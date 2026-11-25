Washington DC, EE.UU.- Es sabido a través del consumo cultural y de entretenimiento de su producción televisiva y cinematográfica que entre los estadounidenses existe una festividad llamada “Día de Acción de Gracias”. El origen de esta tradición se remonta al siglo XVII, cuando colonos europeos llevaron la costumbre de agradecer por las cosechas al continente americano y la compartieron con grupos indígenas. Hacia fines del siglo XIX, el día se transformó en feriado nacional, incorporando una cena alusiva que tenía como comida principal el pavo, animal que acabó por convertirse en el símbolo del tradicional festejo. A esta celebración ya ancestral se ha agregado hace algunas décadas la curiosa tradición de que el presidente “indulte” a dos pavos, lo que implica que no serán comidos en esa noche y vivirán el resto de sus días en libertad. Aquí, los dos ejemplares indultados este año por el presidente Donald Trump.