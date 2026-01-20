Hallan una vasija de cerámica indígena de cientos de años en un yacimiento de cobre en San Juan

La minera multinacional de origen suizo Glencore anunció ayer el hallazgo, en los primeros días de diciembre de 2025, de una vasija de cerámica indígena de culturas prehispánicas y de gran valor histórico durante un “relevamiento de biodiversidad” realizado en el proyecto El Pachón, yacimiento de cobre y molibdeno situado en el Valle de Calingasta, en la provincia de San Juan. Destacaron que se trata una pieza significativa porque constituye un testimonio directo de las comunidades que habitaron ese territorio sanjuanino hace cientos de años y aporta nueva información para comprender su forma de vida y su vínculo con el entorno.

Tras el hallazgo, Glencore Pachón activó el protocolo previsto por la ley provincial 571-F, que tiene por objeto regular la conservación, protección, preservación, restauración, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural y natural de San Juan, y dio aviso a las autoridades de la Dirección de Patrimonio Cultural, a cargo de la profesora Gladys González, que depende de la Secretaría de Cultura provincial.

La vasija indígena pertenece al período tardío de la cultura calingastina Glencore

“La importancia del hallazgo de la vasija en el emprendimiento minero de El Pachón es relevante en varios aspectos -dice a LA NACION la magíster en Historia Claudia Mallea, directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, de la Universidad Nacional de San Juan-. Por un lado, la pieza forma parte de la prehistoria de San Juan; pocas veces se encuentra una vasija prácticamente completa como en este caso. Y por otro lado, prueba que se puede trabajar bien en patrimonio arqueológico, es decir, ante el hallazgo de un particular, en este caso Glencore, se puso al servicio de los arqueólogos todo lo necesario para la extracción del material arqueológico”.

Según dice Valle a este diario, el protocolo de las empresas mineras establece que ante el descubrimiento de una pieza arqueológica o palentológica se debe dar intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural provincial o a una fuerza de seguridad, como Gendarmería Nacional, “que suele ser la mano derecha para los trabajos arqueológicos”, observa.

El hallazgo arqueológico se produjo en el yacimiento de El Pachón, a 3600 metros de altura, en San Juan Glencore

“Y las empresas mineras tienen siempre algún arqueólogo o consultora que realiza actividades y pueden dar aviso con mayor celeridad”, agrega. En este caso, fue la consultora especializada Arqueo Ambiental la que hizo la denuncia formal ante la Dirección de Patrimonio Cultural y coordinó el trabajo con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, para llevar adelante el rescate de la pieza. El operativo se realizó en el lugar con la participación de Mallea y su equipo técnico y de especialistas en arqueología, que efectuaron el levantamiento controlado y el posterior traslado de la vasija al laboratorio para su estudio y catalogación.

La pieza formará parte del acervo del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, de la Universidad Nacional de San Juan Glencore

La vasija, de acuerdo con los primeros análisis, se estima que corresponde al período tardío de la cultura calingastina (entre los siglos X y XV), de la época prehispánica y que engloba a tres culturas en San Juan. Por su estado de conservación, despertó especial interés entre los investigadores. Los estudios que se están realizando permitirán profundizar el conocimiento sobre su uso y sobre las condiciones que hicieron posible su preservación a lo largo del tiempo.

La vasija será enviada al Instituto de Investigaciones Arqueológicas, para su estudio y, por el momento, no será exhibida al público.

Fernando Cola, responsable de Estudios Ambientales de Glencore Pachón, destacó que, ante el hallazgo, se pusieron en práctica los procedimientos habituales de la empresa. “Este tipo de situaciones demuestra que los protocolos y las capacitaciones funcionan -afirmó-. Se dio aviso inmediato a la autoridad, se consultó con especialistas, se realizó la denuncia ante la autoridad competente y se trabajó en conjunto en el terreno para el rescate. Poder ver todo ese proceso materializado es muy gratificante y confirma el compromiso de Glencore Pachón con el cuidado y la preservación del patrimonio cultural”.

En Glencore Pachón los estudios arqueológicos han permitido registrar más de doscientos sitios de valor arqueológico dentro del área del proyecto, con evidencias que abarcan desde antiguos asentamientos humanos hasta restos de épocas incaicas e hispanas.

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno situado a 3600 metros sobre el nivel del mar, a cinco kilómetros del límite internacional con Chile. Actualmente se encuentra en etapa de exploración avanzada. Ambientalistas indicaron a este diario que, con la actual ley de glaciares, el emprendimiento no podría llevarse a cabo.