Investigan una estafa millonaria al escritor y empresario argentino Alejandro Roemmers en España

Desde fines de junio, un escándalo financiero bautizado “Operación Titella” (títere en catalán) involucra al empresario y escritor argentino Alejandro Roemmers. Tras la detención del productor televisivo, ventrílocuo y cómico José Luis Moreno, acusado de pertenecer a una organización criminal, trascendió que Roemmers había sido estafado en más de 35 millones de euros. En julio, Moreno pagó una fianza de tres millones de euros para no ir a la cárcel.

Con Moreno, al que conoció antes de asociarse cuando había llevado el espectáculo musical Fransciscus a España, en 2018, Roemmers trabajaba en una miniserie basada en la vida de San Francisco de Asís, titulada Resplandor y tinieblas. Conocido por sus producciones teatrales, sus actividades filantrópicas, su amistad con el papa Francisco (al que visitará en septiembre) y por haber escrito una continuación de El principito (El regreso del joven príncipe), varios libros de poemas y la novela Vivir se escribe en presente, el empresario se había instalado en España en 2020.

“José Luis [Moreno] se ocupa del contexto histórico de la vida de Francisco, que es un momento de transición entre una época y otra, y a mí me queda lo que más me gusta, que son las palabras de Francisco, de su padre y sus amigos –había contado Roemmers sobre el proyecto a este diario–. Me siento un poco custodio de su pensamiento, me siento hermanado con él en muchas cosas, en su defensa de la naturaleza, en la sencillez del lenguaje para comunicar. He leído muchos libros sobre su vida. Francisco no era un hippie, como muchos piensan”.

Ayer Roemmers habló por primera vez en público sobre este affaire que tiene en vilo a la sociedad española. “Yo todo esto no lo he visto como un negocio, lo he hecho como una cruzada”, dijo en conversación telefónica con el programa de TV español Cuatro al día y en referencia a la miniserie. “Cuando uno hace un negocio, pone auditores, controles, se mueve de otra manera. Acá era una obra de corazón, era un mensaje de amor”, agregó. La miniserie sobre Francisco de Asís tenía prevista cuatro temporadas, 45 capítulos, cerca de 1500 actores en el elenco, con locaciones en cinco países de Europa y un costo aproximado de 260 millones de euros.

La prensa española, que sigue el caso con interés, informó que la estafa de Moreno a Roemmers podría rozar los 50 millones de euros, si se comprueba que luego del primer pedido de 35 millones hubo otros. “Yo no puedo acusar porque todavía no tengo los elementos”, dijo el argentino. “La sociedad mía, que ha aportado los fondos, sí se ha notificado y los abogados se han apersonado para tener toda la información. Espero que de toda esta sombra y tiniebla, pueda surgir el resplandor”.

Consultados por LA NACION, los asistentes de Roemmers respondieron que por el momento no haría declaraciones y derivaron los interrogantes a su representante legal, el doctor Pablo Wegbrait, que a su vez reenvió un comunicado emitido por el estudio Ramón C. Pelayo Abogados, con sedes en Madrid y Málaga. Allí se explica que Roemmers decidió asociarse al ventrílocuo en 2018 en una empresa conjunta -Dreamlight International Productions- “financiada íntegramente” por el empresario argentino a través de su sociedad Franciscus Productions. El objetivo era realizar “una gran serie internacional” sobre la figura de Francisco de Asís y su contexto histórico. Pese a que la producción avanzaba “con importantes demoras y sobrecostes”, Roemmers se hizo cargo de estos porque quería “llevar a buen término la serie y proceder a su comercialización y difusión”. En el informe que los abogados enviaron a la prensa se informa que la cifra total invertida en la miniserie asciende a 35.264.686 de euros.

También se explica que, a raíz de la investigación policial en la “Operación Titella” y de las conversaciones intervenidas en el curso de las pesquisas por presunta defraudación a entidades bancarias, el productor argentino supo que “podría estar siendo estafado mediante la emisión de facturas ficticias que no respondían a gasto alguno o eran infladas arbitrariamente para desviar los fondos entregados”. La representación legal de Roemmers indica que hasta ahora no había denunciado los hechos porque “no era conocedor del presunto engaño”; ahora, cuando hay una instrucción judicial en curso, se decidió que la sociedad inversora perjudicada, Franciscus Productions, se involucre en la causa.

El comunicado explica además que en estos momentos están a la espera del contenido de las actuaciones como el devenir del proceso, y que Roemmers tiene especial interés en conocer cuál es la realidad de la serie Glow & Darkness [Resplandor y tinieblas], “su calidad, su coste, qué falta, etc.”.

Por último, se advierte que se iniciarán acciones contra quienes atenten contra el honor de Roemmers. “El deliberado silencio del Sr. Roemmers responde únicamente a la prudencia de esperar a conocer la realidad, procesal y extraprocesalmente, con la lógica intención de minimizar los perjuicios causados -reza el comunicado-. Así lo ha puesto también de manifiesto ante el Juzgado cuando recientemente se le ha hecho el ofrecimiento de las acciones que, como víctima, le asisten, confirmando que reclama lo que corresponda, que todavía no puede precisarse”. Y se recuerda que el “silencio” del escritor y productor no debe dar lugar a que se viertan “insinuaciones o comentarios injuriosos y abiertamente falsos sobre su extensa trayectoria como empresario o escritor”. Su conducta, concluye el escrito, es “absolutamente intachable tanto en su vida personal como en la profesional”.