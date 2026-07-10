Con cascabeles y nubes, Bélgica aporta un toque de surrealismo a la Copa del Mundo

Así como la remontada histórica de la selección argentina en el partido contra Egipto en octavos de final de la Copa del Mundo se puede considerar un nuevo capítulo de “realismo mágico deportivo”, la selección de Bélgica recupera el gesto surrealista a partir de uno de los grandes artistas del siglo XX: el “pintor filósofo” René Magritte (1898-1967). Hoy, en el partido contra la selección española, los jugadores belgas lucirán una camiseta inspirada en la pintura Grelots roses, ciels en lambeaux (Cascabeles rosas, cielos en jirones), de 1930, que forma parte de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

En el cuello interior de la camiseta se estampó la frase “Esto no es una camiseta”, inspirada en la pintura Esto no es una manzana (que representa una manzana) y en la famosa leyenda de la pintura La traición de las imágenes, “Esto no es una pipa”, que inspiró a críticos, semiólogos y filósofos como John Berger, Omar Calabrese y Michel Foucault. “Todo lo visible oculta algo que no se ve”, dijo el pintor belga, cuyas obras baten récords en subastas internacionales.

La camiseta diseñada por Adidas utiliza símbolos y colores de la obra de René Magrite Lindsey Wasson - AP

La imagen de la camiseta diseñada por Adidas que se difundió en las cuentas de redes sociales está intervenida con otros elementos recurrentes en la pintura de Magritte: el sombrero bombín y la manzana. La camiseta inspirada en Magritte está agotada en la tienda virtual de Adidas.

"Cascabeles rosas, cielos en jirones", pintura de René Magritte X.com

El seleccionado que dirige Rudi García saldrá a la cancha del SoFi Stadium de Los Angeles con la camiseta de color azul celeste (frozen blue) y pequeñas esferas rosadas como las que aparecen en Cascabeles rosas, cielos en jirones. El cuadro original es un díptico que asocia -o contrapone- un cielo con nubes y cascabeles rosados. La camiseta fue bautizada con el lema “Ceci n’est pas un maillot” (“Esto no es una camiseta”), frase que se puede leer en la parte interior del cuello de la prenda que da nombre a la segunda equipación belga de este Mundial, en referencia a la obra La traición de las imágenes.

No es la primera vez que Bélgica reivindica su identidad cultural en sus camisetas de fútbol. En otras ocasiones, también usaron prendas inspiradas en el festival de música electrónica Tomorrowland o en el personaje de cómic Tintín.

René Magritte, el "pintor filósofo" del surrealismo X.com

Según la descripción de la obra de Magritte en la página web del Reina Sofía, realizada por la historiadora del arte española Paloma Esteban Leal, en Cascabeles rosas, cielos en jirones, sobre un fondo de color salmón eléctrico con “nubes” celestes, los cascabeles “flotan materialmente en el aire ocupando la mitad del cuadro, desprovistos de su peso, función y escala habituales, lo que les proporciona una apariencia irreal, en la que radica su potencia onírica”.

“La otra mitad de la escena está ocupada por un cielo repleto de esponjosas formaciones de nubes, que contrastan con la majestuosa rotundidad del espacio poblado de esféricos cascabeles. La diferencia cromática contribuye a la sensación general de desconcierto e inquietud que emana del cuadro, como corresponde a las más logradas visiones surrealistas”, concluye la especialista.