La ciudad de Buenos Aires celebra el centenario de René Goscinny, que espera una plaza con su nombre

En una nueva edición de Corrientes 24HS, la ciudad de Buenos Aires celebra este sábado el centenario del nacimiento del francés René Goscinny, guionista de las historietas Astérix el galo, Lucky Luke y El pequeño Nicolás, que pasó su infancia y adolescencia en la Reina del Plata, entre 1928 y 1945, donde, además, debutó como dibujante profesional. Una placa instalada por la Legislatura porteña en la calle Tres Sargentos 875 le rinde tributo. Goscinny nació en París el 14 de agosto de 1926.

El vínculo con Buenos Aires se mantuvo a lo largo de su vida y quedó reflejado en la manera en que recordaba su infancia en el país. “Para mí, había términos de un exotismo extraordinario como Corréze, Angoulême, Limoges, les Deux Sevres -expresó-. En cambio, todo esto me era común: gaucho, Mendoza, Los Andes, La Pampa [...]. Los nombres de las calles de mi niñez son Rivadavia, Florida, Alvear”.

Albert Uderzo y René Goscinny con Obélix y Astérix en una recepción en el restaurante Maxim's de París - - AFP

De 20 a dos de la madrugada, la avenida Corrientes entre Cerrito y Uruguay, con el Obelisco como epicentro, será escenario de una jornada de celebración inspirada en el universo creativo de Goscinny, con descuentos y promociones en restaurantes y librerías de la zona, un espectáculo de mapping y actividades para la familia, en vísperas del Día del Niño. Si llueve, se pasa al domingo.

Una historieta que hace reír a lectores de todas las edades Rebel Red Runner - Shutterstock

El evento está organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, a cargo de Hernán Lombardi. La programación incluye un espectáculo de mapping sobre el Obelisco, la proyección en pantalla gigante de Astérix y Obélix: El combate de los jefes, dirigida por Alain Chabat y Fabrice O. Joubert, y acciones especiales y descuentos en librerías adheridas, postas fotográficas y mesas temáticas inspiradas en el banquete final del héroe galo que resiste al ejército romano. Se incluyen promociones especialmente ideadas para la ocasión en locales gastronómicos, aunque no trascendió que haya pociones mágicas.

En las librerías de la avenida Corrientes habrá promociones y descuentos

“Los personajes de Goscinny nos hicieron reír, pensar y mirar el mundo con inteligencia y humor -sostuvo Lombardi-. Pero además hay una historia que nos llena de orgullo: una parte de su formación transcurrió en Buenos Aires, una ciudad que dejó una huella en su vida. Esta edición de Corrientes 24HS celebra ese legado de una manera muy porteña: convocando a vecinos y turistas a recorrer nuestra avenida más emblemática, disfrutar de su gastronomía, sus librerías y comercios. Como en las historias de Astérix, las mejores aventuras siempre empiezan alrededor del compartir. Queremos que esa noche Corrientes se llene de gente y de encuentros”.

Corrientes 24HS rinde tributo a René Goscinny

Leopoldo Kulesz, director editorial de Libros del Zorzal, señala que la obra de Goscinny está traducida a más de 110 idiomas. “Y hace reír hace 75 años a niños de entre 7 y 99 años -remarca-. Un talento infinito que además supo combinar su inspiración con genios del dibujo: Astérix con Uderzo, Lucky Luke con Morris, El pequeño Nicolás con Sempé, Iznogud con Tabary. Este genio único vivió en Buenos Aires desde sus 2 hasta sus 19 años, donde aprendió a reírse, a dibujar y a hacer reír. El viernes 14 de agosto cumple 100 años, ¿cómo no celebrarlo?”.

Consultado acerca del pedido que hizo a inicios de 2025 de una plaza para Goscinny en el barrio de Retiro, Kulesz insiste: “En la plaza rodeada por las calles Esmeralda, Maipú, Santa Fe y Arenales jugaba René Goscinny en los años 1930 y pide a gritos llevar su nombre. Estoy seguro de que todos los legisladores porteños sabrán conjugar responsabilidad y felicidad para votar el proyecto de ley correspondiente”. En 2027, se conmemorará el 50° aniverssario de la muerte de Goscinny.