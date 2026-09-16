Joaquín Morales Solá fue reelecto presidente de la Academia Nacional de Periodismo

En una sesión plenaria realizada hoy, la Academia Nacional de Periodismo reeligió por unanimidad como presidente de la institución a Joaquín Morales Solá. La nueva mesa directiva, también elegida por unanimidad y que tendrá un mandato de dos años, la integrarán Ricardo Kirschbaum como vicepresidente primero; Norma Morandini, como vicepresidenta segunda; Silvia Naishtat como académica secretaria; Fernando Ruiz, como académico prosecretario, y Alberto Muney, como académico tesorero. Asimismo, el académico Jorge Fontevecchia fue designado para integrar la Comisión de Admisión de la Academia.

Columnista político de LA NACION, Morales Solá es dueño de una extensa y prestigiosa trayectoria en los medios desde que muy joven, a los 16 años, ingresó a La Gaceta de Tucumán. En 1975, Clarín lo convocó para ser prosecretario de la sección Política; durante 12 años fue segundo jefe de Redacción y autor de la columna política dominical de ese diario. Además, en televisión, fue columnista político del noticiero de Telefé y del programa Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt. Durante 1997, condujo Dos en la noticia junto con Magdalena Ruiz Guiñazú, por Canal 9. Posteriormente dio inicio al ciclo televisivo Desde el llano y +Periodismo, por LN+.

Su labor fue reconocida internacionalmente: el gobierno de Italia lo condecoró con la Orden al Mérito de la República, España lo distinguió con la Orden de Isabel la Católica y recibió la Orden Nacional al Mérito de Francia.

Publicó los libros Asalto a la ilusión, una historia del gobierno de Raúl Alfonsín, que fue uno de los primeros libros argentinos de investigación periodística; Sin excusas, diálogos con el exvicepresidente Chacho Álvarez; y Los Kirchner. La política de la desmesura 2003-2008, entre otros.

También nacido en Tucumán, Ricardo Kirschbaum es hace más de dos décadas editor general Clarín, diario donde hizo carrera durante cincuenta años. Fue premiado internacionalmente por El País (Madrid) por su investigación de la guerra de las Malvinas; con Oscar Cardoso y Eduardo Van der Kooy publicó Malvinas, la trama secreta. Fue presidente en Global Editors Network, donde trabajó para fomentar la innovación y la colaboración en salas de redacción a nivel internacional.

Integran la Academia Nacional de Periodismo, por orden alfabético, Hugo Alconada Mon, Nora Bär, Santo Biasatti, Fernando Bravo, Nelson Castro; Alicia De Arteaga, Daniel Dessein, José Claudio Escribano, Eduardo Fidanza, Jorge Fontevecchia, Julián Gallo, Roberto García, Gustavo González, Osvaldo Granados, Roberto Guareschi, Héctor Guyot, Ricardo Kirschbaum, Marcelo Longobardi, José Ignacio López, Joaquín Morales Solá, Norma Morandini, Alberto Muney, Silvia Naishtat, María O’Donnell, Hinde Pomeraniec, Antonio Requeni, Carlos Reymundo Roberts, Fernando Ruiz, Fernán Saguier, Fernando Sánchez Zinny, Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum, Eduardo Van Der Kooy y Miguel Wiñazki.