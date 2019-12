Los libros de 2019: una selección de lecturas para terminar el año

Doce libros que condensan doce meses con novedades muy diversas en todos los géneros; una guía para saber qué vale la pena leer y por qué hacerlo

La lectura sigue caminos secretos, y el auténtico lector no se guía nunca por las novedades. Esa es la razón por la que cualquier balance de los libros del año resultará siempre más bien sinuoso, lleno de omisiones y fugaces coincidencias. Son justamente esas coincidencias las que conforman el filtro de una temporada editorial.

El equipo de Cultura de LA NACION comparó esas lecturas compartidas. A partir de las coincidencias y las singularidades, realizó entonces una especie de antología de "lo mejor" del año que, si bien representativa, no dejó de lado las preferencias personales y las lecturas caprichosas.

No se tuvieron en cuenta las listas de los más vendidos. En un año que no fue fácil para la industria, se destacaron en ese plano, en el grupo Penguin Random House, Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri, los títulos de Florencia Bonelli, y Recuerdos que mienten un poco, del Indio Solari, todos con cifras de venta de 50.000 ejemplares. Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, alcanzó los 350.000. Por el lado del grupo Planeta, los más vendido fueron Gabriel Rolón, Facundo Manes y Daniel López Rosetti.

Lo que sigue es una guía para leer más allá de los "tanques".

1 Los testamentos

Los testamentos

Autor: Margaret Atwood

Editorial: Salamandra

Con el contexto de un movimiento de mujeres que viste el atuendo de las criadas en manifestaciones globales, sumado al éxito de la serie televisiva (Handmaid's Tale) y el innegable lugar que ocupa su autora en la literatura contemporánea, la secuela de la distopía El cuento de la criada tiene el mérito de ser, más allá del reflejo de una época, una gran novela que a partir de tres testimonios de la República de Gilead profundiza ese imaginario dramático. Así lo consideró el 50° Premio Booker que Atwood obtuvo este año. Constanza Bertolini

2 Terra Alta

Autor: Javier Cercas

Editorial: Planeta

A través de Melchor, un joven policía con un oscuro pasado, Javier Cercas -ganador del premio Planeta por esta novela- deleita al lector con una relectura de Los miserables. Ni Waterloo ni las barricadas que pintó Víctor Hugo, en este policial negro anclado en Cataluña del siglo XXI, las batallas y las banderas son otras: las heridas de la Guerra Civil, el terrorismo islámico y el independentismo. Terra Alta es además una historia sobre la destrucción que causa el odio y la sanación que genera la literatura. Laura Ventura

3 Hombres elegantes y otros artículos

Hombres elegantes y otros artículos

Autor: Milena Busquets

Editorial: Anagrama

La autora de la novela También esto pasará reúne en este libro unos cien textos de no ficción que fueron publicados en un diario catalán entre 2015 y principios de 2019. Con tono coloquial, mirada irónica sobre el "objeto" en cuestión (la fama, el sexo, los hijos, los escritores, entre muchos otros temas) y sentido del humor, Busquets reflexiona sobre el mundo que la rodea y también sobre sí misma. Y no se priva, claro, de criticar ciertas modas y de armar un canon propio sobre la elegancia masculina. Natalia Blanc

4 La bibiloteca en llamas

Autor: Susan Orlean

Editorial: Temas de hoy

La inclasificable y siempre sorprendente Orlean entrega una soberbia investigación que promete resolver el misterio de la identidad del responsable del incendio que casi termina con la Biblioteca Pública de Los Ángeles, en 1986. Queda a juicio del lector si lo hace. Por el camino, revela la rocambolesca historia de quienes construyeron la institución y argumenta en favor de la necesidad de conservar y expandir el rol de las bibliotecas en la era digital y contarnos la historia de quiénes somos a partir de lo que decidimos preservar. Dolores Graña

5 El fin del amor. Querer y coger

Autor: Tamara Tenenbaum

Editorial: Ariel

Primer libro de ensayo de una voz joven y lúcida, lectora insaciable y filósofa millennial que reflexiona sin eufemismos sobre los aspectos más trillados de los vínculos afectivos. Es también un manifiesto feminista que evalúa lo que en la sociedad se espera de las mujeres. La religión, el noviazgo, el matrimonio, la soledad, las parejas abiertas, la sororidad y el erotismo se entremezclan en un calidoscopio que no descuida los pasajes narrativos. "Biblia" de las lectoras menores de 40 en 2019. Daniel Gigena

6 Historia natural y mítica de los elefantes

Autor: José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski

Editorial: Ampersand

¿Tienen una historia los elefantes? Podría parecer que no, pero en todo caso sí la tiene el ovillo de usos y significados que envuelven a la palabra y al paquidermo mismo. No es otra la historia que cuentan Burucúa y Kwiatkowski, en este libro que es un tour de force de erudición inteligente. Ya Montaigne, citado por ellos, criticaba el "cinismo humano respecto de las bestias". Es tan poco lo que sabemos de ellas, y tanto lo que podemos barruntar de sus enigmas . Pablo Gianera

7 Una educación

Autor: Tara Westover

Editorial: Lumen

Una historia de vida que sorprende y conmueve. Es la biografía novelada de la propia autora, que cambió las montañas de Idaho y el fundamentalismo de una familia mormona por una decisión heroica: el primer ingreso a un aula, a los 17 años. Todo se trata de empezar otra vez: "El pasado era un fantasma, inconsistente, incapaz de despertar sentimientos. Solo el futuro tenía peso". Además de bellísimo, el libro es una lección de superación. C.B.

8 Mañana tendremos otros nombres

Autor: Patricio Pron

Editorial: Alfaguara

Con esta novela sobre el derrumbe de una pareja, Pron ganó este año el Premio Alfaguara. Como subrayó el jurado, más que una crónica de una ruptura es una "autopsia" de una relación amorosa. Los protagonistas, Ella y Él, están rodeados de personajes tan tiernos como patéticos; esas voces abren el foco hacia una radiografía social de seres desamparados en tiempos de relaciones desconectadas. N.B.

9 Opus Gelber. Retrato de un pianista

Autor: Leila Guerriero

Editorial: Anagrama

De los encuentros a lo largo de un año entre un artista excepcional y una maestra de la crónica no podía sino nacer un libro difícil de etiquetar. Más que periodismo, menos que ficción, pero con los recursos de la literatura, el retrato sigue el itinerario de un "milagro de la música" mediante el uso afinado de las modulaciones propias y ajenas. Misterio, humor y maravilla de los detalles al servicio de la narración. D.G.

10 Las malas

Las malas

Autor: Camila Sosa Villada

Editorial: Tusquets

Desgarradora, hipnótica, tierna: las opiniones sobre la primera novela de la poeta, actriz y cantante cordobesa se arremolinan como los pliegues de un vestuario exuberante. A la manera de una crisálida, la protagonista (una joven travesti que llega de un pueblo) se encuentra con una hermandad que la inicia en el tráfico de sexo y en la solidaridad y la fantasía. El pulso de la escritura traspasa el papel y transmite una efervescencia solo en apariencia arrebatada; debajo de esa superficie expresiva late una conciencia única. D.G.

11 Novísimos

Autor: Juana Bignozzi

Editorial: Adriana Hidalgo

Los poetas, cuando lo son de veras, siguen escribiendo después de muertos. Esto no solamente porque lo escrito por ellos no deja agotarse nunca; también pasa que el poeta se guarda algo. Cuando murió, en 2015, Juana Bignozzi dejó entre sus papeles esta sorpresa póstuma: una especie de réquiem por su pareja muerta s y, como todo réquiem, también una despedida suya del mundo. La pérdida no admite compensación, pero algunos pocos, como Bignozzi hacen de ella una variedad doliente de la belleza. P.G.

12 Bimbi

Autor: Albertine

Editorial: Limonero

Diario de trabajo de una artista, que abre las puertas de su trastienda para invitar a los lectores a espiar el interior de su particular proceso creativo. Sin palabras, con dibujos en blanco negro que parecen viñetas sueltas, Albertine ofrece bocetos, estudio de personajes y el paso a paso de su creación, que mantiene siempre un estilo original, sencillo y despojado, tal como se ve en sus geniales libros Mi pequeño y Línea 135, ambos en coautoría con su pareja, Germano Zullo. N.B.