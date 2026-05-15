La inmensidad

Cada tanto conviene recordarlo. Incluso si se está en lugares estéticamente menos favorecidos que el que aparece en esta foto; aun cuando se transita en lo más ruidoso y apurado de la vida urbana. Lo que aquí vemos tiene su truco; es una imagen compuesta del cielo estrellado en una de las zonas más septentrionales de China. El fotógrafo logró plasmar, no el titilar de cada astro, sino su paso por el cielo. Y allí está: el registro de una inmensidad que nos supera, nos antecede, nos sucederá. Que ojalá nos amparara. En un pasaje de La materia de la ausencia, el escritor martiniqués Patrick Chamoiseau reconstruye, de un modo visceral y poético, las vivencias de aquel ser humano –el ancestro de todos nosotros– que alguna vez, en alguna noche profunda, alzó la mirada y supo de su pequeñez, supo del estupor. Y supo de una belleza en la que convendría reparar, al menos cada tanto.