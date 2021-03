Mariana Enriquez, en carrera por el Premio Booker

Nuevamente, el libro de una escritora argentina traducido al inglés compite por el Booker Internacional, que premia a una novela o libro de cuentos publicado en el Reino Unido o Irlanda. En 2021, Los peligros de fumar en la cama (The Dangers of Smoking in Bed), de Mariana Enriquez, fue seleccionado por el jurado del Booker para integrar una “long list” de trece libros de ficción. “Es la primera vez que estoy nominada y estoy contenta porque además no suelen nominar cuentos”, dijo la autora a LA NACION. El libro de Enriquez, que se publicó en 2009 en Emecé y luego migró a Anagrama, actual casa editora de la ganadora del Premio Herralde de Novela 2019 por Nuestra parte de noche, lo tradujo una vieja amiga de autores argentinos y latinoamericanos, la estadounidense Megan McDowell, que ya volcó a la lengua de Shakespeare ficciones de Enriquez, Samanta Schweblin, el chileno Alejandro Zambra y Carlos Busqued. Consta de doce relatos.

Muchísimas gracias por consider mi libro para la longlist del Booker International. Muy raro despertar con esta noticia hoy 🖤 https://t.co/YBGVfKbHN5 — MarianaEnriquez (@LaEnriquez1973) March 30, 2021

No obstante para McDowell, que reside en Chile, no es la primera vez que una traducción suya compite por el Booker. En 2017 fue seleccionada por su traducción de Distancia de rescate [Fever Dream], de Schweblin, y en 2019, por su traducción al inglés de Pájaros en la boca [Mouthful of Birds], de la misma autora. En 2018, McDowell ganó el Premio Valle-Inclán por su traducción de Sangre en el ojo [Seeing Red] de la chilena Lina Meruane. “Trabajamos juntas”, informó Enriquez. The Dangers of Smoking in Bed fue publicado por Granta Books. Como se sabe, el Booker concede 50.000 libras esterlinas que se reparten equitativamente entre autor y traductor del libro ganador.

“Escrito con el telón de fondo de la Argentina contemporánea, Los peligros de fumar en la cama está poblado por adolescentes rebeldes, brujas corruptas, fantasmas sin hogar y mujeres hambrientas -se lee en la página web del Booker-. Las historias transitan por la incómoda línea entre el realismo urbano y el horror, pero con una ternura rotunda hacia los que sufren, sienten miedo o se hallan en el limbo. Tan aterradores como socialmente conscientes, los relatos se adentran en lo no dicho con una urgencia vigorosa. Una mujer está obsesionada sexualmente con el corazón humano; un bebé perdido y podrido sale gateando de un patio trasero a un dormitorio; un par de chicas adolescentes no pueden soltar a su ídolo; todo un barrio está condenado a muerte cuando no responde correctamente a un dilema moral”.

La lista de trece semifinalistas (seis varones y siete mujeres) para el Booker fue anunciada hoy. Los cuentos de Enriquez deberán competir con I Live in the Slums, relatos del chino Can Xue; At Night All Blood is Black, novela del francés David Diop; The Pear Field, novela de la georgiana Nana Ekvtimishvili; When We Cease to Understand the World [Un verdor terrible], relatos del chileno Benjamín Labatut; The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi, novela del keniata Ngũgĩ wa Thiong’o (que tradujo el mismo autor); Summer Brother, novela del holandés Jaap Robben; An Inventory of Losses, relatos de la alemana Judith Schalansky; Minor Detail, ficción histórica de la palestina Adania Shibli; In Memory of Memory, relato biográfico de la rusa Mariya Stepanova; Wretchedness, novela del checo residente en Suecia Andrzej Tichý; The War of the Poors [La guerra de los pobres], novela del francés Éric Vuillard, y The Employees, novela de la danesa Olga Ravn.

El jurado del Booker 2021 está integrado por la escritora y periodista etíope-canadiense Aida Edemariam; la historiadora camerunesa (vicepresidenta de la Royal Historical Society) Olivette Otele; el escritor indio Neel Mukherjee; el poeta y traductor húngaro George Szirtes, y la historiadora y biógrafa británica Lucy Hughes-Hallett. El 22 de abril se dará a conocer la “lista corta” de los libros finalistas y el 2 de junio, el nombre de los ganadores. En la Argentina, desde ya, se espera que sean dos ganadoras: Enriquez y McDowell.