Ilustro para no olvidar. Una arquitecta dibuja casonas y edificios centenarios en extinción para guardar una memoria de Buenos Aires

No hace falta ser un flâneur para darse cuenta de que el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires está en riesgo. Desde junio de 2022, la arquitecta Natalia Kerbakian lleva adelante el proyecto “Ilustro para no olvidar”, que registra mediante dibujos en tinta negra y coloreados con acuarelas o en forma digital casas, casonas y edificios centenarios en vías de extinción. En Facebook (Ilustro para no olvidar), Twitter (natzkerba) e Instagram (@natz.kerba) comparte dibujos, fotografías e información sobre los inmuebles. “Soy una ciudadana de Buenos Aires que honra y registra el patrimonio demolido y en riesgo, ilustrándolo -se define-. Crecí en una familia armenia, en la que el sentimiento de honra cultural y las memorias siempre estuvieron presentes. Con los años, voy creando maneras de expresión en el arte, la escultura, el textil, el teatro y un emprendimiento llamado Kuklas que surge con la maternidad y propone objetos que diseño”.

Natalia Kerbabian es arquitecta Gentileza Natalia Karbabian

“Como arquitecta, siempre me interesó repensar el espacio habitado ya existente: comprender y traducir en arquitectura las necesidades actuales, físicas y emocionales de quienes lo viven y precisan ese cambio -dice a LA NACION-. Me especialicé en Investigación Proyectual con orientación a viviendas, con el doctor arquitecto Jorge Sarquis en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires”. Su proyecto es a la vez un registro detallado y una señal de alerta.

Natalia Kerbakian dibuja in situ y a mano alzada Natalia Kerbabian

En la ciudad de Buenos Aires sigue vigente la ley de promoción especial de protección patrimonial -sancionada en 2009- para aquellos inmuebles cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941. No obstante, hecha la ley, hechas las excepciones a la ley. A mediados de 2022, solo 3195 inmuebles porteños formaban parte del catálogo definitivo de edificios protegidos, mientras que otros 3875 figuraban en un catálogo “preventivo”.

En sus dibujos, Kerbakian consigna el estado de los inmuebles, si fueron demolidos o si se hallan en riesgo; también adjunta fotos de los nuevos edificios que los reemplazan Gentileza Natalia Karbabian

“Ilustro para no olvidar” nació el 6 de junio de 2022, cuando Kerbakian vio los escombros de las casonas de Olazábal y Vidal, en el barrio de Belgrano, que databan de 1880. “Las ilustré casi instantáneamente por la necesidad imperiosa de llenar el vacío que causaban -recuerda-. Se ve que esa manifestación sensible en forma ilustrada resonó en muchísimas personas que observaban lo mismo y vivían a diario la pérdida repentina de cientos de arquitecturas estimadas y en buen estado, por lo que el proyecto se expandió”. Al día de hoy, lleva dibujadas casi cien “memorias visuales” de casas y edificios.

Natalia Karbabian, dibujante de patrimonio en riesgo y sus dibujos del proyecto Ilustro para no olvidar Gentileza Natalia Karbabian

“Siento una necesidad interna de compartir la insoportable, absurda y vergonzosa destrucción de patrimonio arquitectónico catalogado, no catalogado, barrial, cultural y emocional, en tiempo récord, delante de nuestros ojos -remarca-. Venía tomando registro de carteles que anunciaban ‘próximamente’ una vida espectacular y verde, tapiando patrimonio, arquitectura viva en buen estado, a veces con placas de reconocimiento como sitio de interés cultural y a veces llena de vegetación. ¿Por qué demoleríamos una edificación que está en condiciones, que puede reacondicionarse, que es parte del paisaje y la historia del barrio y que aporta a la calidad de vida, la memoria y la cultura?”. Los edificios centenarios demolidos suelen dan lugar a torres de departamentos u oficinas.

Ilustro para no olvidar: Mendoza 1772, Belgrano. Casa estilo colonial desprotegida, en Venta como Lote con su casa vecina

Des-estimada



2019 Ventana con Flores

Hasta ahora, ningún funcionario de la ciudad de Buenos Aires se comunicó con la arquitecta y dibujante que nació en Barrio Norte, vivió en Balvanera y Palermo, y ahora reside en Colegiales. “Me han contactado algunas personas de la Legislatura que no están relacionadas con el gobierno de la ciudad, para dar valor de interés cultural al proyecto -revela-. Mi anhelo es que se lo declare de interés cultural, pero sin partidismos. Este movimiento artístico debe pertenecer a la ciudadanía. Ojalá sea posible, pues la estima del patrimonio arquitectónico, cultural y de identidad debería estar apoyada en un sentimiento de pertenencia”.

Un edificio centenario demolido suele dar lugar a una torre de departamentos Gentileza Natalia Karbabian

El proyecto es autogestivo y se sostiene gracias a la actividad diaria de Kerbakian. “Y por la red ciudadana involucrada en él, llevando relevos en sus rutas diarias y a veces intencionado la búsqueda -agrega la arquitecta-. Mucha gente se suma con aportes desde los ‘cafecitos’ [una app de financiamiento colectivo], alienta este proyecto y lo valoran. Comparten palabras y memorias. De esta manera se retroalimenta la fuerza y puedo continuar registrando e ilustrando. A todo aporte respondo en forma de agradecimiento con una ilustración de patrimonio demolido vía mail, para recordar y honrar. Hay un par de publicaciones gestándose en forma de libro y varias muestras en camino. También charlas sobre patrimonio y otras formas de intercambio”.

La galería y las cuentas en Instagram, Facebook y Twitter son de acceso público y gratuito. “Son una forma de registro ilustrado, con datos específicos acerca de cada arquitectura, como dirección, estado de conservación, fecha de demolición o riesgo -dice Kerbakian-. Hay escuelas demolidas, casas chorizo demolidas, petits hôtels, de arquitectos de renombre, otras que estaban declaradas sitios de interés cultural. Y así cada caso desarrolla un poco de su historia, y alguna otra pregunta y opinión que comparto para comenzar a debatir y explorar. Luego de cada posteo, surgen comentarios que traen anécdotas de quienes habitaron o circundaron esas arquitecturas. Muchas personas me comparten y manifiestan lo agridulce y difícil que les resulta la iniciativa de memoria ver la belleza de nuestra arquitectura en forma ilustrada y, al mismo tiempo, al tomar dimensión de la pérdida, al ver el vacío y la desestimación”.

“Día a día y de manera espontánea, más vecinos se han vuelto cronistas y agentes de relevo por toda la ciudad, anunciando pérdidas inminentes o ya consolidadas -concluye-. Cada día registro en mi computadora más y más direcciones con fotos. El valor que existe en la ciudad y sus formas, pensamientos y tiempos manifestados en arquitectura, ya sea de firma, austera o academicista, interpela a quienes la viven. Lejos de un acto de melancolía, este es un signo que resalto y subrayo, porque muestra estima y resguardo por lo propio. Surge por necesidad interna. Nadie convence a nadie, es una acción casi orgánica. Para cuidar, dar valor y preservar, primero hay que querer, estimar, conectar desde lo sensible y no solo desde los datos duros”.

Para Kerbakian una política pública que ofrezca fomento y posibilidades reales para quienes poseen o adquieren una propiedad centenaria serviría para concientizar y preservar. “¿Será posible proyectar una ciudad en crecimiento, promoviendo el desarrollo y las nuevas tecnologías destinadas a una construcción que responda a la emergencia planetaria, la calidad de vida y las necesidades habitacionales, y a la vez conservar y estimar su carácter de patrimonio histórico, barrial, de identidad y cultura?”.