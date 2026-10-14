“Una oportunidad excepcional”: arteba celebra sus 35 años junto a otras dos ferias

“Haga su parte: compre arte”, decía el cartel que colgaba hace casi tres décadas en el Centro Cultural Recoleta, donde nació arteba hace 35 años. Eso se ve en una de las imágenes vintage que vuelven a circular ahora, cuando la feria se dispone a reunir a fines de este mes a 69 galerías de distintos continentes en La Rural, y recuerda que ese espíritu le permitió sobrevivir los más grandes desafíos.

Así lo confirmó hoy Jacobo Fiterman, su primer impulsor, al ser reconocido a los 96 años por su “visión innovadora, compromiso y valiosa contribución” a la fundación sin fines de lucro que la organiza. “Cada uno hace su aporte”, observó ante un auditorio lleno en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, durante el lanzamiento de la próxima edición de este encuentro anual. “No sé si muchas ferias de arte cumplen esa misión –agregó-, pero la que arteba cumple en la Argentina es apoyar, dignificar y engrandecer el arte argentino”.

Larisa Andreani, presidenta de arteba, en el lanzamiento de la próxima edición de la feria Alejandro Guyot

Los aplausos se multiplicaron tanto como lo sigue haciendo la oferta cultural porteña: días después de haber presentado la Bienal Internacional de Arquitectura y Puro Diseño, Buenos Aires se dispone a alojar también otras dos ferias: Pinta BAphoto y Affair.

Hubo un homenaje para Jacobo Fiterman, fundador de arteba Gentileza arteba

“Esta última quincena de octubre va a ser una oportunidad muy excepcional de conocer muchísimas galerías, artistas y proyectos”, opinó Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de arteba. Ellos son “el corazón de la feria”, agregó Larisa Andreani, presidenta de la institución, luego de que algunos de esos grandes protagonistas dejaran sus testimonios en un video.

"Es una fiesta para el mundo del arte", dijo Marta Minujín sobre arteba Alejandro Guyot

“Es una fiesta para el mundo del arte. Vienen muchísimos curadores y coleccionistas, y los artistas jóvenes pueden entrar en los museos”, opinó Marta Minujín. “Es la única manera que tenés que ver todo junto en un solo lugar”, señaló Edgardo Giménez. “Es un ágora donde se encuentran todos”, coincidió Manuel Mendanha, del grupo Mondongo. “Es única en Buenos Aires: esa mezcla de perdurabilidad y cambio constante es la esencia exitosa de arteba”, continuó Marcelo Pombo. “Espero todos los años encontrar obras inéditas de artistas que admiro y también descubrir artistas, por supuesto”, aseguró Guillermo Kuitca, gran formador de varias generaciones.

El lanzamiento de la próxima edición se realizó en el auditorio de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes Alejandro Guyot

Basta mencionar tres obras que se exhibirán en arteba para dar un ejemplo de la amplitud de su oferta. En el stand de Cosmocosa se podrá ver un tapiz único de dos metros de largo, realizado por Antonio Berni con la figura de “El último payador”, uno de sus diseños de grabados de gran formato. “Excepcional en su rareza, forma parte de la exploración de técnicas y materiales que Berni comenzó a trabajar en los años 60 –destacó Amparo Díscoli, codirectora de la galería-. Así como innovó en la técnica del grabado, la instalación y muchas otras, Berni experimentó con el arte textil. Este aspecto es una arista muy poco conocida”.

Las obras de Alexis Minkiewicz exhibidas el año pasado por De Sousa en arteba Soledad Aznarez

No menos sorprendente será la escultura realizada por Alexis Minkiewicz, en De Sousa: realizada en mármol en Carrara y llegada al país hace dos semanas, Las galgas pesa 280 kilos y se ofrecerá por 90.000 dólares. Casi nada si se compara con el millón que pide Roldán Moderno por Breve historia de Emma (1935-36), de Lino Enea Spilimbergo, tal como anticipó ayer LA NACION. “Es una obra absolutamente única, emblemática, una de las más impresionantes del arte argentino -opinó sobre esta última el coleccionista Andrés Buhar, fundador de Arthaus-. Y al mismo tiempo es bastante secreta, porque en esa época el tema de la prostitución no era algo fácil de mostrar. Ahora la mentalidad argentina es muy abierta, si se compara con otros países”.

Aimé Iglesias Lukin, directora y curadora en jefe de Artes Visuales de la Americas Society, curará junto a Francisco Lemus el ciclo de charlas en el Museo Sívori Gentileza Americas Society

Habrá que ver qué opinan al respecto los curadores invitados a la feria. Entre ellos se contarán Cuauhtémoc Medina (25a Bienal de Arte Paiz, Guatemala); Pablo León de la Barra (Guggenheim de Nueva York); Marielsa Castro Vizcarra (Museo de Arte Moderno de Medellín) y Tomás Toledo (Museo de Arte de San Pablo). Muchos de ellos hablarán sobre arte latinoamericano en el ciclo de charlas curado por Aimé Iglesias Lukin y Francisco Lemus en el Museo Sívori, con entrada gratis.

Una de las monocopias de Spilimbergo que ofrecerá Roldán Gentileza Roldán Moderno

Desde distintos continentes llegarán también, para participar del programa de adquisiciones, representantes de museos como el MALI (Lima), Macba (Barcelona), Reina Sofía (Madrid), Museo del Barrio (Nueva York) y Lacma (Barcelona). Y la sección Diálogo internacional estará integrada por galerías de Lisboa, Londres, París y San Pablo.

Los integrantes del Consejo de Administración de arteba Gentileza arteba

Como si esto fuera poco, se siguen sumando reconocimientos: además de organizar visitas guiadas por Carlos Herrera, Jazmín Chebar otorgará tres millones de pesos a un artista de Utopia, donde también se entregan los premios En Obra. En las secciones Principal y Stage, dos galerías recibirán el Premio Remax Collection al mejor stand. Y una vez más se entregará el Premio al Coleccionismo: este año, los elegidos son Patricia y Juan Vergez.

Juan y Patricia Vergez recibirán el Premio al Coleccionismo Gentileza Juan y Patricia Vergez

Para agendar:

arteba, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 —con pre inauguraciones para invitados el 28 y 29— en La Rural, 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.