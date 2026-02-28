Cuál es el curioso origen del refrán popular “El que mucho abarca, poco aprieta”

“El que mucho abarca, poco aprieta” es uno de los refranes más repetidos. Se usa para advertir sobre los riesgos de intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. En los últimos años volvió a viralizarse en redes sociales, donde apareció en gran cantidad de posteos motivacionales; sin embargo, muy pocas personas conocen su origen.

Según el Centro Virtual Cervantes, el refrán alude a quien, al intentar emprender varias tareas simultáneamente, no logra desempeñar bien ninguna. También se aplica al plano intelectual cuando la atención se dispersa en múltiples asuntos y el rendimiento disminuye, lo que vuelve difícil avanzar con profundidad. En otras palabras, la frase funciona como una advertencia práctica: la ambición desmedida o la falta de enfoque suelen conducir a resultados incompletos.

Aunque no existe un dato preciso sobre su nacimiento, el dicho se documenta desde hace siglos. Una de sus primeras apariciones escritas se encuentra en La Celestina, obra publicada en 1499 y atribuida a Fernando de Rojas. En ese texto, el personaje Sempronio expresa una versión muy similar: “Quien mucho abarca poco suele apretar”.

De esta forma, la advertencia ya estaba presente a fines del siglo XV y apuntaba a los peligros de la ambición excesiva y la dispersión. Desde entonces, el refrán se transmitió de generación en generación, principalmente de forma oral, hasta consolidarse como parte del habla cotidiana.

¿Cuál es el origen de los refranes y para qué se utilizan?

Los refranes nacen como sentencias breves que condensan una enseñanza. Su estructura sencilla y rítmica facilita la memorización, lo que explica su permanencia a lo largo de los siglos. En el caso de “El que mucho abarca, poco aprieta”, su vigencia radica en que describe una situación universal: la tendencia humana a sobrecargarse de tareas o compromisos. Hoy, en una era marcada por la hiperconectividad y la multitarea, el mensaje cobra aún más sentido.

El refrán suele utilizarse para:

Aconsejar a alguien que reduzca su carga de obligaciones.

Advertir sobre los riesgos de querer hacerlo todo a la vez.

Recordar que es preferible hacer pocas cosas con calidad que muchas de manera superficial.

El intentar realizar muchas tareas a la vez puede generar que ninguna sea realizada con eficacia (imagen ilustrativa) (Foto: Creada con Gemini)

La idea no es exclusiva del español. En inglés existe la expresión “Jack of all trades, master of none” (Aprendiz de todo, maestro de nada), que transmite una enseñanza similar, que es que quien intenta dominar muchas disciplinas puede no sobresalir en ninguna.

Refranes que significan lo mismo

