La alemana Jenny Erpenbeck ganó el Booker Prize Internacional

Escuchar

No pudo ser. La escritora argentina Selva Almada, que llegó a la instancia final del Booker Prize Internacional 2024, perdió esta tarde el prestigioso premio en manos de la alemana Jenny Erpenbeck, que fue elegida por el jurado por la traducción, cargo de Michael Hofmann, de su novela Kairos.

Eleanor Wachtel, presidenta del jurado de 2024, anunció el ganador en una ceremonia patrocinada por Maison Valentino y celebrada en la Tate Modern de Londres.

El premio de 50.000 libras esterlinas se divide en partes iguales entre la autora Jenny Erpenbeck y el traductor Michael Hofmann, otorgando a cada uno el mismo reconocimiento.

Kairos, de Jenny Erpenbeck, ya salió en Español, pero todavía no llegó a la Argentina

La novela de Erpenbeck, que fue escrita originalmente en alemán, sigue un romance destructivo entre una mujer joven y un hombre mayor en el Berlín Oriental de la década de 1980, con los dos amantes aparentemente encarnando el idealismo aplastado de Alemania Oriental. Kairos, una meditación sobre la esperanza y la desilusión, plantea preguntas complejas sobre la libertad, la lealtad, el amor y el poder.

Además de Almada y la ganadora habíab llegado a la short list The Details, de la sueca Ia Genberg (traducción de Kira Josefsson); Mater 2-10, del coreano Hwang Sok-yong (traducción de Sora KimRussell y Youngjae Josephine Bae); What I’d Rather Not Think About, de la holandesa Jente Posthuma (traducción de Sarah Timmer Harvey), y Crooked Plow, novela del brasileño Itamar Vieira Junior (traducción de Johnny Lorenz; en español se la encuentra como Tortuoso arado).

Desde la década pasada novelas y libros de cuentos de destacadas escritoras argentinas -Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Ariana Harwicz, Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Piñeiro- compitieron por el galardón. Tanto Schweblin como Cabezón Cámara, Enriquez y Piñeiro llegaron a la “shortlist” o lista de finalistas.

LA NACION