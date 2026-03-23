50 años del 24 de marzo: ¿por qué se conmemora el día de la memoria?

Este 2026 es el 50° aniversario del golpe militar de 1976, y como cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha destinada al recuerdo de todas las personas que han sido desaparecidas, torturadas, asesinadas y víctimas de la última dictadura cívico-militar.

Jorge Rafael Videla jura como presidente, junto con Emilio Eduardo Massera (izq.) y Orlando Ramón Agosti (der.), el 24 de marzo de 1976 AP

El hecho que tomó lugar entre 1976 y 1983 en el país, motivo de reflexión bajo el lema de “Nunca más”, que destaca la importancia de recordar este capítulo de la historia de nuestro país.

Fue mediante la ley 5633, proclamada en el año 2002, cuando se estableció esta jornada, que es un feriado nacional: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.”.

¿Por qué se conmemora hoy el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?

Este día recuerda el 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron y tomaron el poder del gobierno constitucional de Isabel Perón, a través de un golpe de Estado. Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti fueron los principales propulsores de este gobierno de facto, que condujo a una dictadura cívico-militar en la que hubo crímenes de lesa humanidad.

Cada 24 de marzo se recuerda a los desaparecidos y torturados en el último golpe militar Hernán Zenteno - La Nación

Durante esos años, ocurrieron secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos en centros clandestinos de detención. Miles de personas reportaron la desaparición de hombres, mujeres, bebés y embarazadas. En muchos casos, los menores fueron apropiados bajo otra identidad.

En 1977, un grupo de mujeres comenzó a reunirse en Plaza de Mayo, con el objetivo de reclamar y obtener una respuesta por el paradero de sus hijos y nietos. Se organizaron en las dos principales organizaciones que actualmente continúan su lucha por la restitución de la identidad: Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo.

Años más tarde, en 1983 finalizó este período, con la asunción del gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín, electo como presidente de la Nación.

Cada 24 de marzo la ciudadanía acompaña a la convocatoria de los organismo de Derechos Humanos Fabián Marelli - LA NACION

Memoria por la verdad

En 1984 y por orden de Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (Conadep). Este organismo se encontraba orientado a la investigación de los crímenes sucedidos durante la dictadura. A través de un extenso informe, que recopila pruebas y testimonios, se pudo conocer en mayor detalle lo que ocurrió durante esos años.

Ernesto Sabato en la Conadep (YouTube)

Esto condujo al Juicio a las Juntas, en el que se condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschin. El 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio César Strassera enunció la frase “Nunca más”, como fin de su alegato en contra de los acusados. La frase enmarca el espíritu de esta efeméride, con el objetivo de no olvidar a las víctimas y remarcar la importancia de la democracia y sus instituciones.