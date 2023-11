escuchar

“De la memoria solo sube / un vago polvo y un perfume. / ¿Acaso sea la poesía?”, interroga uno de los poemas de la escritora uruguaya Ida Vitale (Montevideo, 1923), la quinta mujer en recibir el Premio Cervantes (la sexta fue su compatriota Cristina Peri Rossi, en 2021). Hoy, en la ciudad natal de la poeta la respuesta llegará en forma de celebración por su 100° aniversario. A las 19, en la Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236) se lanzará el disco con la banda sonora del documental Ida Vitale, dirigido por María Arrillaga y producido por Inés Vázquez, con música original de Sylvia Meyer y editado por Little Butterfly Records. Y se presentará el libro Palabra por palabra, el mundo se hace mundo, publicado por Estuario y que llegará a las librerías locales en unas semanas. También se proyectará el documental, que se pudo ver en Buenos Aires en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

"Palabra por palabra, el mundo se hace mundo", flamante volumen con fotos y escritos de Ida Vitale

Después, autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la Intendencia de Montevideo dirán unas palabras sobre la autora de Procura de lo imposible. Por último, Vitale leerá poemas, soplará las velitas y participará de un brindis en su honor. En redes sociales, los festejos por el cumpleaños de Vitale comenzaron bien temprano.

Hoy cumple 100 años la poeta uruguaya Ida Vitale, ganadora del Premio Cervantes 2018 y autora de estos versos:



«Corta la vida o larga, todo

lo que vivimos se reduce

a un gris residuo en la memoria».



¿Qué otros versos suyos conocen? pic.twitter.com/NIjrWjK2fa — RAE (@RAEinforma) November 2, 2023

El libro homenaje a la escritora, traductora y crítica literaria tiene trescientas páginas y muchas fotografías. Incluye notas de Vitale, de una serie que se llamó “Ares y mares” publicadas en medios de la Argentina, México (donde se exilió entre 1974 y 1984) y Uruguay; conferencias que dio en la Residencia de Madrid y los discursos de recepción de sus premios y reconocimientos. Además, hay una selección de sus libros de prosa y poesía, una biobibliografia, una antología de los primeros poemas y una selección de cartas.

La poeta visitó Buenos Aires en abril y se presentó en la Feria del Libro Alejandro Guyot

A finales de abril, la vital poeta fue homenajeada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “Me cuesta acertar con las palabras -reveló en esa ocasión-. No todo lo que una escribe está hecho para sobrevivir. Uno de los ejercicios útiles en la vida es una vez al año revisar y romper. Una tarea muy favorable”. En diálogo con LA NACION, dijo que la avalancha de premios no la había cambiado y que el aburrimiento era clave a la hora de sentarse a escribir. “Cuando hay mucho movimiento no escribo tanto”, contó. En uno de sus poemas, sobre las palabras afirma que “un breve error / las vuelve ornamentales”.

📚🎈 ¡Felices 100 años a Ida Vitale! En su cumpleaños, recordamos la charla que tuvimos con esta maravillosa poeta. Exploramos su libro, 'Donde vuela el camaleón', su Cervantes de 2018, su pasión por la música y los libros que marcaron sus inicios.

📺 https://t.co/NV9ZpMIdoE pic.twitter.com/f42riYohqn — Casa de América (@casamerica) November 2, 2023

Además del Cervantes, Vitale recibió los premios Reina Sofía, en 2015; Federico García Lorca, en 2016; Max Jacob, en 2017, y el Premio FIL de Guadalajara en 2018. Su obra incluye varios de libros de poemas, la mayoría incluidos en Poesía reunida (Tusquets, al cuidado de Aurelio Major); ensayos, prosas y críticas literarias, estas últimas agrupadas en Resurrecciones y rescates (FCE). “En general, las escribí en México, cuando colaboraba en Vuelta, la revista de Octavio Paz; había que vivir de algo. Octavio siempre fue muy generoso; dirigir una revista cultural te obliga a ser generoso y abrirte a los demás”, dijo a este diario. Su libro de poesía más reciente es Tiempo sin claves (Tusquets) y en España presentó Donde vuela el camaleón, con prosas poéticas e irónicas. El humor sobrevuela la obra de Vitale.

Ida Vitale integró la celebrada Generación del 45 en Uruguay Alejandro Guyot

“Conocí a Ida Vitale a fines de los años 60, cuando el Centro Editor de América Latina coeditaba con el Uruguay la obra Capítulo de la Literatura Uruguaya -dice a LA NACION la escritora Josefina Delgado, amiga de la poeta-. La recuerdo sentada en la sala de espera, acompañada por su marido, el poeta Enrique Fierro. Ya ese primer encuentro anticipaba lo que sería una larga amistad, que no iba a quebrarse por los exilios. Volveríamos a encontrarnos en Montevideo o en otros países. Su persona y su poesía van juntas: incisiva, irónica, a menudo burlona, representa en su generación la voz de una modernidad donde se rescatan el valor de la palabra y la audacia del pensamiento. Sus tés en Montevideo son para mí inolvidables: buena cocinera, amante de la música, también ha desplegado su amor a la naturaleza y la ha rescatado bellamente en breves cuentos y prosas literarias”.

En su país, es representante de la Generación del 45, junto con Emir Rodríguez Monegal, Carlos Real de Azúa, Amanda Berenguer, María Inés Silva Vila, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Líber Falco y Armonía Somers, entre muchos otros. Estuvo casada con el crítico literario Ángel Rama, con quien tuvo dos hijos (Amparo y Claudio); tras divorciarse, fue pareja del escritor Enrique Fierro, con el que vivió en Austin, Texas, por varios años. En 2019, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo.

El jurado del Cervantes sostuvo que el lenguaje de Vitale es “uno de los más destacados y reconocidos de la poesía moderna en español, al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y hondo”. Al recibir el premio en 2019, de manos de los reyes de España, declaró su amor por Miguel de Cervantes y Antonio Machado. “Muchas veces lo que llamamos locura del Quijote podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto”.

Un poema de Ida Vitale

En el dorso del cielo

No es casual

lo que ocurre por azar:

un fragmento de nada se protege

del no ser, se entrecruza

de signos, impulsos,

síes y noes, atrasos y adelantos,

trozos de geometría celeste,

coordenadas veloces en el tiempo

y algo ocurre.

Lazos para nosotros pálidos,

son obvios para lo que no ve más,

y nosotros la ventana abierta

desde donde la tela blanca vuela

cubierta de sueños.

Pero uno llama azar

a su imaginación insuficiente.