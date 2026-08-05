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Granaderos distingue a Pedro Luis Barcia por sus estudios sobre José de San Martín

En reconocimiento a su trayectoria y su obra, recibirá la Orden Ecuestre Militar Caballero Granadero de los Andes en una ceremonia el 14 de este mes

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Laura Ventura
PARA LA NACIONLaura Ventura
Pedro Luis Barcia acaba de publicar dos libros: La identidad lingüística argentina y su autobiografía, Memorias de un gurí (ambas por Dunken).
Pedro Luis Barcia acaba de publicar dos libros: La identidad lingüística argentina y su autobiografía, Memorias de un gurí (ambas por Dunken). Santiago Cichero/AFV

Pedro Luis Barcia fue distinguido con la Orden Ecuestre Militar “Caballero Granadero de los Andes”, en reconocimiento a su trayectoria y a su obra filológica, que ha estudiado, entre tantos aspectos de la cultura y la identidad argentina, al Libertador General José de San Martín. Barcia ha dado a luz, entre otras publicaciones, las tres mayores compilaciones de la poesía escrita durante el proceso independentista: Poesía desconocidas de la independencia argentina, La lira argentina y Colección de poesías patrióticas. También publicó Ideario de San Martín, Los caminos de la lectura. Las bibliotecas del Libertador e Historia y literatura: San Martín en el teatro argentino.

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Doctor en letras, lingüista, investigador y docente universitario, autor de más de cien libros, este humanista fue presidente de la Academia Argentina de Letras (2001-2013) y de la Academia Nacional de Educación (2012-2016), de manera unánime, por votación del Consejo Supremo de la Orden, será condecorado como Caballero Granadero de los Andes. Esta última reconoce a las personalidades que “contribuyeron a incrementar el acervo espiritual” de la institución “sin otro interés de mantener en alto el prestigio conquistado en su gloriosa historia del regimiento —a través del recuerdo de su creador y de los hombres y acciones que forman su brillante historial— como asimismo para promover el acercamiento espiritual entre el personal militar y civil a través de la común exaltación de los valores morales que constituyeron el fundamento”.

Barcia recibirá del jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Cristián Castellanos, la célebre cruz paté esmaltada en blanco, con bordes y esferas doradas, que lleva en el centro un cóndor de los Andes sobre un disco rojo, junto a un diploma oficial de acreditación. Infatigable, Barcia acaba de publicar La identidad lingüística argentina y su autobiografía, Memorias de un gurí (ambas por Dunken). La ceremonia de distinción como Caballero Granadero de los Andes se realizará el próximo 14 de agosto en Histórico Cuartel de Palermo.

Por Laura Ventura
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