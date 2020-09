Grandes mujeres contadas para chicos

Natalia Blanc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2020 • 00:00

Tras el éxito de los Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, las biografías de personajes que hicieron historia comenzaron a poblar un anaquel propio en la biblioteca de literatura infantil; algunos ejemplos para ingresar en el género

Marie Curie, la científica que ganó dos Nobel

La vida de la científica polaca nacionalizada francesa, que nació en Varsovia en 1867 y murió en Passy en 1934, es fascinante y más cuando está narrada en primera persona. Sus padres eran maestros y Marie y sus hermanos aprendieron en su casa: matemática, geografía, historia, literatura e idiomas. Fue una pionera: hizo una carrera universitaria cuando las mujeres no podían estudiar, fue la primera profesora de la Universidad de París y recibió dos premios Nobel en dos disciplinas. En 1903 compartió el de Física con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel, y en 1911 ganó sola el de Química. Entre otros logros, descubrió elementos radioactivos, que llamó radio y polonio, en honor a su país.

Mis pequeños héroes. Colección de biografías para chicos. Con texto de Víctor Lloret Blackburn e ilustraciones de Wuji House. Editado por Shackleton Books.

Frida Kahlo, una vida de dolor y colores

Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, pero se hizo famosa como Frida. "La vida de los Kahlo era tranquila y apacible. Pero la tranquilidad se esfumó en 1910" por "una revolución con todas las letras", dice el historiador Daniel Balmaceda, y se detiene a explicar el contexto político de México mientras narra la biografía. Cuenta, por supuesto, el accidente que tuvo a los 18 y la tumultuosa relación con Diego Rivera, pero lo interesante es que aborda temas como el surrealismo en el arte y las letras. Con citas del diario personal de Frida como "Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad", este libro incluye un puzle de 300 piezas creado por Bernasconi.

Biografías para armar. Colección de libros con rompecabezas. Con textos del historiador Daniel Balmaceda e ilustraciones de Pablo Bernasconi. Editado por Catapulta.

Isadora Duncan, una bailarina revolucionaria

"No puedo explicar la danza; si pudiera decir lo que quiere decir, no habría ninguna razón para bailarla". Con túnicas largas y sueltas, en lugar del clásico tutú, y los pies descalzos, la bailarina estadounidense Isadora Duncan (San Francisco, 1877) creó las bases de la danza moderna. Fue la menor de cuatro hermanos y creció rodeada de música, ya que su madre tocaba el piano. Siempre le gustó imitar con el cuerpo el movimiento de las olas. En 1904 abrió una academia en Alemania y en 1914, otra en Francia. En 1927, a los 50 años, cuando era una gran figura, murió en un accidente absurdo en Niza. En esta biografía no figura la causa: su chalina se enredó en la rueda del coche descapotable en el que viajaba.

Creativas. Artistas, escritoras y actrices que han hecho historia, textos de Cristina Serret, ilustraciones de Wuji House. Editado por Shackleton Kids.

Amelia Earhart, la aviadora del Atlántico

"Había una vez una niña llamada Amelia que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, le puso de nombre Canario. Unos años después, se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el océano Atlántico". Nacida en Kansas, en 1898, Earhart vivió apenas 39 años: murió en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo en un avión. En su última transmisión dijo que estaba entre nubes y que se le estaba acabando el combustible. Antes de partir, escribió: "Soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para las demás".

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Esta biografía integra el libro de Francesca Cavallo y Elena Favilli, con ilustraciones de Giulia Flamini. Editado por Planeta.

Conforme a los criterios de Más información