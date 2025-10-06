El nuevo libro de Javier Milei tiene lanzamiento asegurado en Israel, Estados Unidos, Japón, Brasil y Alemania

“Ya cerramos los derechos internacionales del nuevo libro de Javier: se publicará en Israel, Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos”, dice a LA NACION el director editorial de Hojas del Sur, Andrés Mego, sobre La construcción del milagro: el caso argentino, ensayo de casi seiscientas páginas que el primer mandatario presentará esta tarde en el Movistar Arena con el ensayista Agustín Laje y su grupo musical, La Banda Presidencial. En el estadio, el libro costará $ 30.000 (cinco mil menos que en librerías).

La primera tirada es de diez mil ejemplares y, según Mego, “prácticamente todos ya están pedidos: ocho mil van para librerías; entre Yenny y Cúspide se llevaron 3500 copias, y el resto se distribuye entre las otras cadenas y distribuidoras”. Al Movistar Arena, la editorial llevará dos mil ejemplares y otros títulos de más de sesenta autores liberales y de derecha, como los nuevos libros solistas de los autores de la biografía del Presidente que causó furor en Japón, Marcelo Duclos y Nicolás Márquez: 101 argumentos contra la izquierda y Perón, el fetiche de las masas, respectivamente.

La portada del nuevo libro de Javier Milei, "La construcción del milagro", se hizo con herramientas de inteligencia artificial

Como se agotaron las entradas para la presentación de La construcción del milagro, en cuya portada se ve a Milei con banda presidencial y una motosierra con la leyenda “Las fuerzas del cielo”, habrá una pantalla en la calle Humboldt, a metros del ingreso al estadio. Los diseñadores usaron herramientas de inteligencia artificial para la portada.

“Tendremos unas seis mesas para la venta en todo el Movistar, con más de veinte vendedores”, anticipa Mego, para quien “el 90% de las editoriales locales, por cuestiones ideológicas, no publica para el nicho de mercado liberal y de derecha”, como hace Hojas del Sur.

“La demanda internacional de los libros de Javier es enorme, mucho más fuerte que en la Argentina”, señala Mego al confirmar que ya se vendieron derechos a países como Estados Unidos, Japón y Alemania. “Una editorial muy importante de Estados Unidos se encargará de ese mercado y otros países comprarán la licencia de impresión -informa-. Quien no conoce los usos y costumbres del mundo editorial no imagina lo que significa esto”. En las últimas semanas, recibieron pedidos de Colombia y Perú.

LA NACION pudo saber que el Presidente publicará otros cuatro libros en Hojas del Sur, entre ellos, uno para chicos y un manual de Economía en coautoría con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Si bien Milei no es autor exclusivo de ninguna editorial, por ahora dejaría de publicar en el Grupo Planeta, donde ha lanzado tres títulos: El camino del libertario, El fin de la inflación y Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, que presentó el año pasado en el Luna Park, tras la desafortunada controversia con las autoridades de la Fundación El Libro.

PREVIA A LA PRUEBA DE SONIDO.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

https://t.co/czyjGv22fj — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2025

Al atardecer, en Villa Crespo, Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, amigo del Presidente y compañero de catálogo en Hojas del Sur, dará un discurso introductorio. Además, Milei interpretará unos temas con su grupo musical, La Banda Presidencial, que integran Joaquín Benegas Lynch (candidato a senador por La Pampa, guitarra rítmica), el diputado Bertie Benegas Lynch (batería), Marcelo Duclos (bajo), Hernán Scarfó (primera guitarra) y la diputada Lilia Lemoine y Ana Tamagno en el coro.