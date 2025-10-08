Hugo Alconada Mon recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Maimónides

El periodista de investigación y prosecretario de Redacción de LA NACION, Hugo Alconada Mon, será distinguido con el título Doctor Honoris Causa que le entregará la Universidad Maimónides en reconocimiento a sus méritos profesionales y académicos.

La cita es el próximo martes 14 de octubre, a las 18.30, en el Aula Magna de la Universidad Maimónides, Hidalgo 775.

Quienes deseen participar del acto durante el que Alconada Mon disertará sobre “Los desafíos de ser periodista en tiempos de mandriles, carpinchos e IA”, deben inscribirse a través del corre electrónico informes@maimonides.edu o registrarse en el siguiente link: https://forms.gle/3aDKBEsbyuozmXNQ6

El autor de libros de investigación como Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones y de las novelas La cacería de hierro y La ciudad de las ranas es abogado e integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que en 2017 obtuvo el Pulitzer por Panamá Papers.

En junio de este año, Alconada Mon inauguró el festival Encuentro Urgente, organizado por el Ministerio de Cultura porteño y al cuidado de la periodista Silvia Mercado, con la ponencia “Informar es formar”. “Formar es explicar, es educar, en un concepto que hoy parece un poco arcaico: el periodismo como servicio público“, aseguró el periodista.