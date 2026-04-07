La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo celebra su XIV edición con una agenda de charlas, recorridos y música en vivo

A casi un mes de su apertura y en el marco de su 40° aniversario, la XIV edición de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo suma una agenda de actividades que amplían el recorrido expositivo. La muestra se podrá visitar en el Museo de Arte Decorativo hasta el 3 de mayo.

El programa, de acceso libre y gratuito, incluye charlas, visitas guiadas y conciertos que acompañan la muestra, que este año está organizada en diferentes ejes: umbral, dolor, rito, devoción y revelación.

Entre las actividades destacadas, el ensayista e historiador del arte José Emilio Burucúa dará la charla “Entre el elefante y el cordero, símbolos animales de Cristo”, mañana a las 17, mientras que el miércoles 15 será el turno de “Lo numinoso como experiencia de lo sagrado”, a cargo del sacerdote y licenciado Eduardo Pérez dal Lago.

José Emilio Burucúa dará la charla “Entre el elefante y el cordero, símbolos animales de Cristo” en la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo Ignacio Sanchez - LA NACION

Las visitas guiadas también forman parte de la programación: el sábado 11 de abril a las 17 habrá un recorrido con el jurado Xil Buffone, y el sábado 18, a la misma hora, una visita a cargo de la artista invitada Amaya Bouquet.

Por otro lado, el domingo 12 de abril a las 17 se presentará “Ave Mater”, un concierto de avemarías interpretado por la soprano Sara Fleming, acompañada por la pianista Rozita Zozulya, con un repertorio que incluye piezas de Charles Gounod, Pietro Mascagni y W. Gómez.

El domingo 19 de abril, también a las 17, se realizará un concierto de música sacra por los 40 años de la Bienal, bajo la dirección de Sarita Cafferata. Participarán el Coro Santa Cecilia de la Asociación Argentina de Cultura y la Camerata Bellisomi, con obras de Joseph Haydn, Gabriel Fauré, Antonín Dvořák, Samuel Barber, Arvo Pärt y Serguéi Rachmaninoff, entre otros compositores.

Este año, el primer premio (3 millones de pesos) fue otorgado a Blas Aparecido con la obra Hay Tati! Mis China Viejas. El segundo premio (2 millones 200 mil pesos) fue para Veo desde un estómago, de Ignacio Cassas. La mención (1 millón 200 mil pesos), por su parte, la obtuvo Ramiro Pasch, por Logos, mientras que el premio estímulo (800 mil pesos) lo recibió Leonardo Cavalcante con su obra Suspensión. La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo otorgó, además, dos menciones (250 mil pesos) para Marcolina Di Pierro y Gaba De Dios.

En diálogo con LA NACION, María Pimentel de Lanusse, a cargo de la dirección y la curaduría, había destacado el espíritu ecuménico de la bienal. “Parte de una pregunta de nuestro tiempo: ¿Qué lugar tiene hoy lo sagrado en una cultura dominada por la técnica? Vivimos en una época de extraordinarios avances, pero también de gran aceleración y ruido. En este contexto, el arte tiene la capacidad singular de abrir un espacio distinto, un espacio de contemplación, de silencio y de interrogación profunda. La Bienal propone precisamente eso: invitar a los artistas contemporáneos a volver a pensar la dimensión de lo sagrado, no necesariamente desde la iconografía religiosa tradicional, sino desde los lenguajes, las sensibilidades y las tensiones propias del arte de nuestro tiempo. Yo propuse pensar el arte sacro como una categoría abierta”.