Kazuo Ishiguro y Rachel Cusk en la “lista larga”

El Booker Prize, que distingue a las mejores ficciones en inglés en tres etapas, anunció su lista larga de obras candidatas, entre las que conviven novelas de autores de gran reconocimiento internacional como Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura, con nombres de circuitos cada vez más expandidos como la escritora Rachel Cusk y pocos autores debutantes cuyos textos no tienen todavía traducción al español. Las trece novelas que integran la longlist del galardón fueron elegidas entre un total de 158 obras presentadas. Sobre ese número, un jurado de cinco miembros seleccionó en esta primera etapa una lista larga, mientras que en septiembre deberá reducir la selección a seis y finalmente el 3 de noviembre tendrá que anunciar un solo texto ganador, cuyo autor se llevará 50.000 libras (unos 69.000 dólares).

De los libros que componen la selección, el más conocido porque se tradujo casi de forma simultánea en distintos puntos del mundo es Klara y el sol del escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, una novela que desde su publicación captó la atención porque significó la primera de ese autor tras la obtención del Premio Nobel de Literatura en 2017.

En esa historia, Ishiguro indaga en lo ontológico de la humanidad a partir de una trama en la que construye una historia de ciencia ficción desde un punto de vista muy singular: una inteligencia artificial. A propósito de Klara y el sol, que vuelve a colocar a Ishiguro como aspirante a este galardón por cuarta vez, el jurado del Booker destacó “una verdadera visión inocente y sin ego sobre el extraño comportamiento de los humanos obsesionados y heridos por el poder, el estatus y el miedo”.

Otra escritora que integra la selección es Rachel Cusk, reivindicada como una de las voces más lúcidas para observar e indagar en zonas como los sentimientos y autora de los libros Despojos (un ensayo que desató polémica sobre el matrimonio y la separación) y de la trilogía A Contraluz, Tránsito y Prestigio. En esta oportunidad, Cusk integra la lista larga del Booker por su libro Second Place, que será editado al castellano por Libros del Asteroide en el mes de octubre.

También integra la longlist es The Sweetness of Water de Nathan Harris, una obra que llamó mucho la atención cuando fue recomendada por la famosa presentadora Oprah Winfrey en su club de lectura. Winfrey contó que quedó cautivada con el libro debut de Harris que aborda la emancipación de esclavos en una ciudad sureña y señaló que “uno de mis grandes placeres es encontrar un nuevo autor cuyo trabajo pueda compartir y apoyar”. El propio Harris dijo estar “emocionado” y “honrado” por haber sido elegido para formar parte del club de lectura: “Unirse a las filas de sus selecciones anteriores es hacer realidad un sueño”.

Klara y el sol Kazuo Ishiguro Anagrama

En esta primera selección del Booker figuran seis mujeres y solo dos escritores noveles, lejos de los ocho que fueron reconocidos en la edición anterior. Hay autores de origen británico, estadounidense, sudafricano, canadiense y somalí, entre otros. En cambio, el jurado incluyó a seis autores que ya habían sido preseleccionados en ediciones anteriores entre ellos Ishiguro, quien fue premiado en 1989 por su novela Los restos del día, tal como apunta la agencia de noticias AFP.

El jurado destacó que no fue a buscar algo en particular sino que la selección se basó en lo que “los libros tenían para decirnos” y señaló que el proceso que resta será “duro” porque “hay muchos talentos extraordinarios”. Las otras obras que forman parte de esta edición 2021 del Booker Prize son A Passage North, del escritor tamil Anuk Arudpragasam; The Promise de Damon Galgut; An Island de Karen Jennings; A Town Called Solace de Mary Lawson; No One is Talking About This de Patricia Lockwood; The Fortune Men de Nadifa Mohamed; Bewilderment de Richard Powers; China Room de Sunjeev Sahota; Great Circle de Maggie Shipstead; y Light Perpetual de Francis Spufford.

