.

Sin embargo, esta vez la inestabilidad política llevó el viernes a la destitución por parte del Congreso de la presidenta, Dina Boluarte, por “incapacidad moral permanente”, en medio de una ola de violencia en algunas zonas. El alcalde de Arequipa mantiene la esperanza: “Dios es grande”.