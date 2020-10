Homenajes a Quino: en Mendoza, diferentes espacios públicos llevarán su nombre

Joaquín Salvador Lavado, el dibujante de Mafalda y otras historietas inolvidables, murió el miércoles pasado a los 88 años Fuente: LA NACION - Crédito: Mariana Araujo

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino comenzó a homenajear a Quino. Así, en Guaymallén, su tierra natal, ya se aprobó que dos espacios públicos lleven su nombre. En tanto, hay interés oficial en que otros sitios de próxima inauguración también se llamen como el padre de Mafalda. Por su parte, los familiares del artista, fallecido el miércoles pasado, definirán en los próximos días cuál será el destino final de las cenizas, aunque descartan que se dispongan en un mausoleo.

El Concejo Deliberante de la comuna más poblada de Mendoza, donde vivió Joaquín Salvador Lavado Tejón hasta su adolescencia, ya dispuso que su nombre quede plasmado en un nuevo polideportivo y una plaza. En la sesión, que se realizó el viernes, los ediles decidieron avalar la propuesta que surgió horas después de conocerse el fallecimiento del artista, el miércoles 30 de setiembre, a sus 88 años. También, a nivel nacional, ya surgió un proyecto para que el Centro Cultural Kirchner (CCK) pase a llamarse Centro Cultural Quino (CCQ).

Un nuevo polideportivo y una plaza de Guaymallén, la comuna donde nació Quino, llevarán su nombre

Así, nombraron Joaquín Salvador Lavado "Quino" al nuevo polideportivo ubicado en las calles Estrada y Cangallo, en el barrio Unimev, donde también desde hace años existe un mural en homenaje al genial dibujante. A su vez, el Consejo dispuso que el nombre del artista quede plasmado en la plaza del barrio Torres del Sol, en la localidad de Capilla del Rosario.

Quino, nació en el distrito de San José,en Guaymallén. En este departamento, vivió y creció el historietista, quien estudió en la escuela Guillermo Cano. A sus 18 años viajó a Buenos Aires, en busca de un editor dispuesto a difundir sus trabajos.

Hasta el viernes, Guaymallén estuvo de luto e izó sus banderas a media asta, en señal de respeto y conmemoración por el fallecimiento de su ciudadano ilustre. "A todos nos conmocionó la muerte de Joaquín Lavado y queremos rescatar su figura, tan emblemática, como uno de los ciudadanos de Guaymallén más ilustres y más reconocidos a nivel mundial. Sus personajes le han dado a la sociedad una mirada crítica y la han interpretado de una manera que no permite divergencias en cuanto a su persona. No hay persona que no lo tome como ejemplo o que no lo admire por sus obras. Creemos que se merece un reconocimiento mayor en el departamento en el que creció. Es un sentido homenaje ante su partida", manifestó Evelin Pérez, presidente del Concejo, luego de la aprobación por unanimidad.

El polideportivo es un "proyecto integral basado en los conceptos de inclusión, funcionalidad e identidad", montado sobre un terreno de 6.618 m2. "No es casual y mucho menos paradójico que un lugar donde funciona un polideportivo, donde se educa en valores, donde también funciona la dirección de Educación, lleve el nombre deQuino, un artista gráfico que con su obra traspasa todas las fronteras. Es un honor para nosotros. Es una iniciativa que surgió a las pocas horas de su fallecimiento, siendo que Quino es un símbolo del departamento. No podemos menos que agradecerle toda su obra", comentó Cristian Arias, director de Educación y Deportes de Guaymallén.

En tanto, el círculo íntimo del artista espera definir en las próximas horas cuál será el destino final de las cenizas de Quino. Según pudo saber LA NACION no se realizará un mausoleo, ya que no estaba entre sus intenciones ni lo consideraba necesario, y se buscará que los restos descansen junto a los de su esposa, Alicia Colombo, quien falleció en 2017. Por otra parte, aguardan la comunicación de las autoridades de las diferentes reparticiones oficiales para determinar cómo avanzar con los proyectos que van surgiendo vinculados al gran maestro.

