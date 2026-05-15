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Guardapolvos

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Luis Cortina
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Las escuelas rurales, eje del desarrollo
Las escuelas rurales, eje del desarrolloARCHIVO - LA NACION

Se calcula que en la Argentina alrededor de un millón de alumnos asisten a escuelas rurales; cerca del 70% de ellos concurren al ciclo primario y un 10% al nivel inicial. Por su propia realidad (son establecimientos alejados de las ciudades y, muchas veces, ubicados “en medio de la nada”), la infraestructura es bastante precaria y suele haber alumnos de distintas edades agrupados en un mismo curso. El esfuerzo de los maestros rurales (muchas veces ejercen al mismo tiempo cargos directivos y hasta de maestranza) es encomiable.

Allí asisten hijos de puesteros, prestadores de servicios y de productores chicos para quienes el campo no es solo su ocupación, sino su sentido en la vida. El guardapolvo, tradición de la escuela pública, los nivela a todos. la nacion ha publicado muchas historias que reflejan las dificultades que suelen afrontar, muchas veces recorriendo kilómetros a caballo o por otros medios para ir a clase.

A ellos también afecta el recorte presupuestario que acaba de aplicar el Gobierno. El ajuste se llevó $78.000 en el área de educación, con $35.000 millones en el Plan de Alfabetización y $21.600 millones en Infraestructura y equipamiento escolar, entre otros rubros. La motosierra no tiene sensibilidad.

Por Luis Cortina
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