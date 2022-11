Ida Vitale cumple 99 años: anoche inauguró la Feria del Libro de Montevideo

escuchar

“Justo estábamos saliendo para la peluquería”, decía ayer a este diario Amparo Rama, hija de la escritora uruguaya Ida Vitale, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2015 y Premio Cervantes 2018. Al pasarle el teléfono a su madre, se oyó la voz de Vitale: “¿Desde cuándo la prensa argentina se interesa por mí?”. Hoy, la autora de La luz de esta memoria y Tiempo sin claves (por mencionar su primer libro y el más reciente) celebra el 99º aniversario de su nacimiento. “No lo puedo evitar -bromeó la autora en fugaz diálogo con LA NACION-. No es agradable que a una la bajen a tierra así”.

“No estoy leyendo ni escribiendo poesía -reveló-. Ahora estoy en brazos de las novelas”. En su país, el sello Estuario acaba de reeditar el poemario Donde vuela el camaleón, de 1996, y Topito Ediciones, el libro para niños Un invierno equivocado, de 1999, con ilustraciones de la argentina María Fló.

Junto con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la intendenta de la ciudad capital, Carolina Cosse (de distintas fuerzas políticas), Vitale participó anoche de la apertura de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. “Todavía no tengo la menor la idea de qué voy a hablar -anticipaba horas antes a LA NACION-. Optaré por el lugar común más discreto”. Pero la autora había preparado un discurso acerca de la motivación para empezar a escribir. “Como siempre, para llegar al libro parto del libro -leyó anoche-. Parto de las lecturas, de aquello que a último momento me queda sonando”. Con un peinado impecable, recomendó los libros de Daniel Pennac y, como había hecho en el discurso inaugural del Filba Internacional en 2021, recordó sus lecturas de infancia: Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll; Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, y novelas de R. L. Stenvenson y Charles Dickens. Entre otros escritores uruguayos, mencionó a José Enrique Rodó y Julio Herrera y Reissig, y a María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini.

La Feria del Libro montevideana, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro y a la que viajarán Dolores Reyes, Pedro Mairal y Cristian Acevedo, entre otros autores argentinos, se extenderá hasta el domingo 13. Se la puede visitar de lunes a sábados, de 10 a 22, y los domingos, desde las 14, en la explanada, el atrio y el entrepiso del Palacio Municipal (avenida 18 de Julio 1360).

Antes de cumplir 99 años, a inicios de octubre, Vitale había volado a México para participar de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, donde mantuvo un diálogo con otra escritora nonagenaria, la mexicana Elena Poniatowska, sobre escribir a los noventa años. “Tuve la aburrida suerte de haber ido a una escuela pública dirigida por una tía mía, lo que la volvía un poco privada -dijo Vitale en esa ocasión-. Luego fui a un liceo para chicas; eso me pareció mal porque una debe estar preparada para el encuentro, y además se le despierta la curiosidad por la otra mitad del mundo. Luego viene la vida con todos sus problemas; los que nacen en un país chiquito como el Uruguay tienen menos problemas”.

“Tuve la suerte de tener un marido más joven que yo, aunque no sirvió de mucho porque se murió antes -agregó-. Era poeta [Enrique Fierro, con quien vivió en Austin por varias décadas]. Es muy bueno tener a alguien de guía, sobre todo si se comete un error, para que la culpa sea del otro. En la poesía y en la literatura en general nos apoyamos mucho en el entorno inmediato, aunque una de las cosas más importantes que puede pasarnos es no limitarnos a mirar ahí, al lado, sino mirar lejos, a lo que no vamos a tener nunca, pero que vemos como una expectativa, una posibilidad que a veces se nos da”. La charla completa se puede ver en YouTube.

“Haber vivido casi un siglo es bastante, considero mi misión cumplida -dijo Vitale a la prensa mexicana semanas atrás-. No aspiro a mucho más. Como nadie sabe que hay después de la muerte no sé si tendré alguna angustia por no haber terminado algo o si simplemente pasaré a mejor vida. Nunca me he planteado dejar un legado, con que a alguien le sirva algo de lo que he escrito me conformo”.

Un poema breve de Ida Vitale

La gran pregunta

¿Qué hacer? ¿Abrir al mar la estancia de la muerte? ¿O enterrarse entre piedras que encierran amonitas fantasmas y prueban que fue agua este humano desierto?