La “madre” de Ramona Montiel: la serie de una prostituta se ofrecerá en arteba por un millón de dólares

Podría considerarse “la madre” de Ramona Montiel, la prostituta creada por Antonio Berni a comienzos de la década de 1960. Nacida 27 años antes, Emma es otro personaje imaginario que ejerce el mismo oficio, inspirado en crónicas policiales de la época. Su historia también fue narrada de forma visual por un gran artista argentino: Lino Enea Spilimbergo, amigo del rosarino y maestro de sucesores que incluyeron a Carlos Alonso, le dedicó una secuencia de 34 monocopias. A fin de mes, ese conjunto de imágenes de alto voltaje erótico se ofrecerá en arteba por un millón de dólares.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

“Ya hay un coleccionista argentino interesado, pero no puedo decir quién es”, anticipó a LA NACION Sebastián Boccazzi, director de Roldán Moderno. De esta manera, la feria celebrará sus 35 años con un protagonismo similar al que tuvo en 2019, cuando una pintura monumental de Jorge de la Vega fue vendida por María Calcaterra a un comprador cuyo nombre no trascendió, por un valor estimado entre 1,2 y 1,3 millones de dólares.

Obra de Jorge de la Vega vendida en arteba 2019 por más de un millón de dólares Hernán Zenteno

Debido a que la cifra exacta no fue confirmada por la galería, esa obra se disputa el primer puesto del top ten del arte argentino con los quince paneles que integran la instalación Argentina, de Mondongo, en la cual Andrés Buhar invirtió US$1.270.000. En subastas, el líder sigue siendo de Emilio Pettoruti con Concierto (1941), vendida en Christie’s de Nueva York en mayo de 2012 por 794.500 dólares.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

Tal como ocurrió con el misterio del De la Vega –mantenido desde 2019, aunque las versiones más confiables apuntan al empresario farmacéutico Daniel Sielecki-, las especulaciones sobre el posible comprador volverán a centrarse en un puñado de nombres, ya que no muchos coleccionistas locales manejan esas cifras. Los consultados por LA NACION, hasta ahora, optaron por el silencio.

“Fue una de las primeras obras narrativas de gran escala”, observa Patricia Di Pietro en el libro Gentileza Roldán Moderno

La oferta de una obra de este valor en arteba es tan atípica, que Roldan publicó un libro para presentar Breve historia de Emma (1935-36) como “un hito fundamental en la transformación del arte social argentino y su transición hacia la modernidad”. Esa obra de ficción, explica allí Patricia Di Pietro, “le permitió a Spilimbergo abordar la prostitución no como un asunto individual, sino como un problema social de fuerte presencia pública en Buenos Aires en la década de 1930. En ese desplazamiento, la experiencia individual de Emma adquiere una dimensión colectiva: su historia se convierte en un medio para interrogar las formas de desigualdad, marginalidad y vulnerabilidad que atravesaban la vida urbana”.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

Por otra parte, en un PDF realizado por la misma galería para aportar contexto se destaca que este trabajo “representó una importante influencia en su amigo Antonio Berni para el desarrollo de su serie Ramona Montiel, donde retoma las mismas problemáticas”. Ambos se conocieron en París en la década de 1920. En 1933, trabajaron con el mexicano David Alfaro Siqueiros en la realización del mural Ejercicio plástico en la quinta de Natalio Botana, director del diario Crítica. Y entre 1945 y 1946, en los murales de la cúpula de Galerías Pacífico.

Detalle de "Ejercicio plástico", el mural de David Alfaro Siqueiros pintado en el sótano de la quinta de Natalio Botana

Entre otras muestras, tras haberse presentado completa por primera vez en 1949 en Tucumán, la serie de Spilimbergo integró en 2005 en el Malba la muestra Correlatos. Berni y sus contemporáneos. También fue mencionada por Cecilia Rabossi en el texto curatorial “Berni. Ramona y otras mujeres”, publicado en el catálogo de la muestra homónima realizada en 2018 en el Museo de la Cárcova.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

“A Ramona le tocaría crecer en textura a partir del mercado de pulgas de Clignancourt, donde Berni compraba piezas del naufragio de la mercería de la Belle Époque”, recordó Fernando García, autor de Los ojos: vida y pasión de Antonio Berni, cuando el Malba y el Museo de Bellas Artes de Houston presentaron la muestra Juanito y Ramona hace poco más de una década. “Así la hizo –agregó-, como le explicó en una carta a Rafael Squirru, mezcla de ‘Milonguita’ y Marilyn Monroe. En esa materialidad parisina y la reverberancia de la costurerita que dio el mal paso, Berni hizo más que una bailarina de alquiler: expuso la psique de una Buenos Aires espejada inútilmente en París”.

"Ramona y el viejo", xilo-collage de Berni de 1962, perteneciente a la colección del Malba Gentileza Malba

Casi tres décadas antes, apuntan desde Roldan, “Spilimbergo tomó varios referentes de la realidad para construir un relato verosímil, creando a Emma como representante de la exclusión social. A lo largo de la narración, su figura atraviesa los lugares comunes de lo femenino y, específicamente, los de la vida una mujer de clase baja: primero la sumisión del trabajo doméstico en la infancia, y luego el paso a la juventud y el ejercicio de la prostitución como forma de sometimiento del cuerpo”.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

De esta manera, observa Di Pietro en el libro que acompaña la obra, Spilimbergo “convirtió la historia de una mujer anónima en una secuencia visual a través de la cual abordar problemas contemporáneos sin abandonar la investigación sobre el lenguaje plástico. En ese cruce entre vanguardia y compromiso social, la serie constituye una de las obras fundamentales para comprender el desarrollo del arte argentino de los años treinta”.

Spilimbergo junto a su mujer, Germaine, en Paris en 1927

Breve historia de Emma, según esta curadora, “fue una de las primeras obras narrativas de gran escala” que recupera elementos del muralismo, la pintura histórica y la ilustración, pero a la vez introduce una novedad: “la construcción de una historia a través de imágenes sucesivas concebidas para ser contempladas en relación unas con otras, que adquiere una dimensión literaria y cinematográfica a partir del trabajo con el encuadre, la secuencia y el montaje”.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

Hijo de los inmigrantes italianos, nacido hace 130 años en Palermo, Spilimbergo fue pintor, grabador y muralista. En la Academia Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, de la cual egresó en apenas tres años, tuvo como maestros a Pío Collivadino y Ernesto de la Cárcova. En 1925 obtuvo el Premio Único al Mejor Conjunto del Salón Nacional, lo cual le permitió viajar a Europa para ampliar su formación: vivió en Italia y Francia, donde estudió en la Académie de la Grande Chaumière y en el taller de André Lhote. A su regreso al país, además de destacarse como docente, combinó en su obra la tradición clásica con las vanguardias del siglo XX. Desde 1959 alternó su residencia entre Buenos Aires y Unquillo, en Córdoba. Allí falleció en 1964, a los 67 años.

Una de las 34 monocopias que integran "Breve historia de Emma", de Lino Enea Spilimbergo Gentileza Roldán Moderno

Para agendar:

arteba, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 —con pre inauguraciones para invitados el 28 y 29— en La Rural, 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.