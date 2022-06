Humor y redes sociales: ¿cómo se ríe en inglés, coreano, hindi, italiano y japonés?

Para Platón era un placer obsceno y transgresor de la armonía. “Nuestra risa es siempre la risa de un grupo”, afirmó el filósofo Henri Bergson en su clásico ensayo sobre la risa y la comicidad. El filósofo francés comparó la risa con un castigo e incluso con un padre que “olvidándose de todo” se divierte con las travesuras del hijo para luego corregirlo. Le dio también un carácter antropomorfo: “Muchos han definido al hombre como ‘un animal que ríe’. Habrían podido definirlo también como un animal que hace reír, porque si algún otro animal o cualquier cosa inanimada produce la risa, es siempre por su semejanza con el hombre, por la marca impresa por el hombre o por el uso hecho por el hombre”. Y apuntó que la risa -cuyo enemiga número uno según él es la emoción- constituía el mejor remedio para combatir la vanidad. Para Sigmund Freud, era un mecanismo de defensa, aunque hoy se dice que al reír se combate el estrés y se liberan endorfinas. “La risa es el salto de lo posible en lo imposible, y de lo imposible en lo posible -graficó Georges Bataille-. Pero no es más que un salto”.

En todos los idiomas, y bien escrito, reírse, además, atenúa el estrés iStock

Sin pretensiones filosóficas sino más bien comunicativas, la plataforma de enseñanza de idiomas Preply, que conecta a 140.000 profesores de 203 países con estudiantes de todo el mundo, “cartografió” las diferentes formas de expresar la risa en el mundo en un mapa. De China a Grecia, y de Japón a Italia, se compilaron los modos habituales para los intercambios risueños en redes sociales mediante memes, videos y textos. Desde Preply sostienen que no solo hay muchas maneras de expresar la risa sino también tipos diferentes: no es lo mismo una carcajada o una risita irónica que la risotada siniestra a lo Joker (la risa puede encubrir violencia). A veces se usan onomatopeyas como “jaja” y abreviaturas como “LOL”, casi siempre acompañadas de emoticones que hasta transpiran de risa.

Risas siniestras: Joaquin Phoenix como Joker

¿Qué idioma usa la onomatopeya más divertida para escribir la risa en internet? ¿Cuál es la forma indicada para usar en WhatsApp, TikTok, Facebook, Twitter o Instagram con usuarios de otros países? ¿Y cómo festejar el chiste de una persona que habla en portugués, francés, coreano o hindi sin meter la pata ni protagonizar un gag involuntariamente? A la hora de interactuar en redes, hay que recordar las sabias palabras de Groucho Marx: “No reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de estúpidos”.

Tailandés: “55555″ es la representación gráfica más curiosa; se explica porque el número 5 en tailandés se pronuncia haa. Si se escribe 55555555+ significa que no se puede parar de reír.

Portugués: “kkkk”, “rsrsrs” (abreviatura de riso) y el irónico “rarara” tanto en Portugal como en Brasil.

Turco: se usa “hahaha” o “ahahah”, “jsjsjsjs”, “weqeqwqewqew” o, la opción más simpática, letras escritas al tuntún como: “dksajdksajdoşad”.

Malayo: debido a que ha multiplicado por tres es ‘hahaha’, los hablantes de malayo escriben “Ha3Ha3Ha3″ o Ha3. También escriben la risa al estilo inglés: “haha” o “ha, ha”.

Inglés: la forma más típica para transcribir la risa en inglés es “haha”. También se usa hehe para la risa irónica o hihi para la risa traviesa. En las redes sociales es muy común escribir LOL (Laughing Out Loud: reírse a carcajadas). Cuando alguien “se parte el trasero de risa” (dirían los españoles), escribe LMAO (Laughing My Ass Off) y el aún más informal LMFAO (Laughing My F***king Ass Off). Más políticamente correcto es ROFL (Rolling On the Floor Laughing). En Nigeria hay una variante que es LWKM y LWKMD, que significan “Laugh Wan Kill Me” y “Laugh Wan Kill Me Die”. Y en Jamaica se escribe DWL que abrevia “Dead Wild Laugh”.

Nah this insane lmao pic.twitter.com/6G43kjMRg6 — TP (@OGxTP) June 17, 2022

Francés: aunque existen las variantes héhé /hihi/ hoho, lo más común es MDR cuyo significado es Mort de Rire (muerto de risa) y para elevar el tono PTDR (Pété de Rire: “a pedos de risa”), XPTDR (Extrêmement Pété de Rire: extremadamente lo anterior). Para la risa malvada se usa mouhaha.

Chino mandarín: en China continental utilizan los números “23333″ para escribir la risa. Pero en el alfabeto mandarín, la transcripción de jaja es 哈哈 pero se escribe haha cuando se transcribe al alfabeto latino, por influencia del inglés. 呵呵呵呵 (jeje) figura una risa traviesa.

Hindi: en el idioma más extendido de la India existe la particularidad de que los hombres se ríen con “haha” y las mujeres con “hehe”. Un ejemplo que no cae en ninguna categoría es el “número EK”, que se traduce más o menos como “para mí esto es un número 1″ (”EK” significa “uno” en hindi), se usa comúnmente como una respuesta afirmativa a una broma. Si se encuentra algo divertido, siempre se puede escribir “haha” o “hehe” en la India, pero también se puede responder “EK number”. Dicha expresión viene del código que asignan a los vuelos de Emirates Airlines (EK), la línea aérea de Dubái.

Bengalí: es el segundo idioma más hablado de la India y se ríe diferente del hindi. Es la transcripción মজাই মজা, que suena a jaja.

Urdu: en el idioma oficial de Pakistán, “ha” se escribe como “ہا”. Entonces, si alguien indica que se ríe mucho debe agregas más signos. En pashto y persa pasa lo mismo: ‘ہاہاہاہاہاہاہاہا’ = ‘jajajajaja’.

Español: en la lengua de Cervantes la carcajada se transforma en “Jajaja”; para expresar ironía, “jejeje”, y también el pícaro o sensual o naíf “jijiji”. Advertencia: en hindi, jaja significa “aléjate”.

Árabe: el árabe estándar es uno de los idiomas más extendidos del mundo y sin embargo cuenta con 0 hablantes nativos porque cada país tiene su propio dialecto; sin embargo, se entienden entre ellos con el estándar. La risa se escribe هههههههههه y se pronuncia como “jajaja”.

Ruso: лол (LOL) es lo más actual y común en Rusia así como axaxaxa pero hasta hace no mucho se usaba бгггггг” o “гггггг” (‘bgggggg’, ‘ggggggg’) “ололo” (ololo). En otros países de habla rusa como Kirguistán y Tayikistan siguen usando “гггггг”.

Ucraniano: la risa se escribe “ахахахах” y para la risa sarcástica se usa “азаза”, escrito así en caracteres cirílicos.

Indonesio: al parecer a los indonesios les resultaba más fácil presionar la tecla k y w que la h y se popularizaron las onomatopeyas wkwk / wkwkwk/ wakaka /xixi.

Alemán: además de las habituales “haha” y LOL, los germanoparlantes usan los asteriscos para sus expresiones de risa *grins* (a veces abreviado como *g*) o *lach* que se traduce por *sonrisa* y *risa*.

Japonés: “www” en Japón no solo significa World Wide Web sino también la risa electrónica, dado que risa y sonrisa empiezan por w en japonés “warau” (笑う) o “warai” (笑い). Además en la cultura nipona la W se asemeja al emoticón de una cara ladeada.

Coreano: lo más frecuente es k-k-k-k-k-k pero también en su propio alfabeto ㅋㅋㅋ (“kkk”) and ㅎㅎㅎ (“hhh”).

Vietnamita: hihihi es lo más común aunque en literatura, verás usos de “khà khà khà” (risa de anciano), “hê hê” (risa orgullosa), “hì hì” (risa débil), “hô hô”, etcétera. No se recomienda escribir LOL para comunicarse con amigos vietnamitas porque se parece mucho a lồn que es una forma grosera de decir “vagina”.

Farsi Persa: “خخخخخخخخ “que se pronuncia como kha-kha-kha.

Italiano: “ahahah” o “eheheh”.

Polaco: los adolescentes polacos usan la divertida palabra “Heheszki”, que significa “patadas y risas” para expresar diversión sin ningún propósito serio. Pero ahora tienden a usar palabras más bien inglesas en la jerga como haha.

Escandinavia: son graciosas las grafías de Noruega “Høhøhø” y las de Dinamarca “Hæhæhæ”. En Suecia utilizan *asg* que es la abreviatura de “asgarv” que significa “risa intensa”.

Grecia: El griego ‘lol’ en letras griegas es “λολ”. Para la risa típica, los griegos usan más “χαχα” (‘xaxa’) que es nuestro ‘jaja’. Sin embargo, prefieren “χοχο” (‘xoxo’) para expresar la risa sarcástica o atrevidamente sexy. Atención: “xoxoxo” en griego también significa “abrazos y besos”, y no “jajaja”. Una risa furtiva sería “χεχε” (‘çeçe’), una risa femenina, “χιχι” (‘çiçi’) y una risa malvada, “μπουχαχα” (‘buxaxa’). También existe χα0χα0χα0 que se usa en situaciones ofensivas.

Lituano: “Cha Cha Cha”, que no es el baile ni el programa televisivo que llevó al estrellato a Alfredo Casero, sino que se pronuncia como nuestro jajaja.

Estonio: “IRW”. En este país báltico, esas tres letras son en realidad una abreviatura del verbo estonio “irvitamina”, que significa “reír de una manera especial” o “sonreír”.