Julián Provenzano exhibe en Turquía la escultura de un león rugiente de chatarra bélica

El único artista argentino convocado para la muestra Valuable Scraps [Desechos valiosos], en Ankara, Turquía, es el pergaminense Julián Provenzano (1984). Hasta el 3 de junio, exhibe una gigantesca escultura de un león rugiente de cuatro metros y alrededor de mil kilos, Aslan, hecha con restos de tanques y material militar de descarte. Para la realización de la obra, Provenzano contó con la colaboración del muralista y escultor Berna Calabia, también de Pergamino.

“Es muy interesante tener la posibilidad de resignificar material bélico -dice Provenzano a LA NACION-. Aunque en este caso la empresa que auspicia la muestra es la que lo produce, transformar todo eso en arte es una gran experiencia. La primera vez que estuve en Turquía, en 2022, había expuesto un águila de dos metros, también muy grande, con dos patas hechas con bombas que recolecté en un desarmadero”.

El muralista Berna Calabia, "Aslan" y Julián Provenzano Gentileza

También en esta ocasión Provenzano tuvo que elegir los materiales para Aslan en la ciudad turca, adonde viajó a mediados de mayo con Calabia. Hacer la escultura le llevó quince días. Además de él, fueron invitados nueve artistas internacionales de Rusia, México, Brasil, Nigeria, Australia e Irán, entre otros países; en julio, se expondrán otras diez megaesculturas.

La escultura hecha con chatarra bélica mide cuatro metros Gentileza

“Soy el único representante argentino -dice-. La obra quedará en el predio de Aselsan, una de las empresas más importantes de defensa de Turquía y del mundo, aunque es posible que se organice una muestra internacional con traslado de obras”.

La escultura de chatarra bélica no está inspirada en los leones libertarios. “No tiene nada que ver política -responde-. Cada producto de la empresa tiene un nombre de animal y a mí me tocó material de un tanque pequeño pilotado por un dron, que se llama como la escultura”.

En la Argentina, lo esperan varios encargos de obras, “algunas de animales y otras abstractas”, cuenta. En 2022, después del Mundial de Fútbol de Qatar, donde la selección argentina se consagró campeona, Provenzano había llevado a Doha esculturas hechas con chatarra de los astros deportivos Lionel Messi y Diego Maradona.