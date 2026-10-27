Imperdibles de arteba: de la galería más chica, por 6000 pesos, al “Precio Reina”

“Es la galería más pequeña de arteba”, dice a LA NACION Fernanda Laguna, mientras recorta fotos en La Rural para que entren en un rectángulo transparente de cinco por cuatro centímetros. “Por 6000 pesos te llevás cinco fotos: dos en el llavero y tres para ir cambiando según cómo te sientas ese día”, aclara esta artista argentina que protagonizará desde marzo una muestra en el museo Reina Sofía, en España. Será otra versión de la retrospectiva que presentó este año en el Malba y que incluyó obras de Julia Díaz y Silvia Macías, las dos colegas cuyas fotografías recorta ahora en el montaje de la feria que abrirá al público desde el viernes hasta el domingo en La Rural.

Las obras más baratas de la feria: prendedores con fotografías por 4000 pesos, en Belleza y felicidad Fiorito Hernan Zenteno - La Nacion

El trabajo colectivo define el proyecto Belleza y Felicidad Fiorito, una continuación del impulsado en 1999 con Cecilia Pavón en una esquina de Almagro. Hace dos años conquistó un lugar en arteba con el Comedor Gourmet, y también el corazón de sus visitantes. Esta vez, ese cariño quedará demostrado por quienes acepten el “Precio Reina”: incluye un monto extra en la consumición, para ayudar a que todas las integrantes del grupo puedan viajar a la inauguración en Madrid.

Pagando el "Precio Reina" en el Comedor Gourmet es posible ayudar a las integrantes de Belleza y Felicidad Fiorito a viajar a Madrid Hernan Zenteno - La Nacion

Otra forma de colaborar será comprando las obras más baratas de la feria, que van desde prendedores con fotos por cuatro mil pesos hasta imanes con forma de galletitas o empanadas y tortas fritas de cerámica por cinco mil. Para quienes puedan invertir un poco más, por 300.000 pesos hay platos de cerámica con paisajes del Riachuelo –y distintas frases, como “Fiorito saliendo del closet del arte”- que integraron este verano la muestra Políticas del sabor, en el Centro Cultural Recoleta.

Una de las obras de Martin Agazzi (El Keni) que ofrece Departamento 112 por 200 dólares Gentileza Departamento 112

Justo al lado, en la sección Utopia dedicada a los proyectos más jóvenes, hay varias oportunidades de bajo presupuesto: desde manuscritos del diseñador, escenógrafo y artista Sergio De Loof por 100.000 pesos, en Popa, hasta obras de doscientos dólares en galerías como Departamento 112, Pólvora y Lado D.

"Breve historia de Emma" obra de Lino Enea Spilimbergo ofrecida en un millón de dólares en Roldán Moderno Hernan Zenteno - La Nacion

En el otro extremo del rango de precios se encuentran las obras que recibirán al público en ambas entradas del Pabellón Amarillo. Desde Breve historia de Emma, el conjunto de 34 monocopias de Lino Enea Spilimbergo que ofrece Roldán Moderno por un millón de dólares, hasta tres pinturas de gran formato de Antonio Berni colgadas en sur y un móvil de Julio Le Parc, similar al plateado que se exhibe hasta el año próximo sobre las puertas de la Tate Modern de Londres.

Mural de Julio Le Parc, el artista homenajeado Hernan Zenteno - La Nacion

El maestro mendocino, fallecido en mayo último, será homenajeado en la feria. Como consecuencia de las protestas actuales en París, no estará presente su hijo Yamil. También se demoraron varias obras que tiene previsto exhibir desde el jueves la galería Del Infinito, junto a las de otros grandes artistas como Tomás Maldonado, Manuel Espinosa, Alberto Greco, Enio Iommi, Gyula Kosice, Víctor Magariños D., Luis Tomasello y Federico Manuel Peralta Ramos.

Obra de Edgardo Giménez en MC Hernan Zenteno - La Nacion

Gracias al innovador diseño del arquitecto Horacio Torcello, quien concibió la feria como un “organismo vivo” y un espacio de encuentro, será posible descansar en una plaza y contemplar al mismo tiempo una colorida pintura de Edgardo Giménez en María Calcaterra o el tapiz de Berni y la bandera de Sergio Avello que presenta Cosmocosa.

"Comunisti" de Sergio Avello, en Cosmocosa Hernan Zenteno - La Nacion

Antes de la primera visita para invitados especiales, esta galería ya había vendido un díptico de grabados de Berni, de la serie de Ramona. Pasto, una escultura textil de Manuel Brandazza. Y Constitución, cinco de Carlos Cima, Juan Valenti y Alfredo Dufour. En la vecina NN, mientras Matías Ercole colgaba una de sus pinturas inclinada hacia el pasillo como ya lo hizo en la feria madrileña Arco, Sofía Finkel se disponía a enchufar sus “videoobjetos” realizados con carteras recicladas y pantallas que permiten ver su “vida interior”.

Matías Ercole con sus obras en NN Hernan Zenteno - La Nacion

Esta galería platense representa además a una de las revelaciones de arteba: Eva Moro Cafiero, de 24 años y creadora de las esculturas comisionadas para el Espacio Andreani con desechos orgánicos y tecnológicos. “Las formas curvas de caños de aluminio, mezcla de planta, insecto y artefacto, reúnen ramas de árboles nativos con pantallas de tablets recuperadas y semillas con discos rígidos obsoletos observa Sofía Dourron -curadora del proyecto-. Juntas trazan una genealogía de parentescos ecológicos insólitos e incómodos”.

Eva Moro Cafiero con su obra "Mareo de Gemas, miedos de crepúsculo", en el Espacio Andreani Hernan Zenteno - La Nacion

Tan inquietantes como las deidades presentadas en Cott por Andrés Paredes, autor de obras sobre cuero de cabra, o el hombre que duerme descalzo en una plaza, de espaldas, en el stand de Barro. Es un retrato realizado por el dúo Mondongo, la pareja de artistas vivos mejor cotizados del país, con nuevos materiales. Para crear Lo que soy y lo que soy también (2026) apeló esta vez a pastel de tiza sobre papeles ensamblados.

Obra reciente de Mondongo en Barro Hernan Zenteno - La Nacion

Una de las más obras más conmovedoras de esta edición, sin embargo, se encuentra en Ruth Benzacar. Es una serie de figurines creados en 1968 por Delia Cancela y Pablo Mesejean para la representación de Sueño de una noche de verano en el Teatro Caminito. “Es una de las pocas que se salvaron del fuego”, apuntan desde la galería, en referencia al incendio que consumió en 2020 casi todo el legado de esta otra pareja creativa.

Obras de Leandro Erlich y Delia Cancela en Ruth Benzacar Hernan Zenteno - La Nacion

Para agendar:

arteba, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 —con pre inauguraciones para invitados el 28 y 29— en La Rural, 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.