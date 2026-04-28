La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del martes 28 de abril
Hoy, el Instituto Cervantes presenta el “Diccionario Mario Vargas Llosa” con la presencia de Morgana Vargas Llosa, y habrá una lectura de textos prohibidos, a 50 años del último golpe de Estado
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A las 17.30
Un diccionario para habitar a Vargas Llosa. El Instituto Cervantes presenta Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras, un volumen colectivo y panhispánico que reúne un centenar de voces para recorrer el universo del Nobel Mario Vargas Llosa, que tuvo su homenaje en la Feria el sábado pasado, desde una clave original: no definirlo, sino evocarlo. Participan Luis García Montero y Morgana Vargas Llosa. En la Sala Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco.
A las 19
Leer lo prohibido, hacer memoria. A 50 años del golpe de Estado, la Feria propone una maratón de lectura dedicada a textos censurados durante la última dictadura. Fragmentos de libros prohibidos, destruidos o silenciados vuelven a ponerse en circulación en las voces de escritores, actores y periodistas como María y Paula Marull, Mauricio Kartún, Virginia Innocenti, Félix Bruzzone, Julia Coria y Luis Gusmán (entre otros), en una jornada que articula literatura y memoria. La música en vivo de Marcelo Katz acompaña las lecturas. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.
Shows en vivo. La cantante y compositora Paula Maffía y la guitarrista Lucy Patané tocarán en el escenario de la Pista Central.
A las 19.30
Enseñar historia en tiempos de crisis. En un contexto marcado por la urgencia del presente, la charla propone volver a la historia como herramienta para comprenderlo. Santiago Campana, Ulises Bosia y Juan Manuel Romero dialogan sobre qué relatos enseñar y cómo transmitirlos en el aula. En la Sala Zona Explora, Pabellón Amarillo.
A las 20.30
Comerás flores. La escritora Lucía Solla Sobral presenta Comerás flores, una novela que aborda una relación desigual atravesada por manipulaciones, silencios y formas de violencia. Con una prosa que combina lirismo y crudeza, el libro explora los procesos de crecimiento y construcción de identidad. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.
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