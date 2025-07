Mafalda y toda la obra de Quino deja su sello histórico y pasa a un grupo multinacional

MENDOZA.- En medio de la repercusión que generó el anuncio de editorial De la Flor, que dejará de publicar la obra de Quino, se conocieron los motivos que llevaron a los sobrinos herederos del reconocido historietista a cambiar el rumbo de las históricas publicaciones, por lo que tendrá nueva casa en la Argentina, a tono con lo que ya viene pasando en el exterior.

Según pudo saber LA NACIÓN, en base a fuentes consultadas, Alfredo, Diego y Guillermo Lavado, quienes impulsan el legado de su tío por el mundo y no paran de recibir pedidos y hasta campañas para marcas de moda, tomaron la decisión de cambiar de editorial porque “De la Flor no cuenta con capacidad de distribuir fuera de la Ciudad de Buenos Aires”. En este sentido, los sobrinos de Quino seguirán con las tareas para que el genial autor llegue a todos los rincones del planeta, al tiempo que evitarán entrar en polémica con la editorial nacional, teniendo en cuenta la larga relación que existió con Quino, de más de 50 años.

Allegados a quienes están a cargo del futuro de la producción del famoso artista entienden que la obra había desparecido del interior del país y del resto de Latinoamérica. De igual forma, en contacto con este diario, las fuentes consultadas indicaron, en base al llamativo comunicado de editorial De la Flor, que fueron “muy respetuosos de sus tiempos”, ya que a principio del 2024 acordaron cubrir América Latina con la firma Lumen, del Grupo Penguin Random House, que viene editando la obra en España desde hace casi 40 años. En este sentido, indicaron que la excepción fue la Argentina, donde esperaron hasta mediados del 2025 para que De la Flor pudiera organizar su despedida.

Ayer, en un posteo en redes sociales, De la Flor informó: “Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa, hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora”.

El anuncio causó sorpresa tanto en el ambiente editorial como entre libreros y autores del género. El clima en el sello histórico es de total tristeza. El posteo de despedida recibió cientos de mensajes de apoyo como “Mafalda y De la Flor, un solo corazón”.

Ante esta situación, más allá de la gran repercusión que tuvo en las redes, lo que queda en claro es que habrá nuevo sello en el país. Será editorial Sudamericana, también del Grupo Penguin Random House, la encargada de poner a rodar la comercialización por las librerías argentinas. “Lanzará la campaña de publicación en la Argentina durante agosto y Quino volverá a estar presente en todo el país, como ya lo está en el resto de naciones de habla castellana donde lo publica Lumen”, confirmaron a este diario.

Consultados por LA NACION, desde Penguin Random House confirmaron el traspaso: “A partir del 1 de agosto, la obra de Quino y todas las tiras de Mafalda se publicarán por el sello Sudamericana en Argentina. En España las publicará Lumen”.

Quino falleció el 30 de septiembre de 2020. Desde entonces, la custodia de su obra quedó en manos de Julieta Colombo, sobrina de Alicia, la esposa del historietista. Colombo había sido la responsable de continuar con la voluntad del autor, manteniendo la publicación de Mafalda en Ediciones de la Flor. Sin embargo, tras su fallecimiento el 8 de mayo de 2023, la representación legal pasó a manos de los sobrinos directos de Quino: Alfredo, Guillermo y Diego Lavado, quienes según informó Ediciones de la Flor, tomaron la decisión de cambiar de editorial.

En una entrevista concedida a LA NACION, Diego Lavado había explicado el rol de cada hermano frente a la representación legal de la obra de Quino: “Asumimos la gestión con mis hermanos: Guille, como músico en Chile, sigue toda la parte artística, tan importante; Alfredo, en San Rafael, como contador, se encarga de todo lo impositivo; y yo, como abogado, de todo lo legal y editorial. De hecho, me mudé a España porque no paramos de recibir solicitudes. Es una locura todo lo que estamos viviendo; no podemos creer cómo Julieta se encargaba de todo”.

En esa misma conversación, Lavado reconocía que buena parte de la actividad editorial se estaba concentrando en España, y destacaba las dificultades logísticas de mantener la distribución internacional desde la Argentina: “Más allá del gran trabajo que hace De la Flor en el país, es muy difícil nutrir a las librerías de afuera, hay muchas complicaciones”.

Además de la gestión editorial, Diego Lavado está involucrado en la producción de la serie animada de Mafalda que prepara Juan José Campanella para Netflix y se estrenará este año. “Lo de Campanella es el desafío más riesgoso e importante. En la discusión del contrato se han conservado facultades de control. Hay cosas que imagino que un grupo creativo se ve tentado a desarrollar, por eso ha sido fundamental conversar todo el tiempo, cada detalle del libreto, de los diálogos, de las escenas. Mafalda son tiras sueltas, que tienen que tener una coherencia, que no se vaya de las manos, que no se desvirtúe; por eso permanentemente se intercambia material”, detalló.

El legado de Quino, de todas formas, no se limita al ámbito hispanohablante. Recientemente, el sello neoyorquino Elsewhere Editions anunció la publicación en Estados Unidos de una colección de cinco volúmenes traducidos al inglés, disponibles desde el 10 de junio. “Es en serio la historieta que está necesitando este país en este momento”, señaló Ricardo Siri, más conocido como Liniers. “Mafalda tiene su punto de vista, pero elige siempre aceptar como amigos a gente muy diferente a ella”.

