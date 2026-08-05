Granaderos distingue a Pedro Luis Barcia por sus estudios sobre José de San Martín

Pedro Luis Barcia fue distinguido con la Orden Ecuestre Militar “Caballero Granadero de los Andes”, en reconocimiento a su trayectoria y a su obra filológica, que ha estudiado, entre tantos aspectos de la cultura y la identidad argentina, al Libertador General José de San Martín. Barcia ha dado a luz, entre otras publicaciones, las tres mayores compilaciones de la poesía escrita durante el proceso independentista: Poesía desconocidas de la independencia argentina, La lira argentina y Colección de poesías patrióticas. También publicó Ideario de San Martín, Los caminos de la lectura. Las bibliotecas del Libertador e Historia y literatura: San Martín en el teatro argentino.

Doctor en letras, lingüista, investigador y docente universitario, autor de más de cien libros, este humanista fue presidente de la Academia Argentina de Letras (2001-2013) y de la Academia Nacional de Educación (2012-2016), de manera unánime, por votación del Consejo Supremo de la Orden, será condecorado como Caballero Granadero de los Andes. Esta última reconoce a las personalidades que “contribuyeron a incrementar el acervo espiritual” de la institución “sin otro interés de mantener en alto el prestigio conquistado en su gloriosa historia del regimiento —a través del recuerdo de su creador y de los hombres y acciones que forman su brillante historial— como asimismo para promover el acercamiento espiritual entre el personal militar y civil a través de la común exaltación de los valores morales que constituyeron el fundamento”.

Barcia recibirá del jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Cristián Castellanos, la célebre cruz paté esmaltada en blanco, con bordes y esferas doradas, que lleva en el centro un cóndor de los Andes sobre un disco rojo, junto a un diploma oficial de acreditación. Infatigable, Barcia acaba de publicar La identidad lingüística argentina y su autobiografía, Memorias de un gurí (ambas por Dunken). La ceremonia de distinción como Caballero Granadero de los Andes se realizará el próximo 14 de agosto en Histórico Cuartel de Palermo.