Joyas arqueológicas. Cómo explorar los Rollos del Mar Muerto desde el celular

El hallazgo de nuevos fragmentos de los Rollos del Mar Muerto, los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, aporta más piezas para la reconstrucción del rompecabezas de 2.000 años de los textos sagrados. Su descubrimiento se suma al de los pergaminos y objetos encontrados en las cuevas de Qumran en 1947 y años posteriores, material que ahora puede explorarse desde casa y en detalle gracias a las nuevas tecnologías.

A la espera de una futura exposición de los nuevos textos, encontrados por arqueólogos israelíes ayer en la cueva de los Horrores, en Cisjordania, y que se corresponden con versículos del libro de los doce profetas menores, en concreto de Zacarías y Nahum, el Museo de Israel de Jerusalén ofrece un recorrido virtual de acercamiento a algunos de los históricos hallazgos.

A través de la aplicación Google Arts & Culture es posible realizar una inmersión con tecnología street view de abordaje al Museo, donde los Rollos se conservan dentro del denominado Santuario del Libro. La experiencia permite al visitante virtual observar los pergaminos con realidad aumentada y apreciar los más mínimos detalles de las piezas exhibidas, que el ojo humano difícilmente alcanzaría incluso frente a una vitrina, y contemplar así su fisonomía y el efecto del paso del tiempo sobre los soportes y la tinta. Los detalles invisibles a simple vista se materializan de este modo a través de la fotografía digital de ultra alta resolución obra del fotógrafo Ardon Bar-Hama.

Captura de pantalla de The Great Isaiah Scroll a traves de Google Arts And Culture

Con la búsqueda clave “dead sea scrolls” se pueden observar cinco pergaminos digitalizados: el Gran Rollo de Isaías (en el que se puede bucear por columnas, capítulos y versículos que se amplían traducidos al inglés), el Rollo de la Regla de la Comunidad, el Comentario sobre el Rollo de Habacuc, el Rollo del Templo y el Rollo de Guerra, a través de un sistema de gigapíxeles, de miles de millones de píxeles de la art camera, que posibilita el cuadro ampliado de cada imagen.

Junto a los Rollos del Museo, se accede a diverso material referencial exhibido digitalmente por The Metropolitan Museum, The British Museum, el Ayala Museum, la Universidad Cambridge o el fondo de la Colección fotográfica de la revista LIFE. El visitante puede compartir las imágenes e informarse sobre su descripción, detalles del hallazgo y lugar de conservación en la actualidad.

The Great Isaiah Scroll Museo de Israel, Jerusalem The Digital Dead Sea Scrolls Museo de Israel

Los Rollos del Mar Muerto datan del siglo III a. C. al I d. C. y fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en once cuevas en las costas noroccidentales del emblemático enclave geográfico. Su autoría se atribuye generalmente a una entidad judía aislada a la que se hace referencia en los pergaminos como “la Comunidad”, que se estableció en Qumrán en el desierto de Judea. El Museo de Israel acoge el material desde su inauguración en 1965 y los rollos se exhiben en el Santuario del Libro, diseñado por Armand Bartos y Frederic Kiesler, y cuya cúpula distintiva evoca las tapas de los frascos en que se encontraron.

De suma importancia dentro del patrimonio mundial monoteísta, los textos ofrecen una visión crítica de la sociedad judía en la Tierra de Israel durante el Período del Segundo Templo, la época del nacimiento del cristianismo y el judaísmo rabínico. A continuación, una descripción de los cinco pergaminos del Museo de Israel que se encuentran digitalizados.

El Gran Rollo de Isaías

El manuscrito de Isaías es uno de los siete rollos descubiertos en Qumrán en 1947. Es el más grande y mejor conservado, y representa el único libro bíblico que ha sobrevivido en su totalidad. Las cincuenta y cuatro columnas contienen los sesenta y seis capítulos, sin una división marcada entre lo que la erudición moderna considera como Primero y Segundo Isaías. Es uno de los más antiguos del Mar Muerto: data de aproximadamente el año 100 a. C. El texto está escrito con suficiente claridad para la comprensión de los lectores de hebreo moderno. La versión del texto está generalmente de acuerdo con la versión masorética o tradicional codificada en códices medievales, como el Códice de Alepo, pero contiene muchas lecturas variantes, ortografías alternativas, errores de escritura y correcciones.

El Rollo de Guerra Museo de Israel

El Pergamino de Guerra

Datado de finales del siglo I a. C. o principios del siglo I d. C., el Pergamino de Guerra describe un enfrentamiento entre los “Hijos de la Luz” y los “Hijos de la Oscuridad” que duraría 49 años, terminando con la victoria de los primeros y con la restauración de la práctica del Templo de acuerdo con sus creencias. Es uno de los siete Rollos originales descubiertos en Qumrán en 1947. Contiene 19 columnas (originalmente había al menos veinte), de las cuales se conservan las primeras 14-19 líneas (de al menos 21-22). La obra está escrita en hebreo en una escritura herodiana cuadrada.

Fragmento del pergamino del Templo, conservados en el Museo de Israel Museo de Israel

El Rollo del Templo

Fechado de principios del siglo I d. C., el Rollo del Templo afirma proporcionar los detalles de las instrucciones de Dios para la construcción y operación del Templo en Jerusalén. Escrito en piel de animal de solo una décima de milímetro de grosor es el rollo más delgado jamás encontrado en el Mar Muerto. Fue descubierto en 1956 en las cuevas de Qumran y consta de 18 hojas de pergamino, cada una de las cuales tiene tres o cuatro columnas de texto. Es el rollo más grande jamás descubierto en las mencionadas cuevas. Su segunda mitad, la parte interior del rollo, está mejor conservada que la primera. Se suponía que era una especie de “nuevo Libro de Moisés”, que combina las leyes del Templo y los sacrificios (principalmente de los libros de Éxodo, Levítico y Números) con una nueva versión de estas leyes como se articula en Deuteronomio (capítulos 12-23). El recinto del Templo, como se describe en el rollo, se organizaría en tres patios cuadrados concéntricos destinados a parecerse al campamento de los israelitas en el desierto. Así como el Tabernáculo estaba en el centro del campamento israelita, así también el Templo utópico debía estar en el centro del patio interior, con el altar para los holocaustos y otros objetos cerca de él, irradiando su santidad a todos los judíos.

El Rollo de la Regla de la Comunidad es una obra fundamental para comprender la vida de la Comunidad, que trata temas como la admisión de nuevos miembros, la conducta en las comidas comunales y las doctrinas teológicas Museo de Israel

La Regla de la Comunidad

Este texto arroja luz sobre el modo de vida de la Comunidad, tratando temas como la admisión de nuevos miembros, la conducta en las comidas comunales, la oración, los rituales de purificación y las doctrinas teológicas (como la creencia en el dualismo cósmico y en la predestinación). Es la sección principal de uno de los primeros siete rollos descubiertos en la Cueva 1 en Qumrán en 1947. Escrito en hebreo, fue copiado entre 100 y 75 a. C. El cuadro que emerge del rollo es el de una vida comunitaria, ascética, regida por rigurosas reglas, que transformó a los miembros de la Comunidad en “sacerdotes en espíritu” que vivieron vidas sagradas en un “templo espiritual”. Los miembros de la Comunidad modelaron su vida diaria en una imitación simbólica de las vidas de los sacerdotes que servían en el Templo rezando y realizando abluciones rituales, actuando así en flagrante oposición al Templo físico “profanado” en Jerusalén.

El pergamino interpreta los dos primeros capítulos del libro bíblico del profeta Habacuc y es considerado una fuente clave de conocimiento de la vida espiritual de la comunidad de Qumrán Museo de Israel

El Comentario sobre Habacuc

El pergamino interpreta los dos primeros capítulos del libro bíblico del profeta Habacuc en un estilo único que lo convierte en una fuente clave de conocimiento de la vida espiritual de la apartada comunidad de Qumrán, arrojando luz sobre la percepción que la comunidad tiene de sí misma. Es un rollo relativamente completo (de 1,48 metros de largo) y uno de los siete del Mar Muerto originales descubiertos en 1947. Consta de 13 columnas escritas en hebreo, en una escritura herodiana clara y cuadrada. Sin embargo, el tetragrammaton, el nombre inefable de cuatro letras de Dios, está escrito en caracteres hebreos antiguos, a diferencia del resto del texto. El rollo data de la segunda mitad del siglo I a. C. En esta obra, los versículos del libro bíblico se copian párrafo por párrafo, en su orden original. Sin embargo, el texto bíblico de Habacuc en el que se basa el comentario parece estar en desacuerdo de vez en cuando con el texto masorético. El comentario usa un estilo profético para abordar eventos de la época del autor. En esta composición se tratan dos temas principales. Uno se relaciona con la política religiosa interna de Jerusalén y el sacerdocio del Templo, y el otro, con las repercusiones de la aparición de los romanos en la escena histórica. Este pergamino excepcionalmente bien conservado arroja luz sobre la percepción que la comunidad tiene de sí misma.

Frasco con tapa donde se resguardaban los pergaminos. Imagen del Metropolitan Museum of Art, New York

Recipiente contenedor

En el sitio de Khirbet Qumran, se hallaron frascos con tapa junto correspondientes a un monasterio de un grupo religioso de judíos, los esenios, que se habían trasladado a un retiro allí alrededor del 150 a. C. Las excavaciones en Qumrán han sugerido que el sitio fue destruido por los romanos en el 66-70 d. C., cuando los emperadores Vespasiano y Tito contuvieron una revuelta judía. Los manuscritos del Mar Muerto se almacenaron en frascos cilíndricos como el de la imagen.

El erudito bíblico Frank Cross Jr., en 1955, analizando los Rollos del Mar Muerto. Archivo de la Colección fotográfica de la revista LIFE