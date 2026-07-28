J. K. Rowling: “He recibido miles de amenazas de muerte, violación y tortura”

En un nuevo mensaje en su activa cuenta de X, la escritora británica J. K. Rowling volvió a referirse a la “ideología de la identidad de género” y el “choque de derechos” que, según sostiene, han provocado las reivindicaciones de la comunidad transgénero. La creadora de Harry Potter republicó un ensayo de 2020 que había difundido en su página web y en el que dejó registradas sus razones para pronunciarse sobre sexo y género, y por las que fue acusada de “transfóbica”.

El planteo de la autora en contra del “activismo trans” se remonta al “caso Maya Forstater”, luego de que la experta en materia impositiva fuera despedida de su empleo por tuits considerados “transfóbicos”, en 2020; Rowling salió públicamente en su defensa. Sin embargo, en aquel ensayo contó que se había interesado en el debate también por motivos profesionales, al estar escribiendo una serie policial en la que el detective se involucraba con personajes transgénero. En Sangre turbia, firmada con el seudónimo Robert Galbraith, el asesino se viste con ropa de mujer.

I’ve just seen a post from yet another man who thinks my position has shifted since I wrote my 2020 essay about gender identity ideology and the consequent clash of rights https://t.co/YjTfVmfKiA



For the avoidance of doubt, I stand by every word I wrote then. For instance:… — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 26, 2026

“Acabo de ver una publicación de otro hombre más que cree que mi postura ha cambiado desde que escribí mi ensayo de 2020 sobre la ideología de la identidad de género y el consiguiente choque de derechos”, comienza el reciente posteo de Rowling.

“Para evitar dudas, mantengo cada palabra que escribí entonces. Por ejemplo: ‘mujer no es un disfraz’ -grafica-. Si te sorprende que diga que los hombres no se convierten en mujeres poniéndose maquillaje y vestidos, no entendiste el ensayo. He sido transparente todo el tiempo en que creo que las personas son libres de vivir y presentarse como el sexo opuesto si eso les resulta cómodo y auténtico PARA ELLOS. Esto parece haber sido interpretado (con mayor frecuencia, reveladoramente, por hombres) como ‘y naturalmente se sigue que yo, como mujer, validaré la creencia de un hombre de que ahora, a todos los efectos, es del mismo sexo que yo, y usaré solo el lenguaje que él considere apropiado y tendré mucho cuidado en proteger su sensible ego, sin importar el costo para mí de fingir creer en una falsedad, o la pérdida de mis propios derechos debido a esta pretensión’”.

“Vístete como quieras dentro de los límites normales de decencia situacional, ponte lápiz labial, lentejuelas y una barba si quieres, llámate como quieras, ten sexo con cualquier adulto que te plazca y lo consienta: te deseo salud, felicidad y seguridad. Lo que no obtienes es el poder de obligarme a hablar y creer como tú”, recomienda.

“Cuando llamo a un hombre un hombre, estoy diciendo una verdad verificable -sostiene-. Es esencial poder nombrar con precisión el sexo al discutir el deporte justo, las instalaciones y servicios para mujeres y niñas, y el derecho de las personas homosexuales a no ser demonizadas por su atracción al mismo sexo”. Días atrás, Rowling apoyó públicamente a la deportista Sophie Cunningham que pidió “protección” para las atletas jóvenes que, en Estados Unidos, compiten con “hombres biológicos”.

It’s amazing Amnesty International UK think they’re heroes when they’re attacking female rape victims for wanting a male-free support service. pic.twitter.com/LCB7EyC5Xu — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 28, 2026

Semanas atrás, Rowling denunció a la filial del Reino Unido de Amnesty Internacional por publicar una “lista negra” de organizaciones feministas y gay-lésbicas por sus políticas basadas en el sexo y no en el género en la que se había incluido Beira’s Place, centro de atención para mujeres víctimas de violencia sexual, fundado por ella en 2022. Tras la oleada de críticas, Amnistía debió retirar el informe de internet y se enfrenta ahora acciones legales (algunas de ellas, financiadas por la escritora).

“En los años venideros, muchos idiotas útiles se despertarán ante el hecho de que han sido cómplices de un daño enorme causado a mujeres, niñas, personas homosexuales que se opusieron a la locura, y algunos jóvenes extremadamente vulnerables -vaticina-. No dudo que oiremos mucho de ‘pensé que solo estaba siendo amable’. A tales individuos, especialmente a aquellos en posiciones de poder, se les debería preguntar por qué nunca tuvieron nada que decir sobre la ruidosa, pública y generalizada falta de amabilidad dirigida contra aquellos que se negaron a adoptar sus creencias de moda elitistas, por ejemplo, las detransicionadoras siendo acosadas y vilipendiadas por antiguas ‘aliadas’, las denunciantes que intentaron detener un experimento no regulado en niños con problemas, las mujeres que perdieron sus carreras y medios de vida al defender los derechos de todas las mujeres”.

“Algunas personas parecen creer que es un crimen peor que una mujer llame hombre a un hombre que el de que las activistas trans convoquen públicamente al ataque y asesinato de todas las mujeres que se niegan a ponerse de rodillas. Nunca he deseado violencia ni ningún otro tipo de daño a una persona identificada como trans, pero, como a muchas otras personas que han defendido los derechos de las mujeres y niñas en los últimos años, he recibido miles de amenazas de muerte, violación y tortura. La ceguera voluntaria de aquellos que balbucean ‘ambos lados’ será juzgada con dureza con razón en los tiempos venideros”, remarca la autora.

Y concluye: “Las mujeres trans no son mujeres, y si eso hiere tus sentimientos, sé agradecido de vivir en una sociedad donde eres tan libre de promover la ideología de género como yo lo soy de decir la verdad. Como dijo Orwell: ‘La libertad es la libertad de decir que dos más dos son cuatro. Admitido esto, se concede todo lo demás’”.