Los pronunciamientos públicos de reconocidos intelectuales, escritores y artistas de cara al balotaje generan nuevos pronunciamientos. Esta semana se dieron a conocer dos declaraciones donde se pide a la ciudadanía que vote por “el mal menor”, encarnado en el candidato del oficialismo, el ministro de Economía Sergio Massa, y en contra de Javier Milei. El martes se conoció la carta “A 40 años de la recuperación de la democracia y en defensa de las instituciones de la República Argentina”, que firmaron tres mil personalidades de la cultura, entre otros, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Cristina Banegas, Luis Felipe Noé, Mariana Enriquez, Sergio Olguín y Samanta Schweblin.

La lista de firmantes estaba encabezada por la cantante y actriz Lali Espósito que, esa misma noche, aclaró en X que no estaba en “ese comunicado”. Los organizadores de la iniciativa debieron quitar el nombre de la artista, que tras los resultados de las PASO había sido atacada por referentes e intelectuales de La Libertad Avanza (LLA) como el legislador porteño Ramiro Marra y el escritor Agustín Laje solo por haber escrito “Qué triste” en esa red social.

Ayer se difundió otra declaración, “Compromiso electoral: la segunda vuelta ha llegado”, firmada por Carlos Altamirano, Pablo Alabarces, Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Federico Lorenz, Mariano Llinás, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Hinde Pomeraniec, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti y Natalia Volosin.

Esta mañana, Beatriz Sarlo contó en una entrevista con el periodista Jorge Rial, en Radio 10, que no estaba de acuerdo con la declaración. “Un amigo me dijo ‘puse tu firma en el documento’. Yo le dije ‘por qué la pusiste’. Me dijo ‘me pareció que ibas a estar de acuerdo’”. Aclaró que, para no “armar conventillo”, había permitido que su nombre apareciera en la lista de firmantes. “Digo que me sorprendió, no es una tragedia que me haya sorprendido, es gente toda muy respetable y está todo bien”, concluyó. Para Sarlo, las próximas elecciones “diseñan el mismo caos en el que vive la sociedad argentina”.

En la “segunda vuelta” de comunicados de este grupo de intelectuales tampoco aparece el nombre de José Emilio Burucúa. Consultado por LA NACION, Burucúa dice que la declaración de sus colegas le parece equilibrada. “Mi problema es que no puedo exhortar públicamente a nadie a votar por Massa -remarca-. Y, además, mis hijos me han aclarado un punto esencial de todo el fenómeno. Nos hemos dejado llevar por el miedo y el espanto, malos consejeros en la vida y en la política. Quizá deberíamos haber planteado un voto masivo en blanco, para crear un polo de resistencia a cualquiera de los dos adefesios que se presentan en la última competencia”.

Para él, el “peligro más grande” lo encarna la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarroel. “Sus declaraciones acerca de los crímenes de Estado cometidos por la tiranía militar son infames, de una crueldad infinita hacia quienes sufrimos la desaparición de un familiar querido -señala-. Esa ausencia nos ha corroído el espíritu desde hace casi medio siglo, envenenó nuestras vidas, ha herido la generación de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Milei es un desequilibrado inestable, que va y viene, pero la doctora Villarroel, que tiene grandes posibilidades de convertirse en Presidenta si acaso ganase su fórmula las elecciones debido precisamente al desvarío del candidato a la primera magistratura, es una persona en pleno uso de sus facultades mentales, peligrosísima debido a la convicción y estabilidad de la maldad intrínseca que late en su visión histórica de los desgraciados años 70″.

La escritora María Rosa Lojo, de regreso de España, donde participó de diversas actividades académicas, cuenta que “llegó tarde” para adherir a las solicitadas previas al balotaje. “Firmé otras antes, que expresaban críticas a LLA, pero no sé si hubiera firmado la última, pidiendo a los electores que voten al rival, en vez de votar en blanco o no votar, o, simplemente, seguir criticando a Milei con fundamentos”, dice y agrega: “¡Hay tantos!”.

“No dejo de pensar que seguimos siendo de algún modo autoritarios, a riesgo de causar, incluso, el efecto contrario en los receptores -reflexiona Lojo-. Exhortar al voto en un sentido o en otro es arrogarte una función que nadie está pidiéndote. Debiera bastar con expresar tu posición y fundamentarla”.

Milei no era mi primera opción -Patricia me gustaba más- pero ahora creo sin duda que hay que votarlo para poner límite al espanto corrupto, empobrecedor y soberbio de Massa y los k, que son objetivamente lo peor que le pasó al país. — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) November 1, 2023

Varios intelectuales afines a Juntos por el Cambio (JxC) apoyan el acuerdo entre Milei y Mauricio Macri. En X, el filósofo Alejandro Rozitchner, además de críticas a Massa, escribió ayer: “Veo muy posible que gane @JMilei por suerte!”.

Consultado por LA NACION, el escritor y periodista Marcelo Gioffré (que formaba parte del equipo de cultura de Patricia Bullrich) revela que tanto él como el filósofo Juan José Sebreli votarán por LLA. “Creemos que Milei es un peligro especulativo y Massa y su partido, un peligro real y concreto -dice Gioffré-. Pensamos con Sebreli quer un gobierno de Massa será del estilo de Erdogan, opaco, de corporaciones amigas. En cambio Milei puede ser estilizado por la identidad del PRO”.

Este diario también se comunicó con la doctora en Sociología e investigadora Liliana De Riz. “Los argentinos estamos enfrentados al dilema de optar entre un estatismo que hace del Estado un botín para engrosar bolsillos de poderosos y repartir dádivas clientelares condenándonos al atraso cada vez más pobres, más desiguales, más ágrafos, y el darwinismo social de puro mercado regido por un outsider -dice-. Tengo para mí que es más peligroso quien conoce los resortes del Estado y ha frecuentado todos los discursos que un atropellado que no tendrá poder institucional para imponer una autocracia y que es más un futuro Castillo como en Perú, que un Orban. Milei no tiene partido como Trump, no tiene apoyo de las fuerzas armadas como Bolsonaro o Fujimori tuvieron, ni lo apoyan los poderosos del círculo rojo ni una masa de votantes como Chávez. Será más fácil barrer del horizonte este engendro del fracaso que continuar con un movimiento que no tiene otro principio que conservar el poder a costa del infortunio de las mayorías que dice defender”.