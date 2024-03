Escuchar

Un “notición” para las letras argentinas: hoy se anunciaron los nombres de los semifinalistas del Premio Booker Internacional y en la “longlist” aparece el de la escritora Selva Almada (Villa Elisa, 1973), que compite por la traducción de No es un río, publicada por Charco Press como Not a River, en versión de la traductora Annie McDermott. Es la cuarta nominación en seis años que recibe un libro de la editorial con sede en Edimburgo que dirige la traductora Carolina Orloff; todas de escritoras argentinas, y todos los libros con el apoyo del Programa Sur de Cancillería, que el actual Gobierno reduciría drásticamente.

Portada de "No es un río", novela de Selva Almada publicada en 2020 por Random House Maqueta

La lista de los seis libros finalistas se anunciará el 9 de abril y el título ganador, el 21 de mayo en una ceremonia que se transmitirá en vivo. El premio, de 50.000 libras esterlinas, se divide en partes iguales entre el autor y el traductor (si son dos traductores, se dividen las 25.000 libras entre ambos). Los autores y traductores de los títulos seleccionados recibirán 2500 libras esterlinas cada uno. Este año concursan libros de cuatro escritores latinoamericanos: Almada, la peruana residente en España Gabriela Wiener, el venezolano residente en España Rodrigo Blanco Calderón y el brasileño Itamar Vieira Junior. Los organizadores, que lanzaron un “desafío” para captar el interés de los lectores en los libros seleccionados, destacan “un segundo boom” de la literatura latinoamericana.

We are delighted to reveal the #InternationalBooker2024 longlist, featuring 13 books ‘that speak of courage and kindness, of the vital importance of community, and of the effects of standing up to tyranny’.



➡️ Discover the full list: https://t.co/JQYmgLwhox pic.twitter.com/zuwolgmxKQ — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) March 11, 2024

En 2021, también Mariana Enriquez, con la traducción al inglés del volumen de cuentos Los peligros de fumar en la cama, había competido por el Booker Internacional, que finalmente ganó La promesa, novela del sudafricano Damon Galgut. En 2018, Ariana Harwicz había ingresado en la “lista larga” con Matate, amor; en 2020, Gabriela Cabezón Cámara en la “lista corta” con Las aventuras de la China Iron, y en 2020, Claudia Piñeiro fue finalista con Elena sabe.

En el Booker Internacional compiten libros publicados en inglés en el Reino Unido e Irlanda durante el año previo a la premiación. Este año, el jurado está presidido por la escritora y locutora canadiense Eleanor Wachtel e incluye a la poeta estadounidense Natalie Diaz, al escritor británico nacido en Sri Lanka Romesh Gunesekera, al artista sudafricano William Kentridge y al escritor, editor y traductor británico Aaron Robertson. “Una novela palpitante, febril, que se mueve como el agua, en corrientes de sueños y superposiciones de tiempos”, dijo el jurado sobre Not a River.

“Este es un logro enrome para una editorial independiente como Charco Press, la única en el mundo anglosajón dedicada exclusivamente a la literatura de América Latina -dice Orloff a LA NACION-. Que esta sea, además, la cuarta nominación en seis años es sin duda una confirmación de que algo está cambiando en la mirada del lector angloparlante y que el armado del catálogo tiene impacto. Es de destacar también que los cuatro libros de Charco Press que han sido nominados son de autoras argentinas y todos recibieron el subsidio del Programa Sur, un programa modelo en el mundo y una ventana clave no solo a la literatura de nuestro país, sino también a nuestra cultura y nuestra sociedad”.

La novela de Almada, que transcurre en un ámbito rural e isleño, indaga en la crueldad y la violencia del universo masculino a través de los pactos y las alianzas secretas entre hombres. Con El viento que arrasa y Ladrilleros (ambos libros también traducidos y publicados por Charco Press), integra una “trilogía de varones”. El viento que arrasa ganó en 2019 el First Book Award otorgado por el Festival Internacional del Libro de Edimburgo; la obra de no ficción Chicas muertas resultó finalista del Premio Rodolfo Walsh y Ladrilleros, finalista del Premio Tigre Juan, ambos en España. No es un río fue finalista del Premio Medifé y del la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Fue la novela ganadora del Premio IILA de Italia.

Annie McDermott es traductora del español y del portugués al inglés. Tradujo libros de Mario Levrero, Ariana Harwicz, Brenda Lozano, Fernanda Trías y Lídia Jorge, entre otros. Por su traducción de Ladrilleros resultó finalista del Premio Warwick a escritoras mujeres traducidas al inglés.

Las otros doce libros semifinalistas son Simpatía, del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, traducido por Noel Hernández González y Daniel Hahn; Kairos, de la alemana Jenny Erpenbeck (traducción de Michael Hoffmann; en español se lo encuentra como Kairós); The Details, de la sueca Ia Genberg (traducción de Kira Josefsson); White Nights, de la polaca Urszula Honek (traducción de Kate Webster); Mater 2-10, del coreano Hwang Sok-yong (traducción de Sora KimRussell y Youngjae Josephine Bae); A Dictator Calls, del albanés Ismail Kadaré (traducción de John Hodgson; en español se lo encuentra como Tres minutos. Sobre el misterio de la llamada de Stalin a Pasternak); The Silver Bone: The Kyiv Mysteries, del ucraniano Andrey Kurkov (traducción de Boris Dralyuk); What I’d Rather Not Think About, de la holandesa Jente Posthuma (traducción de Sarah Timmer Harvey); Lost on Me, de la italiana Veronica Raimo (traducción de Leah Janeczko; en español se lo encuentra como Nada es verdad); The House on Via Gemito, del italiano Domenico Starnone (traducción de Oonagh Stransky); Crooked Plow, del brasileño Itamar Vieira Junior (traducción de Johnny Lorenz; en español se la encuentra como Tortuoso arado), y Undiscovered, de la peruana Gabriela Wiener (traducción de Julia Sanches; en librerías locales se lo encuentra como Huaco retrato). La selección se hizo entre 149 libros. Kadaré fue el primer ganador del Booker Internacional (cuando aún se llamaba Man Booker International), en 2005.

“El viento que arrasa”, al cine

El próximo 21 se estrena en salas de cine la adaptación cinematográfica de la primera novela de Almada, El viento que arrasa, dirigida por Paula Hernández y protagonizada por Almudena González, Joaquín Acebo, el actor chileno Alfredo Castro y el actor español Sergi López. La escritora y la cineasta conversarán este miércoles, a las 19, en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582) sobre el libro y la película con la periodista Hinde Pomeraniec. La autora no participó en la escritura del guion.

“Vi la película el año pasado, justo antes de que empezara su viaje por distintos festivales -dice Almada a LA NACION-. Me gusta muchísimo lo que hizo Paula, está muy relacionada a su universo, a las cuestiones que le interesan y viene explorando en sus otras películas y al mismo tiempo sentí que el espíritu de la novela estaba muy presente. Los cuatro protagonistas son increíbles, me emocionó mucho ver a mis personajes puestos en esos cuerpos, en esas voces, realmente los cuatro son muy impactantes. La peli elige el punto de vista de Leni para narrar, eso también me gustó mucho porque es como estar mirando el mundo de la novela desde otra perspectiva, ver cómo se despliega un personaje que en el libro lo mira todo pero no sabemos demasiado qué piensa sobre lo que pasa a su alrededor. La novela está centrada en los varones y en cambio la película se detiene en la única mujer de la historia, qué le pasa a ella en ese territorio tan masculino, qué lazos la unen a la fuerza y qué lazos desearía cortar”. La novela se publicó en 2012, en el sello Mardulce.