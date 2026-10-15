Isabel Allende ganó el Premio Planeta: “Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar última”

MADRID.— Entre la recompensa de 40 mil pesetas, en su primera edición, y la de un millón de euros, en el presente, han transcurrido 75 años. El Premio Planeta, el más longevo de la lengua española, celebra este aniversario con una nueva edición en la que Isabel Allende, con su novela La hora antes del alba, resultó ganadora del certamen. Esta ficción es la continuación de La casa de los espíritus. El premio distingue, tras muchas ediciones, a una pluma latinoamericana.

La larga ovación del auditorio le dio la bienvenida a la autora chilena quien se abrió paso entre la multitud. “No esperaba esto, y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola. Esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo, un poco tarde en mi vida, porque era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad, hay muy poco que perder”, comenzó su discurso Allende (Lima, 1942).

Isabel Allende recoge el Premio Planeta en una ceremonia presidida por los Reyes de España LLUIS GENE - AFP

Allende se refirió al final de La casa de los espíritus (1982). “Esa novela termina con la nieta del patriarca, Esteban Trueba, escribiendo la historia de su familia. Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle la dignidad. Desde que esa novela se publicó he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas”, expresó. El motor para finalmente escribirlo, dijo Allende, fue el contexto político mundial: “Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar en 1973″.

Las novelas de Allende se han traducido a más de 40 idiomas. Ha obtenido el Premio Liber 2020 a la autora hispanoamericana más destacada, que concede la Federación del Gremio de Editores de España, y ha recibido más de 20 doctorados honoris causa. Su vida fue convertida en miniserie a través de Isabel (Amazon Prime) y en 2026 fue adaptada La casa de los espíritus (Amazon Prime). La adaptación al cine de esta misma novela, en 1993, con Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Jeremy Irons nunca satisfizo a Allende.

Meryl Streep y Glenn Close en "La casa de los espíritus" (1993) United Archives

Allende cierra con esta novela ganadora del Premio Planeta el universo de la familia Trueba que atraviesa la historia chilena. En esta novela la protagonista indiscutida es Alba, “fortalecida por la maternidad, por el amor de dos hombres y por la callada presencia de los espíritus de su pasado”. El momento más oscuro de la noche, explicó Allende, es el que le da título a la novela: “Esta es una historia que transcurre en la noche oscura de la dictadura, pero iluminada por el amor y bendecida por la solidaridad”.

Antes del estreno de la serie de La casa de los espíritus, Allende decía a LA NACION: “Creo que si hubiera que volver a escribirla con este cuento de que ahora todo es políticamente correcto, habría que sacar mucho, porque ya no, no se aceptan términos y situaciones. Yo escribo más que nada sobre relaciones y sobre emociones y eso no cambian tanto en el tiempo. Son universales. Mis libros se traducen en Vietnam o en Finlandia y la historia se sostiene”.

El premio para Allende da lugar a diversas elucubraciones sobre el futuro de la escritora, pues la autora ha publicado la mayoría de su obra en la editorial rival de Planeta, Penguin. Otra pregunta es si, con el impulso de la reciente serie de Amazon, esta nueva novela se trasladará también a una plataforma de streaming.

El joven autor español Sergio Hernández Carrasco, con La añoranza, resultó finalista del premio, distinción por la que obtuvo una recompensa 200 mil euros. En su discurso, el autor recordó a su padre, librero, y dedicó el premio a todos aquellos que han encontrado refugio en los libros. La ficción comienza en 1959 y tiene como protagonista a una muchacha que escapa de la Guardia Civil. La añoranza es una historia de amor que combina el jazz y la poesía de Antonio Machado.

En la Feria de Barcelona, en Montjuïc, en la capital catalana, los Reyes presidieron la ceremonia de este premio que busca dar difusión a la lectura en nuestro idioma. José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, destacó que se han vendido 47 millones de ejemplares de las novelas ganadoras de este galardón. La convocatoria del certamen crece con cada edición. Para esta última se presentaron 1424 candidatos (en la edición anterior, 1320), entre los cuales 154 eran argentinos. El jurado estuvo integrado este año por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, directora de Editorial Planeta, que ejerció como secretaria con voto.

El Premio Planeta se entrega cada 15 de octubre; su prestigio ha sido cuestionado en las últimas ediciones ya que figuras populares de la TV y también ligadas Atresmedia, como Juan del Val, Sonsoles Ónega y Sandra Barneda, lo han obtenido. Autores de la talla de Javier Cercas, Fernando Savater, Antonio Skármeta, Ana María Matute, Juan José Millás, Mario Vargas Llosa, Dolores Redondo, Antonio Muñoz Molina, Camilo José Cela y Eduardo Mendoza obtuvieron este premio, que incluye la publicación de la novela ganadora y su lanzamiento simultáneo en Hispanoamérica.