7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 5 al miércoles 11 de marzo en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Fotografía. Ayer inauguraron en la FotoGalería Sara Facio del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) las muestras de Matilde Marín y Carlos Furman, que continúan hasta mayo. El sábado a las 17 habrá una visita guiada por la muestra antológica de Marcos López en Fundación Larivière (Caboto 564). Y el miércoles a las 18 abre otra exposición de la fotógrafa española Cristina de Middel en ArtexArte (Lavalleja 1062).
- Colección Tedesco. Hoy a las 18 se inaugura en el Fondo Nacional de las Artes (Rufino de Elizalde 2831) una exposición que reúne unas setenta obras de la colección de Esteban Tedesco seleccionadas por Ana Martínez Quijano. Hasta el 20 de abril, de lunes a viernes de 11 a 19, con entrada gratis.
- Últimos días. Hasta el domingo se exhibe en el Espacio Beta del Centro Cultural Borges (Viamonte 525) Surumpio, obra de Alejandra Isler con composición sonora de Sebastián Verea. De 14 a 21, con entrada gratis. También ese día cierra en Fundación Proa (Av. Don Pedro de Mendoza 1929) El orden imposible del mundo, muestra colectiva curada por Francisco Lemus que reúne obras de cuatro importantes colecciones.
- Día de la mujer. El domingo a las 18, el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) presentará el conversatorio “Arte, memoria y reparación: historias, traumas y búsquedas que se convierten en obras”, una mesa de diálogo entre artistas textiles para reflexionar sobre el proceso creativo como herramienta de transformación personal y como testimonio social y colectivo.
- Premio. La Academia Nacional de Bellas Artes, la Fundación Alberto J. Trabucco y el Espacio de Arte Fundación OSDE inauguran hoy a las 19 una nueva edición del Premio Adquisición Alberto J. Trabucco de Pintura. Participan de esta convocatoria los artistas Valentina Ansaldi, Carolina Antich, Juan Astica, Alejandra Fenochio, Yuyo Gardiol, Verónica Gómez, Martina Krapp, Ad Minoliti, Fátima Pecci Carou y Paula Senderowicz. La apertura será en el Espacio de Arte Fundación OSDE (Arroyo 807), con entrada libre y gratuita.
- Interacciones materiales. Las diseñadoras Heidi Jalkh y Nadya Suvorova presentan Interacciones Materiales: una nueva especie de diseño, una exposición de esculturas cinéticas que exploran la capacidad reactiva de los materiales. La muestra reúne desarrollos experimentales provenientes de laboratorios de Suiza y la Argentina y los convierte en dispositivos que responden al entorno, combinando diseño, ciencia de materiales, biología e ingeniería. Se inaugura hoy a las 18 en ArtLab (Roseti 93) y podrá visitarse hasta el 28 de marzo.
- Italian Design Day 2026. El Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y la Embajada de Italia en la Argentina organizan una nueva edición del Italian Design Day, en colaboración con Fundación Proa y la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. La actividad se realizará el martes 10 de marzo a las 17 en el auditorio de Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) bajo el título “RE-DISEÑO. Regenerando espacios, objetos, ideas, relaciones”. El invitado especial será el arquitecto italiano Paolo Giandebiaggi. Actividad gratuita con inscripción previa.
