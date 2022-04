Juan Carlos Pallarols: el orfebre empieza a cincelar el bastón de mando de 2023

Traspasar el umbral del taller-museo de Juan Carlos Pallarols, en el primer piso de una histórica propiedad en San Telmo, sumerge al visitante en un fantástico mundo de objetos plateados, de figuras litúrgicas, cinceles y filigranas; de contrastes abruptos entre brillos y sombras; un mundo donde reinan la tradición y los secretos más antiguos de un oficio transmitido a lo largo de seis generaciones de artesanos plateros.

En un rincón oscuro, tiznado por el hollín de la caldera donde se purifica la plata en estado líquido, se encuentra la fragua con sus mecheros encendidos. En el extremo opuesto, por una ventana a la Plaza Dorrego, se filtran unos rayos de sol que hacen fulgurar los metales a medida que van siendo bañados por una tibia luz de otoño.

Y sobre un mesón rústico, asomándose desde el lacre que llena la bocha de cincelado (el recipiente de hierro donde se trabaja la platería), reposa tímida y todavía austera, sin tallas ni ornamentos que revelen su destino, una de las piezas más icónicas del famoso orfebre argentino: la empuñadura del bastón presidencial.

Convocatoria

El miércoles 13 de abril a las 13horas se inaugurará el trabajo del bastón 2023. En esta oportunidad la convocatoria presenta dos particularidades. La primera: la invitación a los candidatos que aspiran a ocupar el sillón de Rivadavia, a dejar su huella con cincel y martillo en este emblema que celebrará las cuatro décadas de democracia. “Es la primerísima vez que se lo ofrezco a los candidatos -explica el creador de la obra mencionando que varios confirmaron su asistencia-. Por eso estoy comenzando con tanta anticipación”.

La segunda: el 132° aniversario de la fundación de la Unión Cívica. El día 13 de abril de 1890 se fundó el primero de los partidos políticos modernos de la Argentina, del cual se desprendió la UCR entre otras agrupaciones. “En esta casa funcionó un comité integrado por Leandro Alem, Bartolomé Mitre, Francisco Barroetaveña y Lisandro de la Torre, entre otros que luego llevaron adelante la Revolución del Parque para conseguir el voto libre, universal y obligatorio” -cuenta destacando que una placa conmemorativa así lo indica en la fachada de su taller en la calle Defensa 1094.

SOC- Baston presidencial, orfebre Juan Carlos Pallarols, Buenos Aires, 02/04/2022 DAVID FERNANDEZ/ AFV

“Hoy, a 132 años de aquella gesta que nos brindó 4 décadas de prosperidad, construyendo un país nuevo con una inmigración inteligente que trajo 6,5 millones de personas a trabajar este suelo, quiero propiciar, con el símbolo del bastón y con el gesto de esta convocatoria, el encuentro que tanto necesitamos los argentinos” - agrega entusiasmado con la idea sobre la que aclara, es un llamado abierto a todos los sectores de la política.

Recto. Brillante. Incorruptible

Desde el año ‘83 hasta nuestros días, desde que diseñó y firmó aquel primer bastón con empuñadura y regatón plateados, signando el regreso a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, Pallarols ha dado vida y forma a este atributo presidencial. Y así como la plata 925 reemplazó al oro en honor al Argentum que da nombre al país, también la madera está cargada de simbolismos.

SOC- Baston presidencial, orfebre Juan Carlos Pallarols, Buenos Aires, 02/04/2022 DAVID FERNANDEZ/ AFV

“Uso el urunday porque es una madera criolla llena de virtudes -responde-. Se la utiliza para hacer varillas de alambrados porque soporta 15 años a la intemperie. No se tuerce ni se raja bajo el sol, el agua, el frío o el calor. Es una vara que se mantiene recta. No es necesario darle laca ni barniz porque gracias a su savia, que es tan rica y duradera, una vez lijada, brilla por sí sola. Es una de las pocas maderas que no se corrompen. No la atacan la polilla, el bicho taladro ni la carcoma. El urunday nunca se contagia, ni siquiera entre maderas contaminadas. Por eso la elegí, porque alude a un modelo de conducta ejemplar para su portador: que sea recto, que brille por sí mismo y que nunca se corrompa”.

Recorrida nacional

A comienzos de 2023, la pieza de plata iniciará un recorrido por las provincias para sumar la participación de millones de argentinos dando testimonio de una construcción colectiva que, según el espíritu que anima a su autor -un ‘aprendiz de maestros’ como orgullosamente le gusta presentarse para honrar a quienes lo precedieron en el oficio-, simbolizará el poder de los ciudadanos delegado en el futuro presidente.

“La plata es un metal noble y maleable. Cuando la gente va dando esos millones de golpecitos, uno al lado del otro, el material sufre y se endurece como un vidrio porque sus moléculas se comprimen. Todos los golpes que recibe durante la etapa del planchado, son imborrables -asegura-. Pero cada tantos días, cuando veo que la plata está cansada, la traigo a mi taller antes de que se rompa -revela con el conocimiento profundo de una labor a la que se dedica profesionalmente desde los 10 años de edad-. Derrito el lacre que tiene adentro, la despego y la recuezo para que se ablande. La pongo al rojo vivo y luego la blanqueo con ácido sulfúrico hasta dejarla distendida” -comenta advirtiendo que en la empuñadura quedarán grabadas todas las marcas de los que cincelaron el bastón.

Para concluir, poco antes de la asunción del nuevo mandatario, el orfebre tallará como su joya favorita ese característico diseño en plata en el que pone cuerpo y alma: 24 cardos que representan a las provincias y la capital, 3 pimpollos en alusión a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur-, el escudo nacional esmaltado en colores y una terminación en oro para el sol, la cinta enlazada y la corona de laureles.