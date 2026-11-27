Gäel Faye, cantante y escritor franco-ruandés, alude en algunas canciones al océano Atlántico como el espacio de una tragedia –la ruta de los barcos esclavistas– y, a la vez, al circuito que engendró, desde el núcleo mismo del horror, múltiples modos del arte, de la música y las palabras en el Caribe, América del Sur, América del Norte. Algo de eso late en esta foto, donde dos jóvenes africanos practican movimientos de capoeira, arte marcial impulsado por los esclavos en Brasil. En la capoeira, música y danza se imbrican con la lucha: para el ojo dominante, era un baile; para quienes la practicaban, un camino de resistencia. Hoy la capoeira puede ser, también, una vía de conexión transatlántica. Quienes aparecen aquí son estudiantes de la primera rama africana, abierta en un asentamiento en las afueras de Nairobi, de la escuela del brasileño Mestre João Grande.