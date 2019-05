Gisèle Vienne invita a perderse en el oscuro laberinto de la mente

La artista francesa Gisèle Vienne invita a vivir su "arte extremo" en el Museo Nacional de Bellas Artes Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Celina Chatruc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019

"Esperen, por favor. Escuchen por favor un minuto. Necesito ayuda." En una sala en penumbras, un muñeco con apariencia de adolescente mantiene un diálogo siniestro con un títere movido por su mano derecha. Ambos están rodeados por retratos de otros muñecos que miran hacia abajo, con tristeza.

En ese ambiente sombrío, creado por la artista francesa Gisèle Vienne en el segundo piso del Museo Nacional de Bellas Artes, comenzará mañana -con entradas agotadas para el día inaugural- la tercera edición de la Bienal de Performance BP19. Se trata de una invitación a perderse en el laberinto de una mente esquizofrénica hasta enfrentarse con las emociones más oscuras.

Detalle de la obra "La primavera pasada: una precuela", en el Museo Nacional de Bellas Artes Crédito: Gentileza MNBA

"El arte habilita un espacio para los llamados 'malos sentimientos' o 'malos pensamientos'. Es importante que intentemos escuchar de forma más honesta y precisa lo que expresan nuestras emociones a través del cuerpo, como una llave para entender el mundo", dijo a LA NACION Vienne, recién llegada a la Argentina.

"Toda mi obra está atravesada por la pregunta sobre la percepción. Crear obras de arte es crear lenguajes que actualizan la forma de leer la realidad. Es una gimnasia esencial", agrega esta artista que apela a distintas disciplinas -artes visuales, música, literatura, teatro- para practicar lo que llama "arte extremo". "Se trata de explorar los espacios de las emociones y las fantasías -explica- para ver hasta dónde podés llegar. Las obras que me llevan al límite me resultan muy estimulantes porque me ayudan a conocerme a mí misma."

Nada mejor para expandir esas zonas "nebulosas" que adentrarse en el terreno de la adolescencia, esa etapa de la vida donde todo se vive de manera intensa: las emociones, los conflictos, las preguntas sobre la propia identidad. Los cuarenta retratos que exhibe son fotografías de muñecos realizados a escala real con sus propias manos; representan el pasaje del arquetipo de la "Lolita", tan bien representado por Vladimir Nabokov en su célebre novela, a su equivalente masculino.

Montaje de los cuarenta retratos de muñecos realizados por Gisèle Vienne Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La literatura también tiene un fuerte vínculo con la instalación La primavera pasada: una precuela. El autor del diálogo entre el muñeco y la marioneta es el escritor estadounidense Dennis Cooper, conocido por haber provocado polémicas con su cruda manera de abordar la miseria humana. "¿Cuál es el espacio de la moral en la imaginación?", observa Vienne, fascinada al formular preguntas de este tipo.

Para agendar

MNBA (Av. del Libertador 1473). Del 10 de mayo al 31 de julio. Entrada gratuita sin inscripción previa.