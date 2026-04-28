Tickets, foodtrucks y más: cuánto cuesta pasar el día en la Feria del Libro y llevarse un ejemplar

El presupuesto para concurrir a la Feria del Libro en el predio de La Rural puede variar, según las expectativas y los bolsillos de los visitantes. De lunes a jueves, la entrada cuesta $ 8000; de viernes a domingo, $ 12.000. A cambio, el público recibe un chequelibro de $ 12.000 que podrá utilizar en cualquier librería adherida después del final del evento, el 11 de mayo. Por una hora de estacionamiento en la playa subterránea de la avenida Sarmiento hay que pagar $ 8400.

Hay libros para chicos por menos de diez mil pesos en los stands de la Feria Pilar Camacho

Pueden entrar gratis todos los días menores de hasta doce años inclusive, acompañados de un mayor; docentes que presenten acreditación (recibo de sueldo o comprobante), personas con discapacidad (con certificado); visitas escolares en delegaciones registradas y poseedores del Pase Cultural. De lunes a viernes (excepto el viernes 1° de Mayo), entran sin cargo estudiantes, jubilados y pensionados (con certificados).

Sobran las propuestas gastonómicas en la Feria del Libro Santiago Filipuzzi

Los precios para comer o tomar algo en los carritos o foodtrucks están algo inflados: una botella chica de agua mineral o gaseosa vale $ 4500; un café chico, entre $ 6000 y $ 7000; un café con leche, $ 8000; las medialunas se venden a $ 2500 por unidad (con jamón y queso, $ 4000). Dos empanadas y una bebida cotizan a $ 13.000 (con las clásicas “tres empanadas” brandonianas o una pizza individual, $ 15.000); tres empanadas y una cerveza, $ 18.000. Un pancho y bebida cuestan $ 12.000; un súper pancho sin bebida, $ 6900; una hamburguesa, $ 13.000 (con cheddar y panceta, $ 15.000); un choripán, $ 15.000 y un sándwich de miga o de pan árabe, $ 11.000. “Parecen los precios del aeropuerto”, dijo una asistente.

El foodtruck de Quechua, de PromPerú, con menú variado del país invitado de honor: el Perú Pilar Camacho

Mención aparte merece el carrito del restaurante peruano Quechua, auspiciado por PromPerú, que ofrece sabores típicos para “cucharear” (compartir) por $ 15.000 (el día de apertura costaban $ 10.000). Hay causas, picarones, wok amazónico, suspiros limeños y, desde luego, ceviche; los cafés peruanos van de los $ 6000 a los $ 8000; los cócteles con pisco, $ 10.000, y los tragos sin alcohol, como la chicha morada, $ 8000. Un pregonero “canta” al público el menú que ofrece el país invitado de honor.

Los 60.000 estudiantes de nivel primario y secundario que reciban los chequelibros por $ 10.000 –por el acuerdo firmado entre el Ministerio de Capital Humano y la Fundación El Libro (FEL)– podrán gastarlos, sin invertir más dinero, en varios stands donde los ejemplares se venden por ese importe o menos.

En el stand de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (1520 del Pabellón Amarillo), los títulos de la colección De Par en Par (que reúnen en un mismo volumen textos de D. F. Sarmiento y Hebe Uhart, de Lucio V. Mansilla y Leopoldo Brizuela, y de Roberto Arlt y Leopoldo Lugones) se venden a $ 8200 cada uno; los de Quelonios, ilustrados para los más chicos, $ 9000 cada uno (hay libros de autores como María Pía López, Marina Closs y Hernán Ronsino). En Nuestramérica (139 del Azul), se ofertan dos minilibros para chicos a $ 10.000, y en el de Colihue (710 del Azul), clásicos infantiles de la colección Del Pajarito Remendado ($ 5900, con títulos de Graciela Montes, Ema Wolf y Ricardo Mariño), El hada del zapato, de Griselda Gámez ($ 9200) y, para adolescentes, el ensayo Arlt, de Horacio González ($ 8600). Como corresponde, en el stand de Fondo de Cultura Económica (1023 del Verde) se encuentran ofertas por $ 5000.

En el stand de la Biblioteca Nacional se venden libros a precios accesibles Ricardo Pristupluk

También se pueden visitar stands de librerías de saldos como Dickens (1323 del Verde), El Túnel (152 de Azul) y Pueblo Libros (1611 del Amarillo), entre otras, donde se pueden comprar hasta dos libros por $ 10.000.

“Estamos muy felices por el lanzamiento del chequelibro escolar –dice a LA NACION el presidente de la FEL, Christian Rainone–. Nuestro objetivo es que todos los alumnos que nos visitan se vayan con un libro en la mano. Esta fue una iniciativa de nuestra gestión: veníamos hablando desde el año pasado con la ministra Sandra Pettovello y por fin pudimos implementarla. Jueves y viernes ya vimos muchos chicos con los chequelibros en la mano y eso nos puso muy contentos; todo en pos de trabajar en el hábito de la lectura y para que los chicos se lleven su primer libro”.

Promociones

Con tarjetas del Banco Provincia, todos los días hay un reintegro del 20% en la compra; con las del Galicia, el mismo reintegro, miércoles y viernes. En la mayoría de los stands se hacen descuentos del 10%, y del 20% a estudiantes, jubilados, docentes e influencers, y se pueden comprar libros en tres cuotas sin interés. En algunos stands, como Eudeba (923 del Verde) o El Emporio (628-630 del Azul), hay además promociones de 3 x 2 en distintas colecciones, como Ciencia Joven, Dos Siglos y Los Cuentos del Chiribitil (en Eudeba también se encuentran saldos de la colección Para Animarse a Leer a $ 6000).

En la Feria hay rincones para hacer una pausa entre tanto libro físico y, por un rato, volver a las pantallas Pilar Camacho

Los empleados que atienden en los stands de la Feria cobrarán, por más de veinte días de trabajo, un millón y medio de pesos; para comer, reciben vouchers con descuento en los puestos. Según informaron expositores, alquilar un “puesto pelado” de dieciséis metros cuadrados costó, aproximadamente, siete millones y medio de pesos.