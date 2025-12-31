Balance cultural 2025: doce temas que dominaron la agenda y la conversación pública durante todo el año

Entre debates, hallazgos inesperados, despedidas, récords de visitantes y movimientos del mercado, la agenda cultural de 2025 quedó atravesada por una serie de acontecimientos que concentraron atención sostenida y tuvieron impacto más allá del momento en que ocurrieron. Doce hechos relevantes que, por su alcance, persistencia en la conversación pública y consecuencias, marcaron el pulso, en la Argentina y en el escenario internacional. Un balance específicamente dedicado a las artes visuales —con foco en la proyección internacional de los creadores y la escena latinoamericana— fue abordado ya en una nota de LA NACION esta semana. Aquí, los hitos editoriales, literarios, de gestión y mercado, más un puñado de casos curiosos y muy resonantes.

El cuadro robado por los nazis y encontrado en Mar del Plata

Una insólita cadena de hallazgos y procedimientos judiciales marcó uno de los hechos culturales más singulares del año: Retrato de dama, un cuadro que el régimen nazi había robado en 1940 de la colección del galerista judío neerlandés Jacques Goudstikker, apareció en agosto en Mar del Plata. Se descubrió a partir de una foto publicada en un aviso inmobiliario de una casa en Mar del Plata donde la hija de un oficial nazi lo tenía colgado. La obra, atribuida al pintor italiano Giuseppe Ghislandi, fue objeto de investigación internacional y judicial: tras la publicación del hallazgo por periodistas europeos, la justicia argentina intervino y la pintura fue trasladada a custodia de la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires, donde se encuentra actualmente, para peritajes que confirmen su autenticidad y su correspondencia con la pieza robada. El caso destapó una compleja trama de expolio cultural que atraviesa fronteras y décadas, reactivó reclamos de herederos legales y volvió a poner en primer plano el debate sobre arte saqueado durante la Segunda Guerra Mundial que aún sigue sin recuperar muchas de sus piezas.

El caso de la sucesión de Beatriz Sarlo

A poco más de un año de la muerte de Beatriz Sarlo, y tras la publicación póstuma en febrero de sus memorias No entender (Siglo XXI), la sucesión de la ensayista sigue sin resolverse y se transformó, con el correr de los meses, en un verdadero folletín judicial. Un testamento ológrafo en manos del portero del edificio donde vivía la escritora, la aparición de familiares —entre ellos, primos— que reclamaron la herencia y episodios tan laterales como el estado de salud de su gata Niní fueron sumando capítulos a una trama que continúa abierta. Mientras los bienes inmuebles y los derechos de su obra permanecen en disputa, su biblioteca y archivo personal ya encontraron destino: quedaron resguardados en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas.

Cultura y política: idas y vueltas de la 345

El año también estuvo signado por la tensión entre el Gobierno y el sector cultural a partir del Decreto 345, una norma rechazada que proponía una reestructuración profunda del área —con cambios en organismos, programas y estructuras administrativas— y que fue duramente cuestionada por su impacto sobre el patrimonio y la gestión pública. Tras el rechazo en el Congreso, el Ejecutivo en algunos casos dio marcha atrás y reformuló la iniciativa. En ese contexto, se anunció la apertura de concursos para cubrir cargos directivos en cinco museos nacionales (entre ellos, el Museo Histórico Nacional, tras la remoción del director Gabriel Di Meglio) para ordenar designaciones luego de una serie de cierres, fusiones y degradaciones.

In memoriam: personalidades que dejaron huella

El año también cierra marcado por ausencias cuyo impacto será decisivo, como la muerte en abril del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, con quien se cierra un capítulo central de la literatura en lengua española. Su figura atravesó buena parte de 2025 a través de homenajes, lecturas y debates, y tuvo un lugar destacado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la presencia de su familia reforzó el carácter público y afectivo de la despedida de uno de los grandes narradores contemporáneos. Entre otros protagonistas, la escena local despidió con pesar al artista Luis Felipe “Yuyo” Noé, maestro de la Nueva Figuración, a los 91 años; a Daniel Divinsky, editor clave de la cultura popular y responsable de llevar Mafalda al mundo; a Teresa Anchorena, gestora incansable del patrimonio argentino; y el coleccionista Jorge Helft, articulador de proyectos que marcaron una época. A nivel internacional, la fotografía perdió a Sebastião Salgado, cronista visual del planeta y sus heridas, y más recientemente al visionario arquitecto Frank Gehry, creador de edificios que redefinieron el paisaje cultural contemporáneo, como el Guggenheim de Bilbao y el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles.

Congreso de la Lengua: fricción en la cúpula del español

El Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en octubre en Arequipa, Perú, tuvo como uno de sus momentos centrales el homenaje a Mario Vargas Llosa, figura tutelar del idioma y protagonista simbólico del encuentro en su ciudad natal. Pero el clima académico estuvo atravesado por una fuerte polémica institucional: la Real Academia Española repudió declaraciones del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, lo que derivó en un cruce público con su par de la RAE, Santiago Muñoz Machado. La discusión expuso tensiones de fondo sobre el rumbo del español y el equilibrio de poder entre las principales instituciones que lo regulan y promueven.

El efecto Nobel y la conversación literaria en la Argentina

El Premio Nobel de Literatura para el escritor húngaro László Krasznahorkai se hizo sentir de inmediato en el mercado local: librerías y editoriales reactivaron la circulación y reedición de prácticamente toda su obra traducida al español, con reimpresiones aceleradas por parte de la editorial Sigilo y un renovado interés de los lectores en los títulos que publica el sello Acantilado. El anuncio volvió a mostrar cómo el premio mayor sigue funcionando como gran disparador cultural y comercial. Mientras tanto, en la conversación pública, volvió a asomar el nombre de César Aira, señalado una vez más por críticos y lectores, como un posible candidato al Nobel que sigue escurridizo para un escritor argentino.

Libros argentinos en la pantalla grande

Principalmente, dos adaptaciones proyectaron historias argentinas a escenarios globales. Matate, amor, la primera novela de Ariana Harwicz –que pasó de una modesta autoedición a convertirse en película en Hollywood con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, producida bajo el ala de Martin Scorsese–, se estrenó en festivales internacionales tras ser ovacionada en Cannes y marcó un hito para la literatura local en la gran pantalla. En paralelo, Somos Belén, sobre el libro de Ana Correa, que narra la lucha por la justicia de una mujer encarcelada injustamente por un aborto espontáneo, fue llevado al cine por Dolores Fonzi y seleccionada como candidata argentina a los premios Oscar y Goya. La película amplificó en pantalla grande una historia profundamente conectada con el movimiento feminista y las reivindicaciones sociales recientes, consolidando un momento de visibilidad internacional para el cine hecho a partir de relatos argentinos.

Además, tras ficciones argentinas llevaron sus páginas a la pantalla con resonancia crítica y de público: en Bafici, La Virgen de la tosquera —adaptación de dos cuentos de terror realista de Mariana Enríquez (Los peligros de fumar en la cama), dirigida por Laura Casabé con guion de Benjamín Naishtat— se alzó con el Gran Premio en la competencia nacional por su particular universo narrativo. También trascendió Cometierra, la primera novela de Dolores Reyes, reinventada como serie de televisión, dirigida por Daniel Burman y disponible en Prime Video.

Récords millonarios del mercado del arte

El año cerró con ventas que sacudieron el mercado global: en Nueva York, el retrato Portrait of Elisabeth Lederer de Gustav Klimt se vendió en US$ 236,3 millones, convirtiéndose en la obra de arte moderno más cara jamás subastada y la segunda más valiosa de la historia del arte en subasta. En paralelo, una obra de Frida Kahlo (El sueño (La cama) se vendió por US$ 54,6 millones, batiendo récord como la pieza más cara creada por una mujer en subasta y reafirmando la impresionante valorización de su obra. En la Argentina, el coleccionista Eduardo Costantini protagonizó una de las mayores adquisiciones institucionales del año al comprar una colección privada de más de 1200 obras, que se incorporarán al patrimonio del MALBA, en una operación sin precedentes para el museo.

Premios internacionales consagraron a escritores argentinos

El 2025 fue un año de muchos triunfos argentinos en el mapa literario global. Entre otros, Jorge Fernández Díaz ganó con El secreto de Marcial el Premio Nadal de Novela, uno de los galardones más antiguos y prestigiosos de la lengua española, y en el campo del periodismo se consagró con el Premio Mariano de Cavia; además, la Academia Nacional de Periodismo le otorgó la Pluma de Honor, un galardón que también entregó a Leila Guerriero. En ficción, Guillermo Saccomanno obtuvo el Premio Alfaguara de Novela con Ardera el viento, mientras que Pablo Maurette se consagró con el Herralde de novela por El contrabando ejemplar. En Estados Unidos, Gabriela Cabezón Cámara obtuvo el National Book Award con Las niñas del naranjel en la categoría de literatura traducida, ampliando la proyección internacional de la narrativa argentina.

El robo al Louvre encendió alarmas en los museos

El robo de las joyas de la Corona francesa en el Louvre, cometido un domingo de octubre, menos de ocho minutos y a plena luz del día, se convirtió en uno de los golpes más impactantes del año y expuso fallas graves en los sistemas de seguridad del museo más visitado del mundo. El episodio no fue aislado: a lo largo de 2025 se registró una seguidilla de robos y hurtos en museos de Europa y América, desde piezas históricas hasta obras contemporáneas, que encendieron alertas globales sobre la protección del patrimonio y obligaron a revisar protocolos, infraestructuras y políticas de resguardo.

Las muestras y espacios más visitados del año

Este 2025 renovó el interés del público por museos y centros culturales. El Palacio Libertad se consolidó como uno de los grandes polos de convocatoria, con una programación que atravesó música, artes visuales, teatro y actividades para públicos diversos. El Centro Cultural Recoleta también registró cifras récord de asistencia (perforó la cifra de 110.000 mil visitantes en un mes) mientras que La Noche de los Museos volvió a movilizar a miles de personas en un recorrido masivo por la ciudad. En el circuito museístico, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires tuvo entre sus exposiciones más concurridas Dalila Puzzovio: Autorretrato, Esto es teatro y Moderno y Metamoderno, mientras que en el Museo Nacional de Bellas Artes se destacaron Museo secreto. De la reserva a la sala, Porter–Camnitzer y Ciencia y fantasía. En el Malba, las muestras más vistas fueron Travesía, de Liliana Porter, y Kuitca 86, de Guillermo Kuitca. Como cierre, el Ministerio de Cultura porteño informó que 7.750.249 personas participaron en 2025 de sus actividades programadas.

Los libros más vendidos

Las listas de ventas de 2025 mostraron un mercado diverso y sostenido. En Planeta, la ficción estuvo encabezada por El secreto de Marcial, de Jorge Fernández Díaz; Conspiración en Londres, de Felipe Pigna; La cruzada, de Florencia Canale; Por si un día volvemos de María Dueñas y El último secreto de Dan Brown. En no ficción lideraron La soledad, de Gabriel Rolón; La generación ansiosa, de Jonathan Haidt; La hora de los depredadores de Giuliano da Empoli; El país que quieren los dueños de Alejandro Bercovich y Topos, de Hugo Alconada Mon. En juveniles e infantiles se destacaron El Eternauta, la saga Empíreo, de Rebeca Yarros; Quedará el amor y Destroza este diario de Alice Kellen y El arte de ser nosotros y Nuestro lugar en el mundo, de Inma Rubiales. En Penguin Random House, la ficción más vendida incluyó La vegetariana de la Nobel Han Kang, El buen mal de Samanta Schweblin; La muerte ajena de Claudia Piñeiro; Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende y Qué quedará de nosotros de Eduardo Sacheri. En no ficción dominaron Horóscopo chino 2026 de Ludovica Squirru; El camino del artista, de Julia Cameron; Soy Franco de Franco Colapinto y Perreo de Cazzu. Entre chicos y jóvenes, arrasaron Amanecer en la cosecha, de Suzzanne Collins; la saga Blackwater de Michael McDowell, y se sostuvo Harry Potter de J.K. Rowling.